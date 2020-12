OMNI CT LANCE OMNI200TM

OTTAWA, ON, le 16 déc. 2020 /CNW/ - OMNI CT a le plaisir d'annoncer son produit phare : le OMNI200TM Plasma Système de Gazéification et de Raffinage par Plasma (GPRSTM). OMNI200TM convertit tous les matériaux solides énergétiques en OMNISyngasTM et OMNIRock™. OMNISyngas™ est utilisé pour produire de l'hydrogène, des bio-fuels, du gaz synthétique naturel, des produits chimiques ou de l'électricité. OMNIRockTM est un matériau vitrifié inerte qui a des usages multiples dans les abrasifs et la cimenterie. i

Pour en savoir plus sur comment OMNI CT rend possible l'économie circulaire, vous pouvez visiter le site http://www.omnict.com/

SOURCE Omni Conversion Technologies Inc.

Renseignements: Contactez Omni CT sur [email protected] pour plus d'informations.

Liens connexes

www.Omni CT.com