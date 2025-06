PLANIFIER SES DÉPLACEMENTS SUR LE RÉSEAU AUTOROUTIER : ENTRAVES MAJEURES DURANT LA FIN DE SEMAINE DU 6 AU 9 JUIN

Ville de Trois-Rivières, du 6 au 9 juin (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable)

AUTOROUTE 40 / MÉTROPOLITAINE

De vendredi 23 h 30 à lundi 5 h

À Montréal et à Ville Mont-Royal , fermeture complète de l'A-40 est entre la sortie 65 (A-520, rond-point Côte-de-Liesse) et l'accès A-15 sud (des Laurentides)

Détour : via la voie de desserte.

En direction A-15 sud / pont Samuel-De Champlain : via boulevard Décarie. En direction A-15 nord / Laval : demi-tour au boulevard de l'Acadie et voie de desserte ouest.



Par défaut : à compter de 23 h

Les accès du boulevard de la Côte-Vertu et de l'A-520 est. Dans l'échangeur Décarie, les bretelles en provenance de l'A-15 nord et des boulevards Marcel-Laurin ( R-117 sud ) et Décarie.



Détour :

A-15 nord : via la bretelle pour R-117, demi-tour au tournebride pour R-117 sud, voie de desserte A-40 ouest et demi-tour au chemin Devonshire. Facultatif : en amont, via la sortie 69 ( rue Jean-Talon ) et boulevard Décarie. R-117 sud : via la bretelle pour A-15 sud et demi-tour à la sortie 69 ( rue Jean-Talon ). L'accès chemin Lucerne / avenue Sainte-Croix .



SECTEUR À ÉVITER : risques importants de congestion - prévoyez vos déplacements.

Itinéraires facultatifs : autoroutes 13 et 440, autoroute 20 ou autoroute 30.

Ces fermetures sont tributaires de conditions météorologiques favorables. Le MTMD vous invite à consulter régulièrement le quebec511.info avant de prendre la route ou à composer le 511 pour connaître les fermetures sur le réseau et planifier vos déplacements.

PONT LAVIOLETTE / AUTOROUTE 55

De vendredi 20 h à lundi 6 h 30

Sur le pont Laviolette, entre Trois-Rivières et Bécancour, fermeture de 2 voies sur 4 - une voie par direction.

Largeur de la voie : 3,2 m.

Par défaut :

À Trois-Rivières, l'accès du boulevard Arthur-Rousseau vers A-55 sud À Bécancour, sur l'A-55 sud, la sortie 176 ( A-30, R-132, Sainte-Angèle, Bécancour) et les accès A-30 est et ouest / avenue Godefroy vers A-55 nord



Note : dans la nuit du samedi à dimanche, entre 0 h 30 et 4 h, la circulation sera interrompue une fois, pour une durée maximale de 30 minutes, Les services d'urgence pourront toutefois circuler en cas de besoin.

Les usagers sont invités à consulter la carte interactive sur le site Québec 511 avant de se déplacer pour les aider à déterminer la période la plus appropriée et le meilleur itinéraire en fonction de leur destination.

À PRÉVOIR

Autoroute 10 -- Bonaventure

À Montréal, sur l'A-10 est (Bonaventure), fermeture complète entre la sortie 3 (rue Carrie-Derick) et le pont- Samuel-De Champlain , de vendredi 23 h à samedi 6 h.

Détour : via la sortie 3, rue Carrie-Derick et boulevard Gaétan-Laberge.

Par défaut : l'accès du chemin des Moulins / rue Carrie-Derick.

À Montréal, sur l'A-10 ouest (Bonaventure), fermeture des accès en provenance de l'Île-des-Sœurs et du pont Samuel-De Champlain , de dimanche 22 h à lundi 6 h.

Détour : via A-15 nord et sottie 60 (boulevard Gaétan-Laberge).

RAPPEL

Niveau bassin Peel / pont Victoria , fermeture de 1 voie sur 3 par direction jusqu'en décembre

, fermeture de 1 voie sur 3 par direction jusqu'en décembre Sur le pont Clément, circulation à contresens - 1 voie par direction - jusqu'en décembre.

Travaux sous la responsabilité de PJCCI.

Autoroute 40 à Pointe-Claire

À Pointe-Claire , sur l'A-40 ouest, fermeture complète de la sortie 52 (boulevard Saint-Jean), de vendredi 0 h 01 à lundi 5 h.

Détour : demi-tour à la sortie 50 (boulevard Saint-Charles).

Note : sur la voie de desserte de l'A-40 ouest, fermeture partielle de 2 voies sur 3, entre la rue Ellingham et le boulevard Saint-Jean, selon le même horaire.

Travaux sous la responsabilité de la ville de Pointe-Claire.

Autoroute 30 -- pont Serge-Marcil

Sur l'A-30 ouest, sur le pont Serge-Marcil entre Salaberry-de-Valleyfield et Les Cèdres, fermeture partielle de 1 voie sur 2, samedi et dimanche de 6 h à 20 h.

Autoroute 30 -- pont Madeleine-Parent

Sur l'A-30 est à Beauharnois , sur l'A-30 est dans le secteur du pont Madeleine-Parent, fermeture partielle de 2 voies sur 3, samedi et dimanche de 6 h à 20 h.

R-132 -- autoroute René-Lévesque

Sur la R- 132 (est et ouest) à Saint-Lambert , entre le boulevard Simard et le pont Victoria , fermeture partielle de 1 voie sur 3, samedi de 6 h à 15 h.

Note : dès le 8 juin, première phase des travaux d'asphaltage de nuit entre le pont Samuel-De Champlain et l'avenue Notre-Dame à Saint-Lambert, tout comme dans les bretelles situées entre ces deux limites. Pour voir le communiqué.

Échangeur R-132 / R-138 / pont Honoré-Mercier à Kahnawake

Fermeture de la bretelle d'accès R-132 ouest (en provenance de La Prairie ) vers R-138 est / Montréal, de dimanche 22 h à lundi 5 h

Détour : via la bretelle vers R-138 ouest et demi-tour à la sortie R-207 / rang Saint Isidore.

Fermeture de la bretelle d'accès R-138 ouest (en provenance de Montréal) vers R-138 ouest / Châteauguay, de dimanche 22 h à lundi 5 h

Détour : via la bretelle vers R-132 est et demi-tour au chemin Old Malone.

Travaux sous la responsabilité de PJCCI.

RÉSEAU EXPRESS MÉTROPOLITAIN - REM

Nouvelle phase de mise en service, fermeture complète du réseau, le samedi 7 et le dimanche 8 juin.



Pour en savoir plus : planifiez vos déplacements et navettes disponibles et fréquences.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les travaux pourraient être annulés ou modifiés. Consultez le Quebec511.info régulièrement pour connaître les entraves en cours et à venir.

