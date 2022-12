PLANS D'AMÉNAGEMENT FORESTIER INTÉGRÉ TACTIQUES : LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC SE TROMPE DE CIBLE

QUÉBEC, le 6 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Au terme de son congrès annuel 2022, la Fédération des pourvoiries du Québec (FPQ) fait bloc et réitère la nécessité que l'intégrité des territoires des pourvoiries soit protégée. Alors que le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) organise des consultations publiques dans la majorité des régions au sujet des Plans d'aménagement forestier intégré tactiques, la FPQ souhaite rappeler au gouvernement du Québec que l'aménagement forestier durable des territoires n'y est toujours pas assuré.

« En effet, ces plans semblent plutôt viser la consolidation et l'augmentation de la récolte sans avoir préalablement intégré l'avenir du milieu forestier et les avantages multiples qu'il procure. Nous craignons que la création de zones de foresterie intensives prioritaires et la concentration des coupes soient la priorité, malgré les impacts évidents qui y sont associés sur les territoires de pourvoiries. Il nous est incompréhensible que les 4 000 emplois générés par les pourvoiries et les 520 000 personnes qui fréquentent légitimement le territoire public via leurs services soient ainsi simplement mis de côté », affirme M. Bruno Caron, président du conseil d'administration de la Fédération des pourvoiries du Québec.

La FPQ déplore que les enjeux externes à la production de bois soient traités à des échelles et selon des références qui ne tiennent pas compte de l'existence des pourvoiries. Cette situation fait en sorte qu'il est possible d'y récolter entièrement les forêts en ne laissant comme héritage que quelques bandes riveraines, quelques bouts de forêts dans des pentes fortes inaccessibles et un réseau routier impossible à gérer et entretenir comme territoire d'opération d'un pourvoyeur.

« Nous voulons léguer aux générations futures et à nos enfants des territoires de haute qualité pour qu'ils puissent également en bénéficier. Tous ceux qui fréquentent et fréquenteront les pourvoiries viennent avant tout voir les grands espaces sauvages qui font la réputation du Québec dans le monde entier. Ils s'attendent à pratiquer des activités en forêt et sur des lacs aux paysages magnifiques. Ce n'est pas le bon endroit pour imiter les grandes catastrophes naturelles comme approche d'aménagement » ajoute M. Caron.

Lors de la dernière campagne électorale, la Coalition avenir Québec affirmait qu'elle comprend que l'industrie de la pourvoirie « est préoccupée par la planification des activités de foresterie de manière non durable pour les pourvoiries, et cela tant en regard des coupes forestières que du réseau routier. Elle ajoutait par ailleurs que « les pourvoiries sont des intervenants de premier plan et des acteurs incontournables de la forêt et qu'ils continueront d'être entendus et consultés ».

La FPQ réitère ses demandes au gouvernement du Québec, soit :

Procéder à la mise en place dès aujourd'hui des trois conditions de base pour renouer avec une approche durable; soit un taux de récolte durable appliqué pour chaque pourvoirie (équité en utilisant les taux UA), une planification conjointe par pourvoirie du réseau routier à utiliser et du redéploiement des interventions et un accès à des ressources professionnelles propres aux pourvoiries;



Procéder à une modification du Règlement sur l'aménagement durable des forêts du domaine de l'État afin d'introduire des références propres aux pourvoiries visant à assurer le maintien des conditions favorables au maintien et au développement de leurs activités;



Procéder dès que possible à l'inclusion dans la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier des conditions à même d'assurer l'aménagement durable des territoires de pourvoirie et leur prise en compte dans les multiples orientations forestières actuelles et futures.

« L'esprit de la loi est clair et l'aménagement forestier durable des territoires les plus performants en termes de fréquentation et d'économie devrait être assuré. Toutefois, les moyens pour y parvenir doivent être grandement bonifiés pour en atteindre les objectifs. Les pourvoiries ont le privilège de mettre en valeur une multitude de territoires aussi diversifiés qu'extraordinaires. Les échanges tenus lors du congrès ne laissent aucun doute sur leurs intentions d'en assurer l'avenir. Les pourvoyeurs comptent sur Mme Maïté Blanchette Vézina, Mme Caroline Proulx et M. Benoit Charette pour les aider à y arriver, ministres respectivement responsables des dossiers des Forêts, du Tourisme et de l'Environnement, et leur assurent leur entière collaboration à cette fin. », conclut M. Caron.

La FPQ est toujours en attente d'une rencontre avec l'équipe de la ministre Blanchette Vézina afin de discuter des solutions susmentionnées, et demeure enthousiaste à l'idée de trouver un terrain d'entente satisfaisant pour tous.

Fédération des pourvoiries du Québec

La Fédération des pourvoiries du Québec (FPQ) est un organisme à but non lucratif reconnu par le gouvernement du Québec, regroupant quelque 330 pourvoiries ayant en commun un profond attachement à la nature québécoise et le désir de la mettre en valeur, tout en favorisant son accès au public. Ce vaste réseau touristique représente la plus importante offre d'hébergement et de services en milieu naturel au Québec, tant pour les amateurs de chasse et pêche que pour les familles.

SOURCE Fédération des pourvoiries du Québec (FPQ)

Renseignements: Emile Gauthier, 418 806-6250; Julien Nelson, 450 495-0250; [email protected]