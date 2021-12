FORT LAUDERDALE, Floride, 20 décembre 2021 /CNW/ - Playa Hotels & Resorts (NASDAQ: PLYA, Playa), le principal propriétaire et exploitant de centres de villégiature tout inclus au Mexique et dans les Caraïbes, a promu Fernando Mulet au poste de chef des placements.

Tout en conservant ses fonctions actuelles d'acquisition de propriétés et d'élaboration de projets, M. Mulet élargit son rôle pour diriger The Playa Collection, le programme d'adhésion interne de Playa, qui débutera dans le courant du mois. Mulet supervisera également les opérations de gestion des centres de villégiature de Playa,qui sont en pleine croissance, et servira de principale personne-ressource pour le compte d'un réseau en pleine croissance de propriétaires tiers qui comptent sur la gestion de Playa. De plus, M. Mulet assumera des fonctions de gestion d'actifs, ce qui comprend la surveillance des investissements en capital et la gestion de projets.

Selon Bruce Wardinski, président et chef de la direction de Playa Hotels & Resorts, « Fernando représente depuis longtemps un atout pour Playa et mon équipe de direction, et cette nouvelle étape témoigne du succès immense qu'il a rencontré dans le cadre de la croissance de notre part de marché au Mexique et dans les Caraïbes. »

Les autres changements concernant le personnel sont notamment le départ de Kevin Froemming, ancien directeur commercial et vice-président directeur. Dans le cadre de cette transition, Dean Sullivan a été promu au poste de vice-président principal et dirigera les efforts de vente et de marketing de Playa.

Partie intégrante du succès de la croissance de la vente directe auprès des consommateurs de Playa, Danny Rose a été promu au poste de vice-président principal avec un rôle élargi de surveillance du commerce électronique, du marketing et de la publicité.

Eeva Lindroos, qui a été responsable de la stratégie éprouvée de Playa visant à générer les revenus les plus élevés par chambre au sein de son groupe de concurrence, a été promue au poste de vice-présidente principale de la gestion et de la distribution des revenus.

À propos de Playa Hotels & Resorts N.V.

Playa Hotels & Resorts N.V. (NASDAQ: PLYA, « Playa »), est un important propriétaire, exploitant et promoteur de centres de villégiature tout inclus dans des endroits de choix situés en bord de mer, dans des destinations de vacances populaires au Mexique et dans les Caraïbes. Playa possède et/ou gère un portefeuille total comprenant 22 centres de villégiature (8 366 chambres) situés au Mexique, en Jamaïque et en République dominicaine. Playa met à profit des années d'expertise opérationnelle et de relations avec des marques hôtelières reconnues dans le monde entier afin d'offrir une expérience hors pair et une valeur exceptionnelle à ses clients, tout en établissant des relations directes afin d'améliorer les coûts d'acquisition des clients et de stimuler les ventes. Playa possède et gère 15 centres de villégiature (6 004 chambres) situés au Mexique, en Jamaïque et en République dominicaine. Playa possède également deux centres de villégiature en République dominicaine qui sont gérés par un tiers et gère trois centres de villégiature pour le compte de propriétaires tiers. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.playaresorts.com .

