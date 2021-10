Planifier ses déplacements durant la longue fin de semaine de l'action de grâce, du 8 au 12 octobre entraves majeures sur le réseau autoroutier

AUTOROUTE 25 / TUNNEL LOUIS-H.-LA FONTAINE

Direction sud

De samedi 0 h 30 à lundi 5 h

Entre Montréal et Longueuil , fermeture complète de l'A-25 sud entre la sortie 6 (rue Beaubien, boulevard Yves-Prévost) et la R-132, incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine

Détour : via rue De Boucherville, A-25 sud (canalisation d'une voie entre l'entrée rue Sherbrooke et la sortie 4), avenue Souligny, rue Dickson sud, rue Notre-Dame, boulevard René-Lévesque, avenue Papineau et pont Jacques-Cartier.

Camions : via rue Dickson nord, rue Hochelaga, boulevard de l'Assomption, rue Sherbrooke, boulevard Pie-IX et rue Notre-Dame.

Fermetures par défaut : à compter de 23 h 30, vendredi

À Montréal

Dans l'échangeur Anjou , la bretelle menant de l'A-40 ouest (sortie 80-S) à l'A-25 sud. Détour : continuer jusqu'à l'échangeur Décarie et sortie 66 pour A-15 sud / pont Samuel-De Champlain

, la bretelle menant de l'A-40 ouest (sortie 80-S) à l'A-25 sud. Détour : continuer jusqu'à l'échangeur Décarie et sortie 66 pour A-15 sud / pont Samuel-De Champlain







Dans l'échangeur Anjou , fermeture partielle de 1 voie sur 2 dans la bretelle menant de l'A-25 sud à l'A-25 sud

, fermeture partielle de 1 voie sur 2 dans la bretelle menant de l'A-25 sud à l'A-25 sud







L'entrée de l'avenue Souligny. Détour via A-25 nord, faire demi-tour à la sortie 7 ( boulevard Wilfrid-Pelletier ) via boulevard Louis-H.-La Fontaine et A-25 sud / détour principal.

) via boulevard Louis-H.-La Fontaine et A-25 sud / détour principal.







L'entrée des rues Tellier et des Futailles. Détour via rue Notre-Dame / détour principal.

Direction nord

De vendredi 22 h 30 à lundi 5 h

Fermeture partielle de 1 voie sur 3 sur l'A-25 nord entre la R- 132 et la fin du tunnel

Note : conditions de circulation difficiles à prévoir. Les usagers sont invités à éviter le secteur si possible et à utiliser d'autres traversées pour circuler entre la Rive-Sud et Montréal, notamment le pont Jacques-Cartier.

Travaux sous la responsabilité de Renouveau La Fontaine (RLF). Pour en savoir plus sur les travaux de réfection majeure du tunnel et sur les mesures d'atténuations, consultez la page web du projet.

ÉCHANGEUR SAINT-PIERRE

De vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

Fermeture complète de la bretelle menant de l'A-20 ouest (sortie 63) à la R-138 ouest / pont Honoré- Mercier

Détour : dans la sortie 63, via l'embranchement vers la 1re Avenue, y faire demi-tour, boulevard Montréal-Toronto et bretelle pour R-138 ouest.

Fermeture partielle de 1 voie sur 2 dans la bretelle menant de l'A-20 est (sortie 63) à la R-138 ouest / pont Honoré- Mercier

AUTOROUTE 10 - BONAVENTURE

De vendredi 23 h à samedi 8 h

Fermeture complète de l'A-10 dans les deux directions entre la rue Wellington et le pont Victoria (R-112)

Détours :

Direction est (vers pont Samuel-De Champlain) : via les rues Wellington, Saint-Patrick, Bridge et des Irlandais et chemin des Moulins.

Direction ouest (vers centre-ville) : via la sortie 2 (avenue Pierre-Dupuy), rue Riverside (demi-tour sous l'autoroute), chemin des Moulins et les rues des Irlandais, Bridge et Wellington.

De samedi 8 h à lundi 5 h

Fermeture partielle de 2 voies sur 3 sur l'A-10 dans les deux directions entre la rue Wellington et le pont Victoria

Note : travaux sous la responsabilité de la société Les ponts Jacques-Cartier et Champlain Inc. (PJCCI).

