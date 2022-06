L'application mobile fait la promotion de la neutralité corporelle en utilisant l'intelligence artificielle afin de motiver les gens à bouger plus

MONTRÉAL, le 6 juin 2022 /CNW Telbec/ - PlayFitt , propulsée par IntelliSports, l'application mobile de mouvement ludifiée, annonce la clôture de sa ronde d'amorçage de 2,5 millions $. Cette ronde à été menée par Anges Québec et rassemble l'athlète professionnel et médecin Dr. Laurent Duvernay-Tardif, Bertrand Nepveu, Charles Bombardier, le groupe d'investissement IC Excellent Ventures, Peter Mackinnon, Florent Cailliau, Antony Acciarri et Jean-François Grenon.

''Avec cet investissement, nous avons pu recruter des gens de très haut calibre qui vont nous permettre de faire progresser PlayFitt au stade d'application mobile de calibre mondial. Nous sommes très enthousiastes de faire ce pas de géant, d'augmenter la visibilité de PlayFitt et, plus que tout, de motiver les gens à bouger un peu plus à chaque jour.'' dit le PDG de PlayFitt Jonathan Guillemette.

PlayFitt s'appuie sur l'expérience de son équipe en analytique du sport, en apprentissage automatique et en développement de jeu vidéo afin de bâtir une application mobile qui motive à bouger un peu plus et à atteindre des objectifs personnalisés de mouvement, sans contrainte de temps ou de lieu.

Antony Acciari et Jean-François Grenon, membres d'Anges Québec, abondent dans le même sens: ''PlayFitt est en train de créer une nouvelle catégorie d'applications mobiles qui agi sur un problème de santé publique majeur: la sédentarité. En faisant la promotion de l'activité physique pour toutes les personnes, peu importe leur condition physique, PlayFitt encourage les gens à vivre une vie plus longue, plus en santé et avec plus de bonheur.''

Cofondée en 2019 par Jonathan Guillemette, un docteur en physique, et John Morris, un vétéran homme d'affaires avec de l'expérience tant dans le domaine des startups que des grandes sociétés cotées en bourse, PlayFitt conclu cette ronde d'investissement avec la fierté d'avoir motivé plus de 214 000 utilisateurs à bouger plus de 41 millions de fois.

À propos de PlayFitt

Développée à Montréal, PlayFitt est une application mobile corporellement neutre qui motive ses utilisateurs à bouger un peu plus chaque jour. Propulsée par l'IA qui permet de détecter et compter les mouvements, l'application mobile utilise la ludification, c'est-à-dire la mécanique addictive des jeux vidéos,afin de rendre les gens accros au mouvement et à des habitudes de vie plus saines. Depuis le lancement de l'application mobile en 2019, plus de 31 millions d'heures actives et plus de 41 millions de répétitions d'exercices ont été complétées et comptabilisées. PlayFitt s'engage dans le développement et la promotion de la technologie de pointe mais au service du bien-être.

À propos d'Anges Québec

Fondé en 2008, Anges Québec est un réseau de plus de 250 anges investisseurs qui ont pour mission d'investir et de s'investir dans des entreprises québécoises innovantes. Les membres du réseau d'Anges Québec ont, à ce jour, investi plus de 105 M$ dans l'économie québécoise, totalisant plus de 275 investissements dans plus de 145 entreprises innovantes. Grâce à son centre de développement professionnel, Anges Québec soutient ses membres dans l'acquisition constante de nouvelles connaissances et compétences inhérentes à l'investissement.

SOURCE PlayFitt

Renseignements: Veuillez contacter Thanos Exarchos, [email protected]