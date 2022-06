PLANIFIER SES DÉPLACEMENTS DURANT LA LONGUE FIN DE SEMAINE DE LA FÊTE DU CANADA, DU 30 JUIN AU 4 JUILLET

AUTOROUTE 40

De jeudi 23 h 30 à lundi 5 h

À Montréal et à Ville Mont-Royal , fermeture complète de l'A-40 est entre la sortie 65 (A-520, rond-point Côte-de-Liesse) et l'échangeur des Laurentides

Détour : via la voie de desserte (chemin de la Côte-de-Liesse / boulevard Crémazie).

Direction A-15 sud / pont Samuel-De Champlain : via boulevard Décarie.

Direction A-15 nord / Laval : demi-tour au boulevard de l'Acadie et voie de desserte ouest.

Fermetures par défaut : à compter de 23 h

Les entrées du boulevard de la Côte-Vertu et de l'A-520 est.

Dans l'échangeur Décarie, les bretelles en provenance de l'A-15 nord et des boulevards Marcel-Laurin (R-117 sud) et Décarie.

Détour : A-15 nord : via la bretelle pour R-117, demi-tour au tournebride pour R-117 sud, voie de desserte A-40 ouest et demi-tour au chemin Devonshire.

Facultatif : en amont, via la sortie 69 (rue Jean-Talon) et boulevard Décarie.

R-117 sud : via la bretelle pour A-15 sud et demi-tour et demi-tour à la sortie 69 (rue Jean-Talon).

L'entrée du chemin Lucerne / avenue Sainte-Croix .

ÉCHANGEUR TURCOT

De jeudi 22 h à lundi 5 h

Fermeture des bretelles menant de l'A-15 nord et de l'A-15 sud (Décarie) à la R-136 est / centre-ville

Détour : dans les deux directions, via la bretelle pour A-20 ouest, demi-tour à la sortie 65 (boulevard Angrignon) et A-20 est.

Fermeture de la bretelle menant du boulevard Pullman à la R-136 est

Détour : en direction est, via les rues Saint-Jacques et de la Cathédrale et en direction ouest, via la rue Notre-Dame Ouest et le lien pour A-20 est dans l'échangeur Angrignon.

ROUTE 125 / PONT PIE-IX

De samedi 22 h à lundi 5 h

Entre Montréal et Laval , fermeture complète du pont Pie-IX dans les deux directions.

Détour : Direction nord : via rue de Charleroi, avenue Garon, boulevard Henri-Bourassa et A-19 nord.

Direction sud : via boulevard de la Concorde en direction ouest, A-19 sud, les rues Fleury et D'Iberville et boulevard Henri-Bourassa.

Fermetures par défaut : à compter de 21 h 30

L'entrée du boulevard de la Concorde est pour R-125 sud.

Les entrées est et ouest du boulevard Henri-Bourassa pour R-125 nord. Détour en direction est, via les boulevards Léger et Lacordaire.

ROUTE 136

De jeudi 23 h à lundi 5 h

Sur la R-136 est, dans le tunnel Ville-Marie , fermeture de la sortie 6 (boulevard Saint-Laurent , rue Berri)

Détour : via la sortie 7 (pont Jacques-Cartier, avenue Papineau), rue Panet et avenue Viger.

Rappel : pour la fermeture de longue durée de la sortie 4 (rue de la Montagne, rue Saint-Jacques), détour prolongé à la sortie 7.

Note : aménagement de la Place des Montréalaises, sous la responsabilité de la Ville de Montréal.

RIVE-SUD, EST DE LA MONTÉRÉGIE

AUTOROUTE 30

De jeudi 21 h à lundi 5 h

À Brossard et à Longueuil (arr. Saint-Hubert ), fermeture complète de l'A-30 ouest et circulation à contresens sur la chaussée est (1 voie par direction) à la hauteur de Grande-Allée, entre les km 70,5 et 68,5

Note : en direction est, fermeture de la première voie à compter de 20 h pour installation du contresens

Fermetures par défaut : en direction ouest

La sortie 69 (Grande Allée).

Détour : via la sortie 65 (boulevard Matte).



L'entrée de Grande Allée à compter de 20 h 30

Détour : via l'entrée pour A-30 ouest, faire demi-tour à la sortie 65 (boulevard Matte) et voie de desserte A-30 est

ÉCHANGEUR A-20 / A-30

De vendredi 22 h 30 à lundi 5 h

À Boucherville , fermeture complète de la voie de desserte de l'A-20 ouest, dans l'échangeur au niveau de l'A-30.

Détour : via la bretelle pour A-30 est (sortie 98-E), demi-tour à la sortie 87 (Sainte-Julie, Saint-Amable) et A-30 ouest.

Fermetures par défaut

La bretelle menant de l'A-20 ouest à l'A-30 ouest (vers Vaudreuil-Dorion ).

). Les bretelles menant de l'A-30 est et de l'A-30 ouest à l'A-20 ouest (vers Montréal).

Détour : via la bretelle pour A-20 est et demi-tour à la sortie 102 (Sainte-Julie, chemin du Fer-à-Cheval). À noter en direction est, le détour est en amont.

À PRÉVOIR

Pont Samuel-De Champlain , direction Rive-Sud, fermeture de 2 voies sur 3, selon l'horaire suivant :

, direction Rive-Sud, fermeture de 2 voies sur 3, selon l'horaire suivant : Vendredi, de 5 h à midi



De vendredi 23 h à samedi midi



De samedi 23 h 59 à dimanche midi

Note : maintien de deux voies à la circulation, incluant la voie réservée, ouverte pour tous les usagers. Travaux sous la responsabilité de SSL-C.

Événement spécial : l'International des Feux Loto-Québec

Fermeture du pont Jacques-Cartier dans les deux directions, samedi de 20 h 30 à 23 h 30. À noter que les tunnels Ville-Marie et Viger (R-136 est) seront fermés à la sortie 3 (rue Guy).

À Montréal (arr. Le Sud-Ouest), fermeture de la rue Saint-Antoine Ouest entre la rue George- Vanier et l'avenue Atwater , samedi et dimanche de 8 h à 19 h.

Détour : via le boulevard De Maisonneuve ou la rue Notre-Dame

Travaux sous la responsabilité de la Ville de Montréal.

À Montréal (arr. Ville-Marie ), fermeture de la voie de droite (maintien de deux voies) sur la rue Notre-Dame Est entre la rue Panet et l'avenue Papineau, samedi et dimanche de 7 h à 17 h.

Note : travaux sous la responsabilité de la Ville de Montréal.

À Montréal (arr. Ville-Marie ), sur la rue Guy au niveau de la R-136, fermeture de 1 voie sur 2, de dimanche 19 h jusqu'à la fin juillet.

Note : travaux sous la responsabilité de la Ville de Montréal.

À Boucherville , sur le pont d'étagement du boulevard Marie-Victorin au-dessus de la R-132, à la hauteur de la sortie 17 et de la rue des Vétérans, circulation à contresens sur la chaussée en direction ouest - 1 voie par direction - de jeudi 19 h à samedi 5 h.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les fermetures pourraient être annulées ou modifiées. Consultez le Quebec511.info pour connaître les entraves en cours et à venir sur le réseau.