AUTOROUTE 40 - PONT DE L'ÎLE-AUX-TOURTES

De vendredi 22 h à samedi 7 h

De samedi 22 h à dimanche 8 h

Entre Senneville (île de Montréal) et Vaudreuil-Dorion , fermeture complète du pont de l'Île-aux-Tourtes en direction ouest

Détour : via la sortie 41 pour boulevard des Anciens-Combattants sud, A-20 ouest et sortie 29 pour A-30 ouest / A-40 ouest.

ÉCHANGEUR A-20 / A-30

De vendredi 23 h 30 à lundi 5 h

À Boucherville , fermeture de la bretelle menant de l'A-30 ouest (sortie 83) à l'A-20 ouest / Montréal

Détour : continuer voie de desserte, bretelle pour A-20 est, sortie 102 (Sainte-Julie, Saint-Amable), faire demi-tour via chemin du Fer-à-Cheval et A-20 ouest.

Dans l'échangeur, fermeture de la voie de desserte de l'A-20 ouest

Note : la voie de desserte permet l'accès aux bretelles menant à l'A-30 est et ouest (sortie 98)

Détour : via la bretelle pour A-30 est et faire demi-tour à la sortie 87 (Sainte-Julie, Saint-Amable) via chemin de la Belle-Rivière et A-30 ouest.

Bretelle A-30 est pour A-20 ouest / Montréal : une voie sera canalisée sur la voie de desserte A-20 ouest pour permettre aux usagers d'emprunter le détour via les bretelles pour A-30 ouest et pour A-20 est et faire demi-tour à la sortie 102. Facultatif : directement via la bretelle pour A-20 est.

Travaux sous la responsabilité de Renouveau La Fontaine (RLF).

AUTOROUTE 30 - DE L'ACIER

De vendredi 20 h à samedi 17 h

À Brossard , fermeture complète de l'A-30 est et circulation à contresens sur la chaussée ouest (1 voie par direction) entre le boulevard de Rome et Grande-Allée

Fermetures par défaut : à compter de 19 h 30

L'entrée des boulevards Matte et de Rome. Détour : continuer voie de desserte, faire demi-tour dans l'échangeur via les bretelles pour A-10 ouest et pour A-30 ouest et sur A-30 ouest, faire demi-tour à la sortie 62 ( R-104, La Prairie )

)







Dans l'échangeur, la voie de desserte A-30 est. Détour via les bretelles pour A-10 ouest et A-30 ouest et suivre le détour précédent









La bretelle menant de l'A-10 ouest à l'A-30 est. Voir détour précédent









Sur l'A-30 est, la sortie 69 (Grande Allée). Détour via la sortie 73 et boulevard Cousineau (R-112)

Note : en cas de conditions météorologiques défavorables, les travaux seront reportés dimanche 20 h à lundi 17 h

À PRÉVOIR

À Montréal (arr. Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles), sur le boulevard Métropolitain en direction est (voie de desserte A-40), fermeture du tronçon entre les boulevards Saint-Jean-Baptiste et du Tricentenaire, mardi 12, mercredi 13 et jeudi 14 octobre de 7 h 30 à 15 h

Détour : via les boulevards Industriel et du Tricentenaire. Pour les usagers en direction nord sur le boulevard Saint-Jean-Baptiste, via voie de desserte ouest et faire demi-tour au tournebride avant l'avenue Marien.

Fermetures par défaut :

Sur l'A-40 est, la sortie 89 ( boulevard du Tricentenaire, rue Sherbrooke, boulevard Henri-Bourassa ). Détour via la sortie 92 ( boulevard Gouin ), A-40 ouest et sortie 89 ( boulevard Henri-Bourassa ) ou sortie 85 ( boulevard du Tricentenaire )

). Détour via la sortie 92 ( ), A-40 ouest et sortie 89 ( ) ou sortie 85 ( )

L'entrée du boulevard Saint-Jean-Baptiste pour A-40 est

Note : risque de congestion dans le secteur. Travaux de voirie sous la responsabilité de la Ville de Montréal.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les fermetures pourraient être annulées ou modifiées. Consultez le Quebec511.info pour connaître les entraves en cours et à venir sur le réseau.

Liens connexes :

Mobilité Montréal

Échangeur Turcot

PJCCI

SSL

REM

Accédez à la section Médias du site Web Turcot et à la section Circulation du site Web du pont Samuel-De Champlain pour consulter les plus récents visuels et communiqués.

SOURCE Ministère des Transