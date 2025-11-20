Plombier Expert connaît une croissance majeure et renforce sa présence partout au Québec

GRANBY, QC, le 20 nov. 2025 /CNW/ - Plombier Expert, entreprise spécialisée en plomberie résidentielle et commerciale, annonce une croissance importante de ses opérations en 2025. L'entreprise s'impose comme l'une des références en plomberie au Québec.

La demande pour les services de plomberie n'a cessé d'augmenter au cours des derniers mois. Les propriétaires québécois sont de plus en plus touchés par des problèmes urgents comme le remplacement de chauffe eau, le débouchage de drains, les fuites, l'inspection par caméra et l'installation de clapets anti retour. L'équipe de Plombier Expert a répondu à des milliers d'appels partout au Québec, soutenue par un centre d'appels structuré et disponible 7 jours sur 7.

Une expertise reconnue partout au Québec

Plombier Expert offre maintenant un service rapide et uniforme dans plusieurs régions stratégiques, dont Montréal, Laval, Longueuil, Québec, Sherbrooke, Trois Rivières,Granby et l'ensemble du Québec. Grâce à une équipe de techniciens certifiés, chacun équipé d'un camion contenant tout l'inventaire nécessaire, la majorité des interventions sont réglées dès la première visite.

L'entreprise se démarque aussi par son service clé en mains pour l'installation de clapets anti retour. Ce service comprend le bris du béton, l'installation complète et la remise en place du béton, une solution très recherchée dans le contexte des épisodes de pluie intense observés au Québec.

Des investissements pour soutenir la croissance

Afin de maintenir son haut niveau de service, Plombier Expert investit dans la formation continue de ses techniciens et dans des outils technologiques permettant une gestion efficace des urgences en plomberie. L'entreprise poursuit également ses efforts dans la création de contenu éducatif et dans l'optimisation de sa présence numérique pour informer les propriétaires et prévenir les incidents.

À propos de Plombier Expert

Plombier Expert est une entreprise québécoise offrant des services complets de plomberie résidentielle et commerciale. Reconnue pour son service rapide, son professionnalisme et son expertise technique, l'entreprise dessert l'ensemble du Québec avec une disponibilité 7 jours sur 7. Avec plus de 3600 avis Google et une note de 4.6 étoiles, Plombier Expert est l'un des leaders de l'industrie.

Pour plus d'informations, www.plombierexpert.ca, [email protected], Jean-Philippe Jacobs, 514 966 1650