Planifier ses déplacements le 27 septembre

MONTRÉAL, le 25 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Mobilité Montréal prévient la population que les déplacements seront particulièrement difficiles à Montréal ce vendredi 27 septembre, dès 12 h, en raison de la tenue de la marche pour le climat, au cours de laquelle plusieurs dizaines de milliers de personnes sont attendues.

Des fermetures majeures sur le réseau local ainsi que dans l'axe Bonaventure/Robert-Bourassa entraîneront de nombreuses répercussions aussi bien sur le réseau routier et autoroutier du Grand Montréal que sur l'offre de transport collectif à l'échelle métropolitaine. Plusieurs dizaines de lignes d'autobus de la Société de transport de Montréal (STM), du Réseau de transport de Longueuil (RTL) et d'exo seront touchées ou annulées en raison des entraves, engendrant ainsi une forte hausse d'achalandage sur les lignes orange, verte et jaune du métro de Montréal.

Les partenaires de Mobilité Montréal recommandent à celles et ceux qui doivent se rendre au centre-ville ce vendredi de planifier leurs déplacements. L'heure de pointe de l'après-midi sera fortement achalandée, notamment pour les usagers désirant se rendre sur la Rive-Sud. Dans ce contexte particulier, il importe de consulter les sites Web de Mobilité Montréal et de Québec 511 ainsi que ceux des différentes sociétés de transport pour connaître les perturbations sur les itinéraires.

Faits saillants - vendredi 27 septembre, dès 12 h jusqu'à la fin de journée

Nombreuses fermetures complètes sur le réseau local à Montréal.

Fermetures complètes de l'axe du boulevard Robert-Bourassa et de l'autoroute Bonaventure dans les deux directions, ainsi que de son accès depuis l'autoroute 720.

Deux voies ouvertes sur le pont Victoria en direction de la Rive-Sud; aucune voie ouverte en direction de Montréal.

Près de 50 lignes d'autobus de la STM, du RTL et d'exo touchées ou annulées.

Les terminus Centre-ville et Mansfield ne seront pas desservis puisqu'aucun autobus ne pourra emprunter l'autoroute Bonaventure (redirection aux stations de métro Longueuil et Angrignon).

