PLANIFIER SES DÉPLACEMENTS SUR LE RÉSEAU AUTOROUTIER - ENTRAVES MAJEURES DURANT LA FIN DE SEMAINE DU 13 AU 16 DÉCEMBRE

Le Ministère et ses partenaires recommandent aux usagers de la route de planifier leurs déplacements. Pour découvrir différents outils visant à faciliter les déplacements ou pour rester informé sur l'actualité en matière de mobilité dans la région métropolitaine, consultez le site de Mobilité Montréal ou suivez-nous sur Facebook.

ROUTE 136 / ÉCHANGEUR TURCOT

De vendredi 23 h 59 à dimanche 7 h 30

Dans l'échangeur Turcot, fermeture de la bretelle menant de l'A-20 est à la R-136 est (vers le centre-ville)

Détour : via la bretelle vers A-15 sud, sortie 60 vers boulevard Gaétan-Laberge et A-10 ouest (Bonaventure).

ROUTE 136 / TUNNELS VILLE-MARIE ET VIGER

Direction EST

De vendredi 23 h 30 à lundi 5 h

Fermeture de la R-136 en direction est (vers centre-ville), entre la sortie 4 (rue de la Montagne) et l'accès de la rue Atateken

Détour : via les rues Jean-D'Estrées et Saint-Antoine Est. Pour les camions (+4 m), via rue Saint-Jacques et boulevard Robert-Bourassa.

Fermetures par défaut : les accès des rues Notre-Dame Ouest et de la Cathédrale et du boul. Robert-Bourassa / A-10 ouest (Bonaventure).

Rappel : maintien d'une voie circulable de 3,5 m sur la rue Saint-Antoine Est, au niveau de la rue Gosford, dans le Vieux-Montréal.

ATTENTION : de samedi 23 h 59 à dimanche 7 h 30, la R-136 EST sera fermée à partir de l'échangeur Turcot.

Détour : voir celui de la bretelle A-20 est vers R-136 est, au début du communiqué.

Fermetures par défaut : dans l'échangeur Turcot, les bretelles menant de l'A-15 sud (Décarie) et de l'A-15 nord à la R-136 est et l'accès du boulevard des Tanneries.

Cette entrave permettra de rouvrir la sortie 3 (rue Guy, centre-ville), dimanche matin.

Alerte congestion : une important présence policière est prévue afin de faciliter la circulation dans les chemins de détour. Le MTMD recommande aux usagers de la route qui devront circuler dans le secteur du centre-ville de prévoir plus de temps pour se rendre à leur destination.

Direction OUEST

De vendredi 23 h à lundi 5 h

Fermeture de la R-136 en direction ouest, entre le début de l'autoroute (rue Panet) et l'accès de la rue Lucien-L'Allier

Détour : via avenue Viger, boulevard Robert-Bourassa et rue Saint-Antoine Ouest. Pour les camions, via les rues Saint-Jacques et Mansfield.

Fermetures par défaut : les accès de l'avenue de l'Hôtel-de-Ville / rue Sanguinet et de la rue Saint-Antoine Est.

AUTOROUTE 10 / BONAVENTURE

De vendredi 23 h à lundi 5 h

Fermeture de l'A-10 en direction est, entre la sortie 4 (A-15, A-20) et le pont Samuel-De Champlain

Détour : via boulevard Gaétan-Laberge et accès vers A-15 sud. En direction de l'île des Sœurs, via la sortie 57-N (chemin de la Pointe-Nord).

À la fin du pont Samuel-De Champlain (direction Montréal), dans la sortie 58 (A-10 ouest, centre-ville, Île des Sœurs), fermeture de l'embranchement vers A-10 ouest / centre-ville

Détour : continuer A-15 nord et sortie 60 vers boulevard Gaétan-Laberge.

Note : dans la sortie 58, l'embranchement vers l'île des Sœurs demeure ouvert.

Travaux sous la responsabilité de PJCCI.

Risque de congestion - prévoyez vos déplacements.

À PRÉVOIR

Échangeur R-132 / R-138 / pont Honoré-Mercier à Kahnawake

Fermeture des bretelles menant de la R-138 ouest (en provenance de Montréal) à la R-132 est (vers La Prairie ) et celle menant de la R-132 ouest (en provenance de La Prairie ) à la R-138 est (vers Montréal), selon l'horaire suivant : De samedi 22 h à dimanche 5 h De dimanche 22 h à lundi 5 h

) et celle menant de la R-132 ouest (en provenance de ) à la R-138 est (vers Montréal), selon l'horaire suivant :

Détour : via les bretelles vers R-138 ouest et demi-tour à la sortie R-207 / rang Saint-Isidore.

Travaux sous la responsabilité de PJCCI.

Réseau express métropolitain - REM

Modifications à l'horaire pour la fin de semaine : DERNIER DÉPART : vendredi 13 et samedi 14 décembre, 23 h 45 à partir de Montréal / Gare Centrale et 23 h 25 à partir de Brossard . OUVERTURE TARDIVE : samedi 14 et dimanche 15 décembre, le service débutera à 8 h .



Pour consulter l'état du réseau et pour en savoir plus sur les navettes disponibles.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les travaux pourraient être annulés ou modifiés. Consultez le Quebec511.info régulièrement pour connaître les entraves en cours et à venir.

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Sources et renseignements : Ministère des Transports et de la Mobilité durable Relations avec les médias / Direction générale des communications, Tél. : 514 873-5600 ou sans frais : 1 866 341-5724|