Platinum Equity investit dans LMPG, chef de file nord-américain de l'éclairage de spécification

L'entreprise s'associera au fondateur et à l'équipe de direction de LMPG, qui continueront de diriger l'entreprise et de demeurer des investisseurs de premier plan

L'opération prolonge l'activité d'investissement de Platinum au Canada

LOS ANGELES, 31 juillet 2026 /CNW/ -- Platinum Equity annonce aujourd'hui un investissement important dans LMPG Inc. (« LMPG » ou la « société »), un important fabricant nord-américain de solutions d'éclairage de spécification. Les clauses financières n'ont pas été divulguées.

Le fondateur de LMPG, François-Xavier (FX) Souvay, Les Investissements W, ainsi que le président et chef de la direction Peter Timotheatos et l'équipe de direction de l'entreprise réinvestissent leurs participations et resteront des investisseurs de premier plan. Platinum Equity acquiert les actions en circulation auprès des investisseurs institutionnels existants.

Basé à Montréal, LMPG est l'un des principaux fournisseurs de solutions d'éclairage personnalisées de spécification pour les applications commerciales et d'infrastructure en Amérique du Nord. L'entreprise conçoit et fabrique des luminaires et des solutions d'éclairage de pointe utilisés dans un large éventail de marchés finaux, y compris des projets d'infrastructures urbaines, de soins de santé, d'éducation et de bâtiments commerciaux.

LMPG exploite un portefeuille de sept marques et sert ses clients à travers un vaste réseau d'agences, offrant des produits hautement conçus sur le plan technique, fabriqués sur commande et adaptés aux exigences spécifiques des architectes, ingénieurs et concepteurs.

« LMPG a construit une plateforme évolutive et hautement différenciée sur le marché de l'éclairage de spécification, combinant des capacités d'ingénierie spécialisées, un portefeuille diversifié de marques et un solide réseau d'agents partenaires qui apportent ces produits aux architectes, ingénieurs et concepteurs qui les prescrivent dans leurs projets », déclare Jacob Kotzubei, coprésident de Platinum Equity. « Nous croyons que l'entreprise a toutes les cartes en main pour profiter des tendances de la demande à long terme en matière d'investissements dans la construction commerciale et les infrastructures. »

Le coprésident de Platinum Equity, Louis Samson, qui a grandi à Québec, a ajouté que l'opération témoigne de l'intérêt continu de Platinum Equity pour le marché canadien.

« Le Canada est depuis longtemps un marché important pour nous, et nous avons acquis une compréhension approfondie de ses industries et de son environnement commercial », souligne Samson. « Il s'agit de notre seconde opération au Québec au cours des 24 derniers mois, et nous sommes heureux de continuer d'y renforcer notre présence et de jumeler nos capacités à la communauté d'entrepreneurs florissante de la région. Nous respectons et comprenons la dynamique locale, et nous pensons pouvoir établir des partenariats solides avec des entreprises québécoises et canadiennes pour dégager de la valeur et soutenir leurs plans de croissance à long terme, qui les conduisent souvent sur des marchés internationaux où nous bâtissons des entreprises depuis plus de 30 ans. »

Le marché nord-américain de l'éclairage de spécification est vaste et fragmenté, LMPG représentant le principal spécialiste nord-américain opérant à grande échelle et une occasion importante d'acquérir des parts de marché de façon organique et par le biais d'acquisitions stratégiques.

« LMPG exerce ses activités dans un segment attrayant de l'industrie de l'éclairage, avec de forts facteurs de demande sous-jacents et des opportunités significatives de création de valeur », déclare Dan Krasner, directeur général de Platinum Equity. « Nous voyons un potentiel considérable pour soutenir une croissance continue grâce à des initiatives opérationnelles, à l'accélération du développement de nouveaux produits et aux fusions et acquisitions. Nous nous réjouissons à la perspective de travailler en étroite collaboration avec la direction et de tirer parti des F&A et de l'expertise opérationnelle éprouvée de Platinum pour bâtir sur les bases solides de l'entreprise. »

Fondé par Souvay en 2006, LMPG a connu une forte croissance grâce à une combinaison d'expansion organique et d'acquisitions.

« Je suis fier de ce que nous avons construit chez LMPG et très optimiste pour l'avenir », déclare Souvay. « Platinum Equity possède une vaste expérience avec des entreprises dirigées par des fondateurs et une forte focalisation opérationnelle. En continuant d'investir à leurs côtés, je suis convaincu que nous avons le bon partenaire pour accélérer notre croissance tout en restant fidèles aux valeurs qui ont fait du succès de LMPG. »

Timotheatos, qui continuera d'occuper le poste de président et chef de la direction après le changement de propriétaire, ajoute : « Ce partenariat ouvre un nouveau chapitre passionnant, défini par la discipline, la responsabilisation et une attention constante accordée à l'expérience client et à la performance opérationnelle, dictées par leurs besoins. La force de LMPG repose toujours sur deux relations : les architectes, les ingénieurs et les concepteurs d'éclairage qui nous font confiance pour concrétiser leur vision et les agents partenaires qui portent nos marques sur tous les projets. Grâce aux ressources et à la profondeur opérationnelle de Platinum, nous renforcerons notre réseau d'agents-partenaires et approfondirons notre engagement envers les acteurs de la spécification que nous servons. Nous ne nous contentons pas de saisir les occasions : nous assumons pleinement les résultats ».

À propos de Platinum Equity

Fondé en 1995 par Tom Gores, Platinum Equity est une société d'investissement mondiale qui gère environ 48 milliards de dollars d'actifs et un portefeuille d'environ 60 sociétés en exploitation qui servent des clients aux quatre coins du globe. Platinum Equity se spécialise dans les F&A et l'exploitation d'entreprises, une stratégie baptisée M&A&O® et déployée dans un large éventail de marchés commerciaux, y compris la fabrication, la distribution, le transport et la logistique, la location d'équipement, les services métalliques, les médias et le divertissement, la technologie, les télécommunications et d'autres secteurs. Au cours des 30 dernières années, Platinum Equity a réalisé plus de 550 acquisitions.

À propos de LMPG

Fondé en 2006, LMPG Inc., anciennement Lumenpulse Group Inc., conçoit, développe, fabrique et vend une vaste gamme de solutions d'éclairage DEL de spécification à haute performance et durables pour les environnements commerciaux, institutionnels et urbains. LMPG Inc. est un important groupe spécialisé dans l'éclairage DEL de spécification qui s'articule autour des marques Lumenpulse, Fluxwerx, Sternberg, Exenia, Pa-Co Lighting, Lumca, ALW et Vode. Les portefeuilles de produits de LMPG ont remporté de nombreux prix, dont plusieurs Product Innovation Awards (PIA), Next Generation Luminaires Design Awards, Red Dot Product Design Awards, iF Design Awards, Good Design Awards et un Lightfair Innovation Award.

Contact :

Dan Whelan

Platinum Equity

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SOURCE Platinum Equity