Planifier ses déplacements durant longue la fin de semaine du 4 au 8 septembre - Entraves majeures sur le réseau autoroutier

AUTOROUTE 40

De vendredi 23 h 59 à mardi 5 h

Fermeture complète de l'A-40 EST entre la sortie 65 (A-520 OUEST, rond-point Côte-de-Liesse, boulevard Marcel-Laurin) et l'entrée de la bretelle de l'A-15 NORD (Décarie)

Détour : via le chemin de la Côte-de-Liesse est jusqu'à l'entrée à la hauteur de l'avenue Sainte-Croix, après l'échangeur Décarie. Pour les usagers en direction de l'A-15 SUD (Décarie), via le boulevard Décarie et l'entrée à la hauteur de l'avenue Royalmount.

Fermetures par défaut

À compter de 21 h, les entrées en provenance du boulevard de la Côte-Vertu et de l'A- 520 EST / même détour

ROUTE 136 / AUTOROUTE 720

De vendredi 22 h à mardi 5 h

Fermeture complète de la R-136 / A- 720 EST (vers le centre-ville), entre l'échangeur Turcot et les entrées des rues Notre-Dame Ouest et de la Cathédrale, dans le tunnel Ville-Marie

Détour : en provenance de l'A-20 EST ou de l'A-15 SUD (Décarie), via la bretelle pour l'A-15 SUD, sortie 61 pour l'avenue Atwater, rue Saint-Jacques et rue de la Cathédrale.

Camions : via la sortie 60 (boulevard Gaétan-Laberge), embranchement vers l'A-10 OUEST (Bonaventure) et boulevard Robert-Bourassa.

Échangeur Turcot

Fermeture par défaut des bretelles menant de l'A-15 SUD (Décarie) et de l'A-20 EST à la R-136 / A- 720 EST (centre-ville)

ÉCHANGEUR ANGRIGNON / AUTOROUTE 20

De vendredi 22 h à mardi 5 h

Fermeture du boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue (R-138) dans les deux directions entre les rues Saint-Jacques et Notre-Dame Ouest, incluant les entrées pour l'A-20 EST et OUEST

Détours : via rue Saint-Jacques / chemin Avon / rue Saint-Jacques, ensuite vers :

A-20 OUEST et pont Honoré-Mercier : boulevard Montréal-Toronto et l'entrée de la 1re Avenue pour l'A-20 OUEST. En direction du pont, faire demi-tour à la 1re Avenue, boulevard Montréal-Toronto est et bretelle pour la R-138 OUEST

Boulevard Angrignon et A-20 EST : avenue Saint-Pierre sud et rue Notre-Dame Ouest en direction est.

Rue Richmond : via avenue Vincent et rue Elm.

Pour les usagers en provenance de la rue Saint-Jacques est, faire demi-tour à la rue Helen-Rochester.

Sur l'A-20 OUEST, fermeture de la sortie 65 (boulevard Angrignon, rue Saint-Jacques )

Détour, boulevard Angrignon : continuer jusqu'à la sortie 63 (R-138 OUEST, pont Honoré-Mercier, 1re Avenue, avenue Dollard), prendre l'embranchement pour 1re Avenue, avenue Saint-Pierre sud et rue Notre-Dame Ouest en direction est

Détour, rue Saint-Jacques : via avenue Saint-Pierre nord et rue Saint-Jacques / chemin Avon.

Fermeture complète du boulevard Angrignon en direction nord entre les rues Saint-Patrick et Notre-Dame Ouest

Détour : via rue Saint-Patrick ouest et avenue Dollard nord.

Vers A-20 EST : via rue Saint-Patrick est, boulevard Monk et rue Notre-Dame Ouest en direction ouest. Pour les usagers en provenance de la rue Saint-Patrick ouest, via rue Senkus, boulevard Newman et rue Irwin.

En provenance de la rue Saint-Patrick est : via rue Irwin, boulevard Newman, rue Senkus et rue Saint-Patrick ouest.

Rappel : sur l'A-20 EST, dans la sortie 65 (rue Notre-Dame , boulevard Angrignon), fermeture du lien en direction du boulevard Angrignon jusqu'à la mi-septembre

Détour : via rue Notre-Dame Ouest en direction ouest, avenue Dollard sud, demi-tour vers rue Saint-Patrick est, rue Senkus et rue Cordner.

Camions : sur l'avenue Dollard sud, faire demi-tour avant le canal de Lachine, avenue Dollard / Saint-Pierre nord, rue Richmond, faire demi-tour à la 1re Avenue, boulevard Montréal-Toronto est, bretelle pour R-138 OUEST, sortie 2 pour rue Clément et rue Saint-Patrick est.

Dès mardi 8 septembre à 5 h : ouverture du pont d'étagement au-dessus de l'autoroute 20 reliant le boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue à la rue Notre-Dame Ouest. À noter que le lien entre les boulevards Angrignon et de Sainte-Anne-de-Bellevue sera désormais en direction ouest uniquement.

