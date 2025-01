Pleins feux sur le groupe consultatif transfrontalier de McMillan et de McMillan Vantage

TORONTO, le 30 janv. 2025 /CNW/ - En cette période critique des relations canado-américaines, McMillan, le cabinet d'avocats canadien spécialisé en droit des affaires de l'Amérique du Nord, et McMillan Vantage, l'un des principaux cabinets nationaux d'affaires publiques du pays, sont fiers d'offrir les services d'un groupe consultatif transfrontalier pour aider les entreprises des deux côtés de la frontière à s'y retrouver dans un paysage commercial complexe et en constante évolution.

Forts de leur expertise historique en matière de défis transfrontaliers, les deux cabinets ont fait leurs preuves pour ce qui est de guider les organisations dans les transactions commerciales majeures; traiter les questions tarifaires et les dossiers de défense, et préconiser des politiques qui protègent les entreprises, leurs employés et leurs possibilités de croissance.

Les membres du groupe consultatif transfrontalier possèdent une expertise inégalée en droit commercial international, en politique commerciale et de défense, en lobbying et en campagnes à fort impact. La gamme complète de services comprend :

Services-conseils et soutien juridiques : Analyser et conseiller sur l'incidence d'éventuels changements législatifs et de politiques, planification de scénarios et gamme complète de services juridiques offerts par l'un des plus grands cabinets d'avocats en droit des affaires au Canada .

Analyser et conseiller sur l'incidence d'éventuels changements législatifs et de politiques, planification de scénarios et gamme complète de services juridiques offerts par l'un des plus grands cabinets d'avocats en droit des affaires au . Relations gouvernementales et représentation : Soutenir l'établissement de relations avec les représentants des gouvernements fédéraux, étatiques et provinciaux afin d'influer sur les politiques, d'obtenir des résultats favorables et d'assurer l'alignement avec les objectifs d'affaires.

Soutenir l'établissement de relations avec les représentants des gouvernements fédéraux, étatiques et provinciaux afin d'influer sur les politiques, d'obtenir des résultats favorables et d'assurer l'alignement avec les objectifs d'affaires. Affaires réglementaires et commerciales : Naviguer et défendre les mesures commerciales et les cadres réglementaires pour atténuer les risques, maximiser les avantages et s'aligner sur l'évolution des ententes et des attentes transfrontalières, notamment dans le cadre de l'examen à venir de l'Accord Canada-États-Unis-Mexique.

Naviguer et défendre les mesures commerciales et les cadres réglementaires pour atténuer les risques, maximiser les avantages et s'aligner sur l'évolution des ententes et des attentes transfrontalières, notamment dans le cadre de l'examen à venir de l'Accord Canada-États-Unis-Mexique. Affaires publiques et communications : Gérer l'opinion publique, le risque d'atteinte à la réputation et les relations avec les médias pour s'assurer que les intérêts des clients sont communiqués et soutenus efficacement dans les deux pays.

Gérer l'opinion publique, le risque d'atteinte à la réputation et les relations avec les médias pour s'assurer que les intérêts des clients sont communiqués et soutenus efficacement dans les deux pays. Gestion de crise : Fournir des conseils stratégiques sur les situations de crise qui ont des implications transfrontalières, portent sur des questions de politique publique ou qui font l'objet d'un contrôle réglementaire.

« McMillan est depuis longtemps réputé pour son expérience en matière de traitement des questions commerciales et tarifaires, en particulier celles qui concernent les relations entre le Canada et les États-Unis, a déclaré Bruce Chapple, chef de la direction de McMillan. Les entreprises ne peuvent jamais perdre de vue leurs objectifs, que ce soit en matière de croissance, d'accès aux marchés ou de sensibilisation. Ce groupe consultatif rassemble l'expertise la plus pertinente proposant une offre de services solide aux clients des deux côtés de la frontière à la recherche de conseils stratégiques en cette époque tumultueuse ».

« La gestion des risques et la promotion des relations entre le Canada et les États-Unis n'ont jamais été aussi importantes, a affirmé Robyn Osgood, présidente-directrice générale de McMillan Vantage. Nous proposons des solutions novatrices et des stratégies sur mesure qui tiennent compte de l'environnement politique de plus en plus complexe et interrelié dans lequel nous vivons. Nous sommes ravis de joindre nos forces à celles de McMillan afin d'offrir cette gamme de services qui nous permet de répondre à la demande croissante d'une expertise transfrontalière. »

« Notre objectif est de doter les clients de stratégies et de connaissances dont ils ont besoin pour interagir efficacement avec les décideurs politiques, les parties prenantes et les médias des deux côtés de la frontière », a dit Mme Osgood.

Que vous cherchiez à communiquer avec les décideurs, à sécuriser votre chaîne d'approvisionnement, à défendre les intérêts de vos employés ou à créer des occasions sur le marché nord-américain, le groupe consultatif McMillan/McMillan Vantage est particulièrement bien outillé pour produire les résultats souhaités.

À propos de McMillan

McMillan est un cabinet d'avocats national en droit des affaires qui sait que les solutions en temps réel sont le moteur de la croissance et reconnaît que les entreprises ont besoin d'un partenaire investi dans leur réussite. À partir nos bureaux de Vancouver, de Calgary, de Toronto, d'Ottawa et de Montréal, nous offrons une vision sectorielle exceptionnelle dans le secteur du transport, des technologies et des transactions technologiques, de l'infrastructure et de la construction ainsi que des ressources naturelles et de l'énergie. Qu'il s'agisse d'une transaction transfrontalière, d'une opération complexe sur titres de capitaux propres, d'un financement immobilier complexe, d'une poursuite ou d'un différend réglementaire menaçant l'existence même d'une société, McMillan possède l'expertise dont les dirigeants d'aujourd'hui ont besoin pour croître et prospérer au Canada.

À propos de McMillan Vantage

McMillan Vantage est un cabinet d'affaires publiques d'envergure nationale. Il offre une gamme complète de services et présente un point de vue privilégié et unique afin d'aider les organisations comme la vôtre à devenir plus concurrentielles. Soucieux de l'excellence de notre service client et ayant une perspective stratégique sans égale, nous vous aidons à forger votre réputation, à faire avancer vos priorités et à réduire votre exposition au risque sur les plans politique, réglementaire et réputationnel. McMillan Vantage est unique au Canada. Grâce à notre partenariat stratégique avec l'un des cabinets d'avocats d'affaires chefs de file au pays, McMillan, nous pouvons offrir des services d'affaires publiques et des services juridiques en toute confiance à des clients ici et à l'étranger.

