Plative nommée dans la liste 2019 du magazine Consulting des entreprises qui connaissent la croissance la plus rapide

NEW YORK, 29 octobre 2019 /CNW/ - Plative, cabinet mondial de services-conseils spécialisé dans le numérique, a annoncé aujourd'hui que l'entreprise occupe le 38e rang des cabinets de services-conseils qui connaissent la croissance la plus rapide, selon le magazine Consulting.

La croissance réalisée par la société en 2019 est illustrée par son expansion récente aux États-Unis, au Canada et en Inde, ainsi que par son acquisition récente de son partenaire Audaxium, société torontoise de services-conseils qui fait partie du réseau de l'alliance Oracle NetSuite. La société peut compter sur une vaste expertise qui lui permet d'offrir des services de consultation axés sur Salesforce, Oracle NetSuite, Amazon Web Services et Heroku à des sociétés reconnues mondialement dans les domaines des services financiers, des activités à but non lucratif, de la technologie, des médias, des services professionnels et des biens de consommation.

« Notre croissance témoigne de la mission de notre cabinet de jouer un rôle à l'échelle mondiale en améliorant le rendement de nos clients. Cette mission, combinée à l'environnement de travail inclusif et accueillant que nous proposons à notre personnel, permet à notre entreprise de poursuivre sa croissance et de connaître du succès. Nous sommes déterminés à demeurer dans cette liste pendant plusieurs années et avons bon espoir d'y arriver », explique Naushad Parpia, chef de la direction de Plative.

« Nous croyons à la prise de risques calculés sur les nouvelles stratégies de mise en marché alimentées par notre vision de l'avenir du commerce et de ce que les entreprises devront posséder pour arriver à demeurer concurrentielles et performantes pendant les prochaines décennies », affirme Gregory DelGenio, directeur du financement de Plative.

À propos du magazine Consulting

Le magazine Consulting® est la publication phare de la profession de consultant; la publication présente l'information la plus récente sur les carrières en consultation, le leadership éclairé et les stratégies d'entreprise. En plus de présenter des réflexions sur l'industrie, Consulting® tient des soupers d'honneur dans le cadre de sa série de prix Achievement Awards, qui rendent hommage aux femmes les plus influentes de l'industrie de la consultation, aux 25 meilleurs consultants, aux étoiles montantes de la profession, aux meilleures entreprises où travailler et aux chefs de file mondiaux de la consultation. Veuillez consulter le www.consultingmagazine.com pour en savoir davantage et suivez @Consulting_Mag sur Twitter.

À propos de Plative

Plative est un cabinet de services-conseils en gestion d'envergure mondiale spécialisé dans le numérique qui offre des services de consultation, des services professionnels et des services de mise en œuvre de projet à certaines des premières sociétés au monde des domaines des services financiers, des services professionnels, des activités à but non lucratif, de la technologie, des médias et de la consommation. Plative est un partenaire de niveau Argent de Salesforce.com, un partenaire de niveau Impact de Salesforce.org, un partenaire de l'alliance Oracle NetSuite et un partenaire du réseau de consultants d'Amazon Web Services. Pour en savoir davantage, consultez le www.plative.com et suivez @plativeinc sur Twitter.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/971396/Plative_Logo.jpg

SOURCE Plative

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : hello@plative.com, http://www.plative.com

Related Links

http://www.plative.com