ÉCHANGEUR DORVAL ET AUTOROUTE 520

De vendredi 21 h à mardi 5 h

Fermeture complète de l'A- 520 EST entre le rond-point Dorval (A-20) et l'entrée en provenance de l'aéroport

Détour principal : dans le rond-point Dorval, continuer sur l'A-20 EST, sortie 58 pour la 55e Avenue nord, 54e Avenue et voie de desserte A-520 EST.

Avenues Cardinal et Michel-Jasmin : sur la 55e Avenue, via l'avenue Calais, voie de desserte A-520 OUEST et boulevard McMillan.

Aéroport : pour les usagers en provenance de l'A-20 EST, continuer et faire demi-tour à la sortie 58 (55e Avenue) et A-20 OUEST.

Fermeture complète de l'A-520 OUEST entre la sortie 1-E (avenue Cardinal) et le rond-point Dorval

Détour : via la voie de desserte, boulevard McMillan, avenue Marshall, avenue Michel-Jasmin, 55e Avenue sud et A-20 OUEST. Pour l'aéroport, continuer sur la voie de desserte et rue Jacques-de-Lesseps

AUTOROUTE BONAVENTURE

Fermeture complète de l'A-10 EST (vers le pont Samuel-De Champlain) entre la rue Wellington et l'entrée en provenance de la rue Carrie-Derick selon l'horaire suivant :

et l'entrée en provenance de la rue Carrie-Derick selon l'horaire suivant : De vendredi 21 h à samedi 9 h

De dimanche 20 h à mardi 5 h

Détour : via les rues Wellington, Bridge et des Irlandais et chemin des Moulins.

Note : travaux de marquage et d'arpentage sous la responsabilité de la société Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain Inc. (PJCCI).

PROJET TURCOT - RÉSEAU LOCAL

De vendredi 22 h à mardi 5 h

Fermeture de la rue Saint-Jacques dans les deux directions entre le boulevard Décarie et le chemin Glen / rue De Courcelle

Détour, direction est : boulevard De Maisonneuve, rue Sainte-Catherine et chemin Glen.

Détour, direction ouest : venant des rues De Courcelle nord et Saint-Antoine Ouest, via chemin Glen, rue Sainte-Catherine, avenue Claremount, rue Sherbrooke ouest et boulevard Cavendish. Usagers venant du chemin Glen sud, via rue Saint-Jacques est, rue Bel-Air et suivre le détour précédent.

AUTOROUTE 40

Fermeture complète de l'A-40 EST entre la sortie 82 (boulevard Roi-René, boulevard Ray-Lawson) et l'entrée en provenance du boulevard Bourget , de vendredi 21 h à samedi 8 h

Détour : via la voie de desserte (boulevard Métropolitain).

Fermeture partielle de 1 voie sur 3 (celle de gauche) de l'A-40 EST à la hauteur du boulevard Roi-René, samedi de 8 h à 15 h

Échangeur Anjou

Fermeture par défaut de la bretelle menant de l'A-25 SUD à l'A-40 EST, de vendredi 20 h 30 à samedi 8 h

Détour : continuer A-25 SUD, faire demi-tour à la sortie 6 (rue Beaubien, boulevard Yves-Prévost) et les voies de desserte de l'A-25 NORD (boulevard Louis-H.-La Fontaine) et de l'A-40 EST (boulevard Métropolitain).

Fermeture par défaut de la bretelle menant de l'A-25 NORD à l'A-40 EST, de vendredi 20 h 30 à samedi 8 h

Détour : continuer A-25 NORD jusqu'à la sortie 9 vers la rue Bombardier, boulevard Parkway, rue Jules-Léger et boulevard Ray-Lawson.

À PRÉVOIR

À compter de lundi 5 h et ce jusqu'à l'automne 2021, début de la phase 1 du projet de réfection du pont Pie-IX enjambant la rivière des Prairies entre Laval et Montréal.

Gestion de la circulation : fermeture du pont en direction sud et circulation à contresens - 1 voie par direction - sur le pont en direction nord. Une voie sera ajoutée en direction sud (vers Montréal) pendant la pointe du matin et une voie en direction nord (vers Laval) pendant la pointe du soir.

Des fermetures de nuit du 3 au 7 septembre sont nécessaires pour la réalisation de la phase 1. Pour plus de détails, consulter le communiqué.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les fermetures pourraient être annulées ou modifiées.

Consultez le Quebec511.info pour connaître les entraves en cours et à venir sur le réseau.

Liens connexes :

Mobilité Montréal

Échangeur Turcot

PJCCI

Accédez à la section Médias du site Web Turcot et à la section Circulation du site Web du pont Samuel-De Champlain pour consulter les plus récents visuels et communiqués.

SOURCE Ministère des Transports

Renseignements: Ministère des Transports, Direction des communications, Tél. : 514 873-5600; Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Inc., Claudia Charbonneau, Cellulaire : 514 236-4093

Liens connexes

https://www.transports.gouv.qc.ca