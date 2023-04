PLANTATION DE MILLIERS D'ARBRES EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE - SAYONA SE MET EN ACTION POUR L'ENVIRONNEMENT ET LES GÉNÉRATIONS FUTURES

LA MOTTE, QC, le 6 avril 2023 /CNW/ - Le producteur de lithium québécois Sayona est fier d'annoncer un projet collaboratif avec le Groupement forestier coopératif Abitibi et la Coopérative de Solidarité de Pikogan, afin de permettre l'atteinte de la carboneutralité de ses opérations.

De gauche à droite : Mélanie Benoît, conseillère en environnement chez Sayona, Kenny Ruperthouse, directeur général de la Coopérative de Solidarité de Pikogan, Cindy Valence, vice-présidente et cheffe de la direction développement durable chez Sayona, Sylvain Thibodeau, directeur général du Groupement forestier coopératif Abitibi et Guildo Branconnier, président du Groupement forestier coopératif Abitibi. (Groupe CNW/SAYONA)

Sayona investit près de 95 000 $ pour permettre de planter 30 434 arbres à Villemontel, dans la région d'Abitibi-Ouest. Ces milliers d'arbres permettront de capter 4420 tonnes de CO 2 et viendront compenser les émissions dues aux activités de l'entreprise pour les années 2021 et 2022. Les travaux de reboisement auront lieu au début de la période estivale 2023.

Spécialiste en aménagement forestier, Groupement forestier coopératif Abitibi a comme mandat d'aménager les ressources forestières dans un contexte de développement durable, tout en contribuant au développement socio-économique par la création d'emplois et l'enrichissement du patrimoine forestier régional.

Dans le but de réaliser ce mandat et d'engager les communautés locales dans le projet, des offres d'emploi de reboiseurs seront disponibles et affichées dans la région incluant la communauté Abitibiwinni de Pikogan et la communauté Anishnabe de Lac Simon.

De son côté, la Coopérative de Solidarité de Pikogan, un organisme local réalisant entre autres des travaux sylvicoles, sera responsable de préparer le terrain pour le reboisement en procédant au scarifiage de ce dernier. Ces travaux assureront une qualité de sol optimale pour permettre une croissance durable des arbres qui seront plantés.

« Nous sommes fiers de ce projet collaboratif qui s'inscrit directement dans notre promesse d'agir concrètement au bénéfice de l'environnement. Nous nous sommes engagées à compenser nos émissions et aujourd'hui nous démontrons notre leadership en matière de développement durable et sociétal en instaurant les meilleures pratiques environnementales. Cette initiative laissera un héritage concret et tangible pour les générations futures, en plus d'établir un nouveau standard dans l'industrie », a commenté Cindy Valence, vice-présidente exécutive et Cheffe de la direction au développement durable chez Sayona.

« Nous sommes très heureux de participer à ce projet collaboratif. Ces milliers d'arbres auront un impact direct et positif sur l'environnement, en plus de contribuer à la valorisation de notre patrimoine forestier », a commenté Sylvain Thibodeau, directeur général du Groupement forestier coopératif Abitibi.

« Nous applaudissons l'initiative de Sayona et reconnaissons sa volonté d'inclure les communautés d'accueil dans la valorisation de l'environnement et dans ses actions favorisant le développement durable. Nous sommes convaincus des retombées positives de cette collaboration et demeurons ouverts à participer à de nouveaux projets dans le futur », a déclaré Kenny Ruperthouse, directeur général de la Coopérative de Solidarité de Pikogan.

À propos du Groupement forestier coopératif Abitibi

Fondé en 1974, le Groupement forestier coopératif Abitibi a comme mandat d'aménager de façon intensive les ressources forestières sur les terres privées et les lots intra municipaux, dans un contexte de développement durable tout en contribuant au développement socio-économique de la région de l'Abitibi-Témiscamingue par la création d'emplois et l'enrichissement du patrimoine forestier quelque 850 membres propriétaires de lots boisés répartis partout en Abitibi.

À propos de la Coopérative de Solidarité de Pikogan

Fondée en 2008, la Coopérative de Solidarité de Pikogan a pour mission de créer des emplois durables et de qualité à ses membres, tout en respectant l'environnement et les valeurs autochtones. La Coopérative œuvre entre autres dans les domaines forestiers et de l'exploration minière en Abitibi-Témiscamingue et dans le Nord-du-Québec et exécute principalement des travaux sylvicoles, de débroussaillage et de scarifiages. La coopérative emploie plus d'une centaine de personnes.

À propos de Sayona

Sayona est une entreprise se consacrant à l'exploration et à la mise en valeur de gisements de lithium, la matière première entrant dans la fabrication des batteries électriques. L'entreprise développe divers projets qui sont tous situés au Québec. Elle possède notamment le complexe Lithium Amérique du Nord qui est entré en production au printemps 2023. Le complexe deviendra une pièce maîtresse du pôle lithium qu'elle souhaite implanter en Abitibi-Témiscamingue. À cet égard, Sayona possède les gisements Authier et Tansim. Sayona détient également 60 % du projet Moblan et 100 % du projet de Lac-Albert qui sont tous les deux situés sur le territoire Eeyou Istchee Baie-James.

L'entreprise est une filiale de Sayona Mining Limited qui est inscrite en bourse à la Australian Securities Exchange. Grâce à une valeur boursière avoisinant les 2 milliards de dollars canadiens, elle a fait son entrée dans le S&P/ASX200 qui comprend les 200 sociétés avec les plus grandes capitalisations boursières du pays. La quasi-totalité des activités de Sayona Mining Limited est réalisée au Québec.

SOURCE SAYONA

Renseignements: Informations et demandes médias : Cindy Valence, Cheffe de la direction développement durable, C : (819) 277-5396, Courriel : [email protected]