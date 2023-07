Pluie torrentielle : les végétaux au service des villes

SAINT-HYACINTHE, QC, le 12 juill. 2023 /CNW/ - Avec les grandes pluies qui s'abattent présentement sur le territoire, Québec Vert tient à rappeler l'importance des infrastructures végétalisées dans la gestion des eaux pluviales. Les végétaux sont des alliés importants pour prévenir les risques associés aux grandes quantités de pluie et pour protéger les infrastructures actuelles.

Comme leur nom l'indique, les infrastructures végétalisées sont des aménagements qui utilisent les végétaux pour reproduire des services écosystémiques (par exemple : toits et murs végétalisés, biorétentions et jardins pluviaux, arbres urbains, etc.). Elles contribuent directement à la réduction des îlots de chaleur, au soutien des pollinisateurs et de la biodiversité, et à la gestion des eaux pluviales. Les infrastructures végétalisées offrent des solutions concrètes à des problèmes concrets.

Les principales fonctions des infrastructures végétalisées en matière de gestion des eaux pluviales sont d'atténuer et de décaler les débits de pointe, de réduire les volumes d'eau à traiter par les réseaux municipaux et d'infiltrer les eaux de ruissellement, le tout limitant les risques d'inondation et de surverses des égouts.

Les villes québécoises sont en première ligne face aux changements climatiques et aux intempéries climatiques. Bien qu'encore sous-utilisées, les infrastructures végétalisées font partie des outils à leur disposition. Les végétaux et les infrastructures végétalisées sont essentiels pour accroître la qualité de l'environnement et pour accroître la résilience de nos milieux de vie. Québec Vert travaille depuis plusieurs années à accroître la reconnaissance et l'utilisation des infrastructures végétalisées. En plus d'avoir produit plusieurs mémoires sur le sujet, la fédération a publié un inventaire des projets d'infrastructures végétalisées au Québec et publiera sous peu des fiches informatives sur les infrastructures végétalisées.

« Comme vous pourrez le constater en consultant notre inventaire des projets d'infrastructures végétalisées au Québec, les projets se multiplient sur le territoire. On en compte aujourd'hui plus de 600. Pourtant, il reste encore beaucoup à faire si on veut rendre nos communautés plus résilientes et lutter activement contre les changements climatiques. Afin de faciliter et d'accompagner les municipalités dans la planification et la mise en œuvre de projets d'infrastructures végétalisées, Québec Vert publiera une Guide de référence sur le sujet d'ici la fin août. Nous vous invitons à rester à l'affût de nos médias sociaux pour plus d'informations sur le guide. »

- Citation de Luce Daigneault, M. Sc., Agr., directrice générale de Québec Vert

Québec Vert est une fédération composée de 12 associations d'entreprises et de professionnels œuvrant en horticulture ornementale, nourricière et environnementale. Porte-parole de la communauté du végétal et du paysage, sa mission est de représenter et de promouvoir le secteur de l'horticulture ornementale, nourricière et environnementale et en favoriser la croissance dans une perspective de développement durable.

