Plateforme électorale 2022 de l'APCHQ - L'habitation doit être la priorité du prochain gouvernement selon l'APCHQ

MONTREAL, le 11 août 2022 /CNW/ - L'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) dévoile aujourd'hui sa plateforme électorale. Cette dernière présente les priorités de l'Association en matière d'habitation en vue des prochaines élections, notamment en ce qui concerne l'offre en habitation, l'abordabilité, la main-d'œuvre et l'environnement.

« Selon nos plus récents chiffres, le Québec serait en déficit d'environ 100 000 logements sur l'ensemble du territoire. L'habitation doit absolument être un enjeu prioritaire dans le cadre de la prochaine campagne électorale, il est impératif d'augmenter la cadence et d'offrir rapidement aux ménages québécois des unités d'habitation abordables et durables », annonce le président-directeur général à l'APCHQ, Maxime Rodrigue.

Un engagement pour la pleine durée du prochain mandat

En ce sens, l'APCHQ souhaite que le futur gouvernement s'engage à consacrer l'ensemble de son mandat à l'habitation et qu'il amorce, dans les 100 premiers jours de son élection, l'élaboration d'une politique nationale d'habitation fixant des objectifs ambitieux et proposant des moyens concrets qui tiennent compte des différentes recommandations de l'Association.

Main-d'œuvre, souplesse réglementaire et productivité

L'APCHQ considère que le défi, dans le contexte actuel de pénurie de main-d'œuvre, sera d'attirer beaucoup plus de travailleuses et travailleurs. Maxime Rodrigue soutient « qu'en ajoutant de la souplesse réglementaire, notamment en facilitant l'accès à l'industrie et en misant sur la polyvalence de la main-d'œuvre, nous serons en mesure d'améliorer la productivité et donc d'accroître l'offre qui, pour l'instant, est insuffisante. Il faut des années pour mener à terme un projet résidentiel. Il est plus que temps de repenser la façon dont on encadre le développement, de poursuivre le processus d'allègement réglementaire et de récompenser les municipalités qui réalisent des efforts pour accélérer les diverses étapes d'autorisation ».

Abordabilité et offre en habitation

Dans sa plateforme, l'APCHQ rappelle que le prix médian d'une propriété unifamiliale a bondi de 24 % sur l'ensemble du territoire québécois en 2021 principalement à cause d'une offre de propriétés existantes anémique. « Les besoins en habitation sont criants et l'accès à la propriété n'a jamais été aussi difficile. Une importante portion de la population qui aspire à devenir propriétaire voit ses options anéanties par l'évolution des prix de l'immobilier. C'est tout le cycle de l'habitation qui se trouve bloqué », souligne M. Rodrigue.

Devant la nécessité de mettre en place des mesures pour stimuler rapidement l'offre de logements abordables, l'APCHQ suggère qu'un premier pas pourrait être franchi par une révision des modalités de remboursement des taxes pour les habitations locatives neuves. L'Association recommande également au prochain gouvernement d'assurer un plein financement de la construction en logements sociaux et abordables.

« Alors qu'il manque quelque 100 000 logements au Québec, l'APCHQ demeure persuadée que le prochain gouvernement doit se donner les moyens de créer les conditions de succès qui permettront à notre industrie d'atteindre son plein potentiel et de mieux répondre aux besoins des ménages québécois », ajoute Maxime Rodrigue.

Environnement et développement durable

L'APCHQ souligne l'importance que des engagements soient pris en matière de changements climatiques et d'efficacité énergétique. Elle considère que plusieurs mesures auraient des effets positifs sur l'environnement, par exemple la mise en place d'un programme pour encourager le tri des débris de construction en chantier ou l'instauration d'une aide financière équivalente à 30 % du coût des travaux pour stimuler les travaux de rénovation en efficacité énergétique des immeubles locatifs.

Dans un souci de protection de l'environnement, d'aménagement durable des milieux de vie, mais également d'abordabilité, l'Association demeure persuadée qu'il faut davantage miser sur la densité d'occupation du sol pour contrer les effets néfastes de l'étalement urbain. Faciliter l'intégration des unités d'habitation accessoires et de logements intergénérationnels serait certainement un pas vers l'avant. « Nous croyons que l'objectif de réalisation de logements ne doit pas être atteint au détriment des objectifs environnementaux. Le défi des changements climatiques est aussi celui de notre industrie », affirme M. Rodrigue.

Pour consulter la plateforme électorale 2022 de l'APCHQ

À propos de l'APCHQ

Fondée en 1961, l'APCHQ est un organisme privé à but non lucratif qui a pour mission de faire valoir et développer le professionnalisme de ses 19 000 entreprises membres réunies au sein de 13 associations régionales. Grâce à son offre de services techniques, juridiques, en santé et sécurité du travail, de relations du travail et de formation ainsi qu'à ses interventions gouvernementales et publiques, l'APCHQ contribue à ce que ses membres puissent accroître leurs compétences et évoluer dans un environnement hautement compétitif. En outre, à l'occasion du renouvellement des conventions collectives de l'industrie de la construction, l'APCHQ a le mandat de négocier au nom de 15 500 employeurs du secteur résidentiel. Depuis 2018, l'APCHQ aide des milliers de consommateurs à trouver un entrepreneur qui convient à leurs besoins avec trouverunentrepreneur.com, le plus grand répertoire d'entrepreneurs en construction et en rénovation au Québec.

