Pluies abondantes au Québec - Fermeture complète de l'autoroute 13 à Dorval prolongée : secteur à éviter

MONTRÉAL, le 11 août 2024 /CNW/ - Les quantités importantes de pluie apportées par les vestiges de l'ouragan Debby ont provoqué une accumulation d'eau dans le tunnel Dorval. La station de pompage a été endommagée, ce qui force le maintien de la fermeture complète de l'autoroute 13, entre les autoroutes 40 et 520, pour une durée indéterminée.

La station de pompage du tunnel a été endommagée en raison des refoulements de l'égout collecteur municipal qui assure l'évacuation des eaux de ce tronçon de l'autoroute 13. Les équipes du ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) procèdent actuellement à la mise en place d'un système de pompage temporaire afin de faire face à d'autres accumulations d'eau, qui peuvent engendrer des accidents.

Le MTMD demande donc aux usagers de la route d'éviter le secteur et de privilégier le transport en commun et le télétravail dans la mesure du possible, et ce, jusqu'à ce que les équipes aient terminé les opérations nécessaires pour assurer des déplacements sécuritaires dans le tunnel.

Pour les déplacements essentiels, les usagers de la route sont invités à privilégier l'autoroute 40 et l'autoroute 520, une recommandation affichée sur plusieurs panneaux à message variable dans le secteur.

Le MTMD rappelle qu'il est important de consulter le Québec 511 avant de se déplacer. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation et des fermetures en place est essentiel.

Lien connexe :

Pour avoir un portrait de l'état du réseau routier : www.quebec511.info

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable sur les médias sociaux :

Facebook

X

Instagram

LinkedIn

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724