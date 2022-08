La plateforme de planification d'événements est la ressource par excellence pour les planificateurs d'événements en personne. Le financement de série A permettra de répondre à l'augmentation importante de la demande des entreprises.

MONTRÉAL, le 17 août 2022 /CNW/ - Planned, la plateforme de planification d'événements tout-en-un qui simplifie la planification d'événements d'entreprise, a annoncé aujourd'hui la conclusion réussie d'une ronde de financement de série A ayant permis de mobiliser 18 millions $. La ronde de financement a été menée par Drive Capital avec la participation de Outsiders Fund , THCAP et N49P .

Fondée en 2018, Planned, qui avait le vent dans les voiles au début de 2020, a dû réduire son effectif de 48 à 12 employés en raison de la pandémie de COVID-19, qui a obligé les clients à cesser tous leurs événements en personne. L'équipe a profité de la pause de 2020 et 2021 pour redoubler d'efforts dans la réalisation de sa vision d'une plateforme de planification d'événements tout-en-un. Les cofondateurs Marc-Antoine Bonin et Emeric Noël et l'équipe de Planned ont rebâti la plateforme afin de faciliter la vie des planificateurs d'événements.

« Au départ, les confinements liés à la COVID-19 ont porté un dur coup à l'entreprise et nous avons envisagé de nous réorienter vers une solution d'événements virtuels, mais nous étions convaincus d'avoir la bonne équipe pour bâtir la meilleure plateforme de planification d'événements en personne, a souligné M. Bonin, chef de la direction de Planned. Nous avons commencé alors à percevoir la COVID-19 comme une occasion de faire ce qu'aucune autre société n'avait encore réussi à faire, c'est-à-dire créer un produit conçu pour faciliter l'ensemble de l'expérience de planification d'événement. »

La plateforme Planned permet aux planificateurs de trouver, gérer et payer les fournisseurs à partir d'un même écran. Le paiement des factures est traité par l'intermédiaire de Planned, qui devient ainsi l'unique fournisseur de l'événement d'entreprise. Cela réduit considérablement le temps que les planificateurs doivent passer à intégrer les nouveaux fournisseurs dans l'entreprise.

Les espaces événementiels de la plateforme Planned comprennent des lieux uniques comme des hangars d'avion, des musées, des restaurants et des sites locaux. Des endroits plus grands pour la tenue d'événements d'entreprise plus traditionnels, comme les hôtels et les centres de congrès, sont également offerts sur la plateforme.

« Ce qui distingue Planned, c'est sa priorité absolue de faciliter la vie des utilisateurs, a déclaré Masha Khusid, associée chez Drive Capital. De nombreuses sociétés ont démarré dans ce secteur, mais aucune n'a fait le travail en amont qui permet de vraiment simplifier l'expérience de planification d'événements, comme l'a fait l'équipe de Planned.

Depuis que les restrictions liées à la COVID-19 ont été levées aux États-Unis et plus récemment au Canada, le défi de Planned a été de répondre à la demande. Les ventes ont augmenté de 400 % entre le quatrième et le premier trimestre, et aujourd'hui plus de 25 000 fournisseurs ont un profil sur la plateforme Planned afin d'attirer de nouvelles affaires auprès des entreprises qui utilisent la plateforme.

« Nous sommes absolument ravis de l'essor de nos activités, a déclaré Emeric Noël, cofondateur et chef des produits de Planned. C'est ce dont nous rêvions en 2020 lorsque nous avons pris la décision de continuer de peaufiner notre produit pour l'après- pandémie. Nous sommes déterminés à ramener la fébrilité et l'excitation qui caractérisent les événements en personne. »

À PROPOS DE PLANNED

Planned est une plateforme de planification d'événements lancée en 2018 par Marc-Antoine Bonin et Emeric Noël. Elle aide les planificateurs d'événements en personne à réserver tout ce dont ils ont besoin pour leurs événements, tout en offrant une plus grande visibilité et un meilleur contrôle aux gestionnaires. Les utilisateurs peuvent consulter un portefeuille comprenant des milliers de lieux et de fournisseurs situés partout en Amérique du Nord et faire des réservations. La plateforme facilite la vie des entreprises en les aidant à trouver des fournisseurs - aussi bien des espaces événementiels, des traiteurs, de l'équipement, du matériel audiovisuel et plus encore - à comparer les offres et à réserver. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site planned.com .

SOURCE Planned

