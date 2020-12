Planned annonce un financement de 4,7 M$ pour bâtir le futur de la planification d'événements corporatifs dans l'ère post-pandémie

Les cofondateurs de l'entreprise, Marc-Antoine Bonin et Emeric Noel, ont eu l'idée de fonder Planned en 2017. Depuis, l'entreprise a lancé une plateforme comprenant plus de 10 000 fournisseurs répartis dans plus de cinquante marchés. Google, Michelin, Amazon, Nespresso, Airbnb et Ernst & Young comptent parmi ses clients.

En 2019, le secteur de l'événement corporatif, un marché de 565 G$, était en croissance, bien que très fragmenté. Malheureusement, le secteur a été durement touché par la COVID-19, qui a forcé la majorité des sociétés nord-américaines à tenir des événements en ligne plutôt qu'en personne. Planned s'est adaptée en lançant un marché virtuel afin d'aider les planificateurs à trouver des fournisseurs jusqu'à ce que les événements en personne puissent reprendre et pour offrir aux clients une plateforme complète qui répond à tous leurs besoins en matière d'organisation d'événements.

« Il était important pour nous d'offrir une valeur ajoutée à nos clients et de les accompagner dans la transition aux événements virtuels. C'est pourquoi nous avons créé un marketplace virtuel comprenant des milliers de services allant des conférenciers aux ateliers de cuisines en groupe. Nous adaptons constamment notre plateforme afin de répondre aux besoins changeants des entreprises et de leur personnel responsable des événements. À titre d'exemple, notre carte COVID fournit de l'information sur les règles en matière d'événements en vigueur dans les différents États et provinces », a expliqué Emeric Noel, cofondateur de Planned.

« Je suis fier de continuer à appuyer Planned. Les entreprises doivent souvent organiser des événements pour différentes raisons, dans lesquelles ils investissent beaucoup d'argent. Or contrairement aux dépenses de voyage, ce type de dépense est plus difficile à suivre et il n'existe pas de moyens simples pour organiser ce type d'événements. Planned souhaite y remédier et leur solution suscite déjà l'intérêt de plusieurs entreprises. Lorsque le secteur de l'événementiel a changé, Planned a réagi rapidement et continue de m'impressionner, moi et les autres investisseurs », a souligné Alex Norman, associé à N49P Ventures.

Retour des événements en personne

Compte tenu des annonces récentes sur la mise au point d'un vaccin, les entreprises se préparent au retour des événements en personne en 2021. Planned sera là pour les soutenir.

Dans un récent sondage d'APCO Insight, les adultes américains confirment que les travailleurs, en particulier ceux qui assistaient à des événements et à des congrès en personne avant la pandémie, ont hâte d'y retourner lorsque la COVID-19 aura été maîtrisée. Après le mouvement mondial vers le télétravail, 83 % des Américains affirment que les réunions et les congrès en personne leur manquent, et 78 % disent prévoir assister à autant sinon plus d'événements en personne lorsqu'il sera possible de le faire en toute sécurité.

« Nous en avons aussi profité pour communiquer avec nos clients au moyen de notre programme Découverte, qui regroupe des centaines de planificateurs chevronnés, ce qui nous permet de concevoir la meilleure solution possible. Nos discussions nous ont confirmé que lorsqu'il sera sécuritaire de tenir des événements en personne, les gens voudront y retourner pour retrouver le contact humain. Nous croyons que Planned peut être un outil essentiel pour aider les entreprises à planifier des événements en personne et hybrides sécuritaires », affirme Marc-Antoine Bonin, cofondateur de Planned.

« Marc-Antoine et Emeric ont conçu un produit qui résout de nombreux problèmes associés aux événements corporatifs et qui en améliore l'efficacité. Ils ont démontré de la résilience en gardant le consommateur au centre de leurs préoccupations, même lorsqu'ils ont fait face à un arrêt presque complet de leurs activités commerciales en raison de la COVID-19. Cette attitude centrée sur le client leur sera profitable dans leurs efforts pour faire de Planned une entreprise prospère », mentionne Varun Dalal, Principal chez Telegraph Hill Capital.

À propos de Planned

Planned est une plateforme d'événements corporatifs qui a été fondée en 2017 par Marc-Antoine Bonin et Emeric Noel. L'entreprise aide les planificateurs d'événements corporatifs à réserver tout ce dont ils ont besoin pour leurs événements, tout en offrant visibilité et contrôle aux gestionnaires. Les utilisateurs peuvent consulter un marketplace renfermant des milliers de lieux d'événements en Amérique du Nord et faire des réservations.

