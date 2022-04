PLANIFIER SES DÉPLACEMENTS DURANT LA LONGUE FIN DE SEMAINE DE PÂQUES, DU 14 AU 19 AVRIL ENTRAVES MAJEURES SUR LE RÉSEAU AUTOROUTIER

AUTOROUTE 20 / ÉCHANGEUR SAINT-PIERRE

De jeudi 23 h 59 à mardi 5 h

Fermeture complète de l'A-20 en direction est entre la sortie 63 (R-138 ouest) et l'entrée suivante

Détour : via la bretelle pour R-138 ouest, demi-tour à la sortie 2 (rue Clément) et R-138 est / A-20 est / centre-ville.

Fermeture partielle de 1 voie sur 2 de l'A-20 en direction ouest au niveau de l'échangeur

Autre fermeture dans l'échangeur

La bretelle menant de l'A-20 ouest à la R-138 ouest / pont Honoré- Mercier .

Détour : dans la sortie 63, via l'embranchement 1re Avenue / avenue Dollard , demi-tour à 1re Avenue, boulevard Montréal- Toronto et bretelle pour R-138 ouest.

AUTOROUTE 30 / PONT MADELEINE-PARENT

Vendredi, samedi et dimanche, de 20 h à 6 h le lendemain

Fermeture complète de l'A-30 en direction est entre la sortie 13 (A-30 ouest) et l'entrée de la R-236 (au km 22), incluant le pont Madeleine-Parent, enjambant le canal de Beauharnois

Détours

Auto : à la fin du pont Serge-Marcil, via la sortie 13 pour A-530 ouest, sortie 9 (boulevard Pie-XII, Saint-Louis-de-Gonzague), boulevard Pie-XII nord, R-132 est (boulevard Hébert / boulevard de Melocheville) et continuer jusqu'à la R-236 ouest (boulevard de l'Énergie).

Camion : dans la sortie 9, via le boulevard Pie-XII sud / rue du Pont et R-236 est.

Fermetures par défaut

A-530 est, à la sortie 9 ( boulevard Pie-XII, Saint-Louis-de-Gonzague ). Suivre détour principal.

). Suivre détour principal.

L'entrée du chemin du Canal pour A-30 est. Détour via A-30 ouest et suivre le détour principal via A-530 ouest / sortie 9.

Fermeture complète de l'A-30 en direction ouest entre la sortie 22 (R-236, chemin Saint-Louis , Saint-Étienne-de- Beauharnois ) et l'A-530, incluant le pont Madeleine-Parent

Détours

Via R-236 ouest / chemin Saint-Louis, continuer jusqu'à la rue du Pont et boulevard Pie-XII / A-530 est.

Auto seulement : Via R-236 est / chemin Saint-Louis, R-132 ouest / boulevard de Melocheville et continuer jusqu'au boulevard Pie-XII.

À PRÉVOIR

Entre Montréal et Brossard , sur le pont Samuel-De Champlain en direction de la Rive-Sud, fermeture partielle de 2 voies sur 3 (maintien de 2 voies), vendredi et samedi, de 23 h à midi le lendemain

Note : travaux sous la responsabilité de SSL-C.

À Montréal (arr. Côtes-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce), fermeture complète de la rue Jean-Talon entre l'avenue de Dieppe et le chemin Aberdare, de jeudi 19 h à lundi 23 h 59



Détour : via les boulevards Laird et Graham. La circulation locale est permise entre le chemin de la Côte-des-Neiges et l'avenue de Dieppe et entre les chemins Rockland et Aberdare.



Note : travaux sous la responsabilité de CDPQ Infra - REM info.

À Montréal (arr. Ville-Marie ), sur l'avenue Papineau à l'intersection du boulevard De Maisonneuve, maintien d'une voie seulement par direction, de vendredi 7 h à samedi 19 h



Note : travaux sous la responsabilité de la Ville de Montréal.

À Montréal (arr. Le Sud-Ouest), fermeture de la rue Bridge en direction nord à l'intersection de la rue des Irlandais, de vendredi 9 h 30 à samedi 18 h



Détour : pour les usagers en provenance du pont Victoria , via rue des Irlandais, chemin des Moulins et rue Mill.



Note : travaux d'aqueduc sous la responsabilité de la Ville de Montréal.

À COMPTER DE LUNDI

Fermetures de longue durée des bretelles menant de l'A-13 sud à l'A-520 est et de l'A-520 est à l'A-13 sud, de lundi 21 h jusqu'au mois de juin

Détours :

A-13 sud : via la sortie 2 (rue Louis-A.-Amos, rue Hickmore), rue Courval et boulevard Jean-Baptiste-Deschamps.

A-520 est : via la sortie 5 (rue Hickmore).

Pour consulter le communiqué.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les fermetures pourraient être annulées ou modifiées. Consultez le Quebec511.info pour connaître les entraves en cours et à venir sur le réseau.

