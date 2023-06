PLANIFIER SES DÉPLACEMENTS DURANT LA LONGUE FIN DE SEMAINE DE LA FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC, DU 23 AU 26 JUIN

MONTRÉAL, le 21 juin 2023 /CNW/ - Mobilité Montréal informe les usagers de la route qu'aucune entrave majeure ne sera mise en place sur des axes autoroutiers de Montréal durant la longue fin de semaine de la Fête nationale du Québec.

À PRÉVOIR

En raison des festivités de la Saint-Jean-Baptiste , des entraves ponctuelles sont à prévoir sur le réseau pendant la fin de semaine, notamment sur la R-125 à Laval .

, des entraves ponctuelles sont à prévoir sur le réseau pendant la fin de semaine, notamment sur la R-125 à . Sur la R-117, entre le km 117 à Mont-Tremblant et le km 143 à Labelle , circulation à contresens en direction sud (1 voie par direction), dimanche de 6 h à 15 h.

Note : présentation de l'Ironman 70.3 Tremblant. La vitesse sera réduite à 70 km/h. Des entraves sont aussi à prévoir durant les journées de samedi et de dimanche sur le réseau municipal, notamment sur la montée Ryan et le chemin Duplessis.

À compter de dimanche 22 h et jusqu'à la fin du mois d'août, fermeture de longue durée de la sortie 53 (boulevard des Sources) de l'A-20 en direction ouest. Travaux de réfection de l'échangeur des Sources. Pour consulter le communiqué.

RAPPEL

Depuis le 30 avril dernier, travaux de sécurisation du pont Papineau- Leblanc (A-19), reliant Laval et Montréal au-dessus de la rivière des Prairies. Fermeture de la voie de gauche dans les deux directions et vitesse réduite à 70 km/h. Ces interventions, qui visent le renforcement du tablier du pont et le remplacement de certains haubans, permettront à terme de rétablir une circulation complète sans restriction dès la fin des travaux.

CAMIONS INTERDITS

Interdiction de circulation pour tous les véhicules lourds, à l'exception des autobus et des véhicules d'urgence, en vigueur depuis le 24 octobre 2022, maintenue pendant toute la durée des travaux. Détour via les ponts Médéric-Martin (A-15) et Viau (R-335). Pour consulter le communiqué.

Depuis le 6 juin dernier, travaux de construction d'une nouvelle voie à gauche sur l'A-15 ( des Laurentides ) entre les autoroutes 640 et 50. Ces travaux s'échelonneront sur une période de trois ans. Ils permettront à terme d'optimiser la mobilité dans la région métropolitaine, de favoriser le transport collectif, d'améliorer la sécurité et d'alléger la circulation en période de fort achalandage entre Boisbriand et Mirabel . Pour consulter le communiqué.

) entre les autoroutes 640 et 50. Ces travaux s'échelonneront sur une période de trois ans. Ils permettront à terme d'optimiser la mobilité dans la région métropolitaine, de favoriser le transport collectif, d'améliorer la sécurité et d'alléger la circulation en période de fort achalandage entre et . Pour consulter le communiqué. Depuis le 15 juin dernier, travaux de réfection de la dalle de béton sur l'A-15, entre les km 38 et 44, à Saint-Jérôme. Les interventions comprendront notamment de l'asphaltage dans les deux directions afin d'éliminer l'orniérage pour ainsi améliorer la sécurité des usagers et le confort de roulement. Le projet s'échelonnera sur deux ans à raison d'une direction par année. Pour consulter le communiqué.

Depuis le 18 juin, début des travaux de remplacement de lampadaires sur l'A-50, à Mirabel , entre la R-117 ( boulevard du Curé- Labelle ) et la rue Louis-Bisson, ainsi que dans l'échangeur avec l'A‑15. Ces travaux s'échelonneront jusqu'à l'automne 2024, sur une longueur de 20,5 km. Pour consulter le communiqué.

, entre la R-117 ( ) et la rue Louis-Bisson, ainsi que dans l'échangeur avec l'A‑15. Ces travaux s'échelonneront jusqu'à l'automne 2024, sur une longueur de 20,5 km. Pour consulter le communiqué. Jusqu'au mois de décembre 2023, fermeture complète de l'A-40 en direction est avec circulation à contresens sur la chaussée opposée entre le secteur du boulevard Morgan à Baie-D'Urfé et l'entrée en provenance du boulevard Saint-Charles à Kirkland . La vitesse sera réduite dans tout le périmètre du chantier. Une gestion dynamique de la circulation permettra le maintien de trois voies de circulation dans le sens de la pointe, et deux voies dans le sens contraire. Pour consulter le communiqué.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les fermetures pourraient être annulées ou modifiées. Consultez le Quebec511.info pour connaître les entraves en cours et à venir sur le réseau.

