Plein d'idées pour égayer le congé des Fêtes!

MONTRÉAL, le 21 déc. 2020 /CNW Telbec/ - L'Arrondissement fourmille d'activités divertissantes à inscrire à votre calendrier. Pas question de passer tout le congé des Fêtes devant la télé! Voici des idées qui vous feront bouger en solo ou en famille durant les vacances.

« L'Arrondissement abonde d'activités intérieures et extérieures gratuites cet hiver. Que vous soyez amateurs de sports de glisse, d'art ou de natation, vous trouverez des suggestions d'activités intéressantes pour tous les goûts. Je vous souhaite un joyeux temps des Fêtes. Profitez de ce temps pour vous ressourcer et vivre de doux moments avec vos proches tout en continuant de respecter les consignes sanitaires en vigueur », a déclaré Giuliana Fumagalli, mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

Randonnées hivernales

Découvrez les nombreux parcs de l'arrondissement en vous promenant dans les sentiers. Ces lieux sont parfaits pour la détente et pour profiter de l'air frais.

Bains libres

Les citoyennes et citoyens peuvent également profiter des bains libres gratuits dans les cinq piscines intérieures.

Piscine Joseph-Charbonneau

Piscine René-Goupil

Piscine John-F.-Kennedy

Piscine Patro Le Prévost

Piscine Saint-Roch



Les consignes sanitaires en vigueur et les directives indiquées sur place doivent être respectées en tout temps.

Patinage intérieur

Des périodes de patinage libre à l'aréna Howie-Morenz sont mises à la disposition des patineuses et patineurs.

Prêt de documents

Les trois bibliothèques de l'arrondissement offrent le prêt de livres sans contact. Profitez-en pour faire le plein de lecture!

Bibliothèque Le Prévost

Bibliothèque de Saint-Michel

Bibliothèque de Parc-Extension

Activités culturelles

La maison de la culture Claude-Léveillée vous propose une exposition gratuite dans ses baies vitrées, jusqu'au 14 février. Découvrez Côté Fenêtres.

Les amateurs d'art sont également invités à visiter l'exposition virtuelle et 3D gratuite Présence | Décloisonner le regard de la salle de diffusion de Parc-Extension, en collaboration avec LatinArte.

Si le froid persiste

Vous pourriez chausser vos patins! Surveillez la page Web des conditions des sites hivernaux avant de vous déplacer.





Parc Howard

Parc Jarry

Parc Villeray

Parc De Normanville

Parc Le Prévost

Parc François-Perrault

Parc Champdoré

Parc Ovila-Légaré

Parc George-Vernot

La patinoire Bleu, Blanc, Bouge du parc François-Perrault est accessible au patinage et au hockey libres. Pour le hockey libre, un maximum de huit personnes est admis.

Les consignes sanitaires en vigueur et les directives indiquées sur les lieux devront être respectées en tout temps.

Dès qu'il aura plus de neige

Rendez-vous sur les pistes de ski de fond et de raquette des parcs Jarry et Frédéric-Back. Consultez l'état des pistes avant de vous déplacer.

Les glissades font toujours le bonheur des petits et grands. Direction le parc Jarry pour lâcher son fou! Consultez l'état de la glissade avant de vous rendre sur les lieux.

Prêt d'équipements sportifs

Le prêt d'équipements sportifs a débuté dans certains quartiers. Consultez les dates pour vous procurer patins, raquettes ou skis de fond pour la saison hivernale.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension

Renseignements: Audrey Villeneuve, Chargée de communication, 514 262-3199

Liens connexes

https://montreal.ca/villeray-saint-michel-parc-extension