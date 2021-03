Plastiques Gagnon fait l'acquisition de Quéplast Injection

SAINT-JEAN-PORT-JOLI, QC, le 26 mars 2021 /CNW Telbec/ - L'entreprise Plastiques Gagnon de St-Jean-Port-Joli dans Chaudière-Appalaches, fabricant de composantes de plastiques injectés depuis 1958, vient de procéder à l'acquisition de Quéplast Injection. Cette dernière, né d'un partenariat avec Plastiques Gagnon en 1997, est située à St-Romuald et œuvre elle aussi dans la fabrication de pièces de plastique par injection. L'intégration de Quéplast Injection dans la famille Plastiques Gagnon était naturelle du fait que les deux entreprises partagent les mêmes valeurs et les mêmes standards de qualité et de service.

Cette acquisition propulse Plastiques Gagnon au premier rang des producteurs québécois de pièces par injection de petit et moyen tonnage avec 56 presses de 20 à 720 tonnes. L'entreprise pourra dorénavant compter sur une équipe expérimentée de plus de 230 employés.

Plastiques Gagnon dessert déjà, notamment les industries manufacturières des véhicules récréatifs, de la défense et du secteur minier. Grâce à cette expansion, elle accède à de nouveaux marchés dont celui de l'électronique et le secteur médical. Quéplast Injection possède une salle blanche de classe ISO 7 et se spécialise dans la fabrication de pièces de petite dimension par procédé de micro-injection respectant des tolérances dimensionnelles de +/- 9 microns.

Accroître sa capacité pour diversifier ses marchés en développant le secteur automobile

L'objectif principal de cette première acquisition est d'accroître la capacité de production, un enjeu important du plan de croissance de Plastiques Gagnon. L'usine de Quéplast Injection accroit considérablement sa capacité de production, tout en maintenant la qualité hors pair de son service auprès des clients actuels. En effet, sa superficie de production est doublée et 6 nouvelles presses à injection sont ajoutées. La localisation de l'usine à St-Romuald permet aussi à Plastiques Gagnon, d'avoir accès à un plus grand bassin de main d'œuvre.

Pour soutenir sa croissance, Plastiques Gagnon a aussi investi plus de 5 M$ à l'usine de St-Jean-Port-Joli au cours des 18 derniers mois, avec l'ajout de 12 000 pieds carrés et l'achat de plusieurs nouveaux équipements, dont des presses et des robots

L'obtention imminente de la norme de qualité IATF 16949, permettra à Plastiques Gagnon de développer aussi le secteur de l'automobile.

Renseignements: Source : Guy Jourdain, Directeur des ventes, Plastiques Gagnon Inc., [email protected], Tél.; 418-598-7583 ext.; 225 , Cell. 418-241-3284 ; Dany Tremblay, Directeur général, Plastiques Gagnon Inc., [email protected], Tél.; 418-598-7583