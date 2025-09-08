Planivore révolutionne la gouvernance : déjà adoptée par 40 % des cégeps

MONTRÉAL, le 8 sept. 2025 /CNW/ - Planivore, une solution numérique de gouvernance développée au Québec, s'impose comme un outil incontournable dans le réseau d'éducation. Plus de 40 % des cégeps ont choisi cette plateforme pour optimiser leur gestion stratégique, accroître la transparence et réduire les coûts liés à la reddition de comptes. En quelques clics, Planivore permet de générer des rapports de suivi des plans stratégiques et des projets, offrant ainsi aux établissements une efficacité accrue dans un contexte de financement serré.

« Planivore répond à un besoin essentiel dans notre réseau : donner aux cégeps des outils simples, efficaces et adaptés à leurs réalités pour assurer une gouvernance moderne et transparente. Les résultats obtenus démontrent qu'avec Planivore, le système scolaire québécois pourrait profiter davantage de ses ressources, économiser encore plus de temps et d'argent, et ainsi concentrer ses efforts là où ça compte vraiment : la réussite des étudiants », souligne Alexandre Jalbert, président et cofondateur de Planivore.

Pour une gouvernance moderne et efficiente au service de l'éducation

En plus du suivi stratégique et opérationnel, Planivore intègre désormais un module de suivi financier des projets, permettant aux cégeps de mieux planifier, budgéter et justifier les investissements auprès des parties prenantes.

Par ailleurs, l'intégration progressive de l'intelligence artificielle est amorcée, avec l'usage du langage génératif, toujours dans une approche responsable et éthique, en cohérence avec les principes du Guide d'intégration responsable de l'IA dans l'enseignement supérieur.

« Les résultats obtenus par les cégeps démontrent le potentiel considérable de Planivore pour transformer la gouvernance de nos établissements d'enseignement supérieur. Afin d'accroître l'efficience et de maximiser l'utilisation des fonds publics, nous invitons les directions du système scolaire du Québec et les instances gouvernementales à soutenir et encourager l'adoption de technologie québécoise. En misant sur des outils modernes comme Planivore, le système collégial peut non seulement gagner en transparence et en efficacité, mais aussi dégager des ressources précieuses à réinvestir dans la mission éducative. », ajoute M. Jalbert.

Des résultats concrets pour le réseau collégial

Grâce à Planivore, plusieurs cégeps ont :

Réduit de 30 % à 50 % le temps consacré à la production de rapports pour leur conseil d'administration, leurs comités de direction ou le ministère ;

Obtenu une vision claire et partagée de l'état d'avancement des projets institutionnels ;

Amélioré l'alignement entre les plans stratégiques et les actions concrètes sur le terrain ;

Gagné en transparence, en productivité et en collaboration interservices.

À propos de Planivore

Planivore est une solution SaaS de gouvernance stratégique certifiée B Corp. Elle est conçue pour soutenir les organisations publiques et parapubliques, ainsi que les OBNL dans l'exécution de leurs plans, la gestion de projets et la reddition de comptes. Déployée partout au Québec et ailleurs au Canada, Planivore est un moteur d'innovation pour une gouvernance plus agile, plus transparente et plus efficace.

