Pluies abondantes au Québec - Réouverture de l'autoroute 13 (Chomedey) à Dorval

MONTRÉAL, le 15 août 2024 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route que l'autoroute 13 est désormais rouverte à la circulation entre les autoroutes 40 et 520. Depuis les accumulations importantes de pluie du 9 août dernier, les équipes du Ministère ont travaillé sans relâche afin de rétablir une capacité de pompage et un éclairage temporaire.

Toutefois, une fermeture de l'autoroute 13 sera requise cette fin de semaine afin de poursuivre les travaux de rétablissement de la station de pompage. Ces derniers pourraient s'échelonner sur plusieurs semaines. Avec la pluie annoncée, la fermeture permettra aussi au Ministère de s'assurer que le système de pompage est efficace pour évacuer l'eau des voies de circulation.

Gestion de la circulation

Fermeture complète de l'autoroute 13, entre les autoroutes 40 et 520, de vendredi 23 h 59 à dimanche 5 h.

Dans un souci de coordination et en raison des prévisions météorologiques, la fermeture du pont de l'Île-aux-Tourtes prévue cette fin de semaine est annulée.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Avant de prendre la route, il est recommandé de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements.

Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel. Pour toute question ou tout commentaire, il est possible de communiquer avec le Ministère en composant le 511 ou en allant sur la page Web transports.gouv.qc.ca/nous-joindre.

