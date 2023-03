Il s'agira du quatrième centre de villégiature tout compris Wyndham Alltra géré par Playa Hotels & Resortssitué dans la région nord-est de la péninsule Samaná.

FORT LAUDERDALE, Floride, 13 mars 2023 /CNW/ - Playa Hotels & Resorts N.V. (NASDAQ : PLYA), propriétaire, exploitant et promoteur de centres de villégiature tout inclus au Mexique et dans les Caraïbes, est heureux d'annoncer la prise en charge de la gestion d'un nouveau centre de villégiature Wyndham Alltra en République dominicaine. L'entente accorde à la direction de Playa un centre de villégiature de 404 chambres à Samaná, en République dominicaine, qui sera rénové et rebaptisé Wyndham Alltra Samaná, qui sera accessible aux personnes de tout âge. La date d'ouverture du nouveau centre de villégiature est fixée au troisième trimestre de 2023.

Il s'agira du quatrième centre de villégiature Wyndham Alltra géré par Playa Hotels & Resorts, ce qui témoigne du bon rendement de la marque et de son attrait croissant depuis son lancement à la fin de 2021. Première marque tout incluse de Wyndham Hotels & Resorts, Wyndham Alltra combine la grandeur et les ressources du plus grand franchiseur hôtelier au monde, y compris sa capacité inégalée à stimuler les ventes, le marketing et la distribution par l'entremise de près de 100 millions de membres inscrits au programme de fidélité Wyndham Rewards, grâce à la capacité éprouvée de Playa d'offrir un accueil hors pair et une valeur exceptionnelle à ses clients.

Dans le cadre du plan d'expansion du 10e anniversaire de Playa, cette dernière entente permet à l'entreprise de se diversifier géographiquement et de développer le nouveau concept Alltra dans un nouveau territoire pour Wyndham. «Nous sommes heureux de poursuivre la croissance de la marque Wyndham Alltra et sommes ravis de lancer une nouvelle propriété dans une région en pleine croissance de la République dominicaine, a déclaré Fernando Mulet, directeur des investissements de Playa Hotels & Resorts. De nombreux entrepreneurs commencent à entendre parler de Samaná, et nous sommes ravis d'appuyer la notoriété de cette destination attrayante avec l'ouverture de ce nouveau centre de villégiature.»

Les propriétaires rénoveront le centre de villégiature situé dans le nord-est de la péninsule Samaná, une région connue pour son cadre impressionnant à proximité de plages spectaculaires et de la chaîne de montagnes Cordillère Samaná pour répondre aux normes d'Alltra. Les rénovations porteront sur les principales aires communes, les points de vente de nourriture et de boissons et les chambres. Conçue pour répondre aux besoins d'une unité d'exploitation intermédiaire supérieure, la nouvelle image de marque fera en sorte que les invités pourront profiter de nourriture, de boissons, de services, de commodités et d'activités haut de gamme avec une saveur locale expressive à valeur exceptionnelle.

À propos de Playa Hotels & Resorts N.V.

Playa Hotels & Resorts N.V. (NASDAQ : PLYA, «Playa») est un important propriétaire, exploitant et promoteur de centres de villégiature tout inclus dans des endroits de choix situés en bord de mer au Mexique, en Jamaïque et en République dominicaine. Playa possède ou gère un portefeuille total comprenant 24 centres de villégiature (9 097 chambres) sous les marques suivantes : Hyatt Zilara, Hyatt Ziva, Hilton All-Clusive, Collection Tapestry by Hilton, Wyndham Alltra, Seadust, Jewel Resorts et The Luxury Collection. Playa met à profit des années d'expertise d'exploitation de centres de villégiature tout inclus et des relations avec des marques hôtelières reconnues dans le monde entier afin d'offrir une expérience hors pair et une valeur exceptionnelle à ses clients, tout en établissant des relations directes afin d'améliorer les coûts d'acquisition des clients et de stimuler les visites répétées. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.playaresorts.com.

À propos de Wyndham Alltra

Wyndham Alltra est All-Inclusive, All for you. Des vacances sans soucis vous attendent avec tout ce dont vous avez rêvé au même endroit. Qu'il s'agisse de savoureux repas, de cocktails rafraîchissants, de spectacles en direct, d'activités sans escale, de plages parfaites pour les photos ou de piscines invitantes, nous avons quelque chose à offrir à tout le monde. C'est le moment que vous attendiez. Activez votre message d'absence du bureau. Départ pour Wyndham Alltra. Réservez votre prochain séjour à https://www.wyndhamhotels.com/fr-ca ou visitez www.wyndhamdevelopment.com pour en savoir plus sur les possibilités de développement tout inclus.

