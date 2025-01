PLANIFIER SES DÉPLACEMENTS SUR LE RÉSEAU AUTOROUTIER - ENTRAVES DURANT LA FIN DE SEMAINE DU 10 AU 13 JANVIER

MONTRÉAL, le 9 janv. 2025 /CNW/ - Mobilité Montréal informe les usagers de la route que des entraves sont prévues durant la fin de semaine.

Le Ministère et ses partenaires recommandent aux usagers de la route de planifier leurs déplacements. Pour découvrir différents outils visant à faciliter les déplacements ou pour rester informé sur l'actualité en matière de mobilité dans la région métropolitaine, consultez le site de Mobilité Montréal ou suivez-nous sur Facebook.

Pont Charles-De Gaulle et autoroute 40 en direction est – FDS du 10 janvier 2025 (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable)

PONT CHARLES-DE GAULLE / AUTOROUTE 40

De vendredi 23 h 30 à samedi 6 h 30

À Montréal et à Terrebonne ( Lachenaie ), fermeture complète de l'A-40 est, entre la sortie 89 (boulevard Henri-Bourassa) et l'accès de la R-344 / chemin Saint-Charles , incluant le pont Charles-De Gaulle

Détour : via rue Sherbrooke / R-138, pont Jean-Baptiste-Legardeur, rue Notre-Dame et boulevard Notre-Dame-des-Champs.

Fermetures par défaut : à compter de 21 h 30, les accès de l'avenue Marien et des boulevards Saint-Jean-Baptiste, du Tricentenaire et Henri-Bourassa.

De samedi 6 h 30 à lundi 5 h

Fermeture partielle de 1 voie sur 3 sur le pont Charles-De Gaulle en direction est

À PRÉVOIR

Ville de Montréal

Sur la rue Sherbrooke, entre l'avenue Papineau et la rue Cartier , fermeture complète en direction est et fermeture partielle (1 voie ouverte) en direction ouest, de vendredi 9 h à dimanche 19 h

Détour : en direction est, via les rues Ontario et Cartier. Pour les camions, via avenue De Lorimier.

Travaux (égout) sous la responsabilité de la Ville.

À compter du 13 janvier, intersection des avenues Papineau et Viger

Fermeture partielle de 2 voies sur 3 sur l'avenue Papineau sud entre le boulevard René-Lévesque et l'avenue Viger et fermeture de la voie de droite sur l'avenue Viger ouest, pour une durée de 4 à 5 semaines

Réseau express métropolitain - REM

Modifications à l'horaire pour toutes les fins de semaine de janvier : DERNIER DÉPART : les vendredis 10, 17 et 24 et les samedis 11, 18 et 25 janvier, 23 h 30 à partir de Montréal / Gare Centrale et 23 h 10 à partir de Brossard . OUVERTURE TARDIVE : les samedis 11, 18 et 25 et les dimanches 12, 19 et 26 janvier, le service débutera à 13 h 45 .



Pour consulter l'état du réseau et pour en savoir plus sur les navettes disponibles.

____________________________________________________________________________________________________________________________________ En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les travaux pourraient être annulés ou modifiés. Consultez le Quebec511.info régulièrement pour connaître les entraves en cours et à venir.

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Sources et renseignements : Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Relations avec les médias / Direction générale des communications, Tél. : 514 873-5600 ou sans frais : 1 866 341-5724