Pleins feux sur la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle

MONTRÉAL, le 15 mars 2026 /CNW/ - La Société québécoise de la déficience intellectuelle (SQDI) déploie du 15 au 21 mars 2026 la 38e édition de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle sous la thématique « C'est quoi le plan? ». Pour l'occasion, Jeanick Fournier a été choisie comme porte-parole médiatique pour faire rayonner la cause à travers la province.

La chanteuse qui a gagné la deuxième saison de Canada's Got Talent est aussi la mère adoptive de Yohan et Emma, deux enfants ayant une déficience intellectuelle. « La différence, et particulièrement la déficience intellectuelle, fait partie de ma vie, de mon cœur, de mon engagement le plus profond. Me joindre à la Société québécoise de la déficience intellectuelle comme porte-parole médiatique est pour moi un immense honneur », confie Jeanick Fournier.

Pour la SQDI, ce choix était d'une évidence : « Depuis bientôt 75 ans, la SQDI œuvre à promouvoir les intérêts et à défendre les droits des personnes vivant avec une déficience intellectuelle et de leurs proches. Jeanick Fournier incarne pour nous ce rôle de porte-voix avec fierté et authenticité, la main sur le cœur », ajoute Amélie Duranleau, directrice générale de la SQDI. Pour ancrer la cause dans ses différentes réalités régionales, la SQDI met également à la disposition des médias plus d'une vingtaine de porte-paroles régionaux et provinciaux.

Plus revendicateur que les années précédentes, le thème « C'est quoi le plan? » vise à interpeller le gouvernement pour demander un meilleur accès aux services nécessaires à la qualité de vie des personnes ayant une déficience intellectuelle et leurs proches. « Les constats des dernières années sont préoccupants : les services sont rationnés, les personnes et leurs familles perdent des acquis, les listes d'attente s'allongent et, plus largement, le réseau public québécois se fragilise sous le poids de décennies de sous-financement, soulève Mme Duranleau. C'est dans ce contexte qu'on demande au gouvernement : C'est quoi le plan ? »

Pour souligner la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle, les organismes et associations membres de la SQDI tiendront des activités un peu partout à travers la province. Tout le monde est invité à y participer. Pour tout savoir sur la 38e édition et connaitre les activités, consultez : sqdi.ca/lasemaine

SOURCE Société québécoise de la déficience intellectuelle (SQDI)

Renseignements et demandes d'entrevue : Ariane Aubin-Cadot, relationniste, [email protected], 514-805-3715