FORT LAUDERDALE, Floride, 10 mars 2021 /CNW/ - Playa Hotels & Resorts N.V. (NASDAQ: PLYA, « Playa »), un important propriétaire et exploitant de centres de villégiature tout inclus au Mexique et dans les Caraïbes, a annoncé son tout nouveau centre de villégiature tout inclus avec Hilton (NYSE : HLT). Ce faisant, il ajoute le Yucatan Resort Playa del Carmen, de la marque Tapestry Collection by Hilton, à son portefeuille de centres de villégiature gérés et pénètre le marché en croissance des tout-inclus indépendants gérés par des chaînes.

Playa a conclu une alliance stratégique avec Hilton en 2018 et exploite actuellement le Hilton Rose Hall Resort & Spa en Jamaïque, le centre de villégiature tout inclus Hilton La Romana en République dominicaine et le Hilton Playa del Carmen au Mexique. Le Yucatan Resort Playa del Carmen pour adultes seulement sera le deuxième établissement tout inclus de Hilton géré par Playa à Playa del Carmen. Par conséquent, les clients des deux centres de villégiature bénéficieront d'une offre élargie entre les deux établissements.

Playa ajoutera le Yucatan Resort Playa del Carmen, anciennement le Live Aqua Playa del Carmen, à sa liste de centres de villégiature tout inclus gérés. Propriété de FibraHotel (BMV : FIHO 12), la première fiducie de placement immobilier spécialisée dans les hôtels au Mexique, le Yucatan Resort Playa del Carmen représente le premier hôtel de l'entreprise à faire partie de la marque Tapestry Collection et son premier établissement exploité par Playa. Le Yucatan Resort Playa del Carmen participera à Hilton Honors , le programme de fidélisation de la clientèle primé offert dans les 18 marques hôtelières distinctes de Hilton.

« Nous sommes ravis d'accueillir le Yucatan Resort Playa del Carmen au sein de la marque Tapestry Collection et de notre portefeuille croissant de centres de villégiature tout inclus de Hilton, a déclaré Jenna Hackett, chef mondiale de la marque, Tapestry Collection by Hilton. Alors que nous continuons d'étendre la marque à d'autres destinations internationales, il s'agit d'un moment particulièrement emballant, car nous serons bientôt en mesure d'offrir aux clients une nouvelle option lorsqu'ils planifieront leur prochaine escapade au centre de villégiature. Nous avons hâte de faire découvrir à un plus grand nombre de voyageurs le style unique et dynamique qui caractérise nos hôtels de la marque Tapestry Collection, avec en toile de fond la beauté tropicale de Playa del Carmen. »

Le Yucatan Resort Playa del Carmen, dont l'ouverture est prévue en mai 2021, offre 60 chambres réparties sur quatre étages, un restaurant, un bar à sushis, une piscine et un bar sur le toit, un spa et un centre de conditionnement physique. Le centre de villégiature boutique est situé à quelques minutes de la plage, sur la célèbre Fifth Avenue de Playa del Carmen, qui est connue pour son charme de petite ville, ses restaurants haut de gamme, ses boutiques de luxe et ses centres de villégiature reconnus.

« L'industrie du tourisme d'accueil est en plein bouleversement, alors que les consommateurs se tournent vers les marques auxquelles ils ont confiance et que les propriétaires privés positionnent leurs investissements en prévision de l'essor des voyages qui suivra la pandémie, a déclaré Fernando Mulet, vice-président exécutif et dirigeant principal du développement de Playa Hotels & Resorts. À Playa, notre avantage concurrentiel combine des marques d'hôtellerie légendaires et dignes de confiance, comme Hilton, avec notre expertise et notre expérience inégalées en matière de tout-inclus. Les résultats, tant sur le plan de l'expérience des clients que du rendement des établissements, sont inégalés dans le secteur des tout-inclus. »

De plus amples renseignements sur le Yucatan Resort Playa del Carmen, Collection Tapestry by Hilton, seront bientôt publiés sur PlayaResorts.com . Pour en savoir plus sur la marque Tapestry Collection by Hilton, veuillez consulter le site Web newsroom.hilton.com/tapestry .

À propos de la marque Tapestry Collection by Hilton

La marque Tapestry Collection by Hilton est un portefeuille comptant plus de 45 hôtels originaux qui offre aux clients un style unique et une personnalité dynamique, et qui les encourage à explorer la destination locale. Chaque établissement de la marque Tapestry Collection, pour laquelle des plans d'expansion mondiale sont prévus, est uni par la fiabilité qui accompagne le nom Hilton et tire parti des avantages du programme primé Hilton Honors . Pour en savoir plus sur la marque haut de gamme de Hilton, rendez-vous à l'adresse newsroom.hilton.com/tapestry , et suivez Tapestry Collection sur Facebook , Instagram et Twitter .

À propos de Playa Hotels & Resorts N.V.

Playa Hotels & Resorts N.V. (NASDAQ: PLYA, « Playa », est un important propriétaire, exploitant et promoteur de centres de villégiature tout inclus dans des endroits de choix situés en bord de mer, dans des destinations de vacances populaires au Mexique et dans les Caraïbes. Playa possède ou gère un portefeuille total comprenant 20 centres de villégiature (7 867 chambres) situés au Mexique, en Jamaïque et en République dominicaine. Au Mexique, Playa possède et gère le Hyatt Zilara Cancun, le Hyatt Ziva Cancun, le Panama Jack Resorts Cancun, le Panama Jack Resorts Playa del Carmen, le Hilton Playa del Carmen, un centre de villégiature tout inclus, le Hyatt Ziva Puerto Vallarta et le Hyatt Ziva Los Cabos. En Jamaïque, Playa possède et gère le Hyatt Zilara Rose Hall, le Hyatt Ziva Rose Hall, le Hilton Rose Hall Resort & Spa, le Jewel Grande Montego Bay Resort & Spa et le Jewel Paradise Cove Beach Resort & Spa. En République dominicaine, Playa possède et gère le Hyatt Zilara Cap Cana, le Hyatt Ziva Cap Cana, le Hilton La Romana, un centre de villégiature tout inclus familial, et le Hilton La Romana, un centre de villégiature tout inclus pour adultes. En République dominicaine, Playa possède également deux centres de villégiature qui sont gérés par un tiers et gère le Sanctuary Cap Cana, et possède un autre établissement au Mexique.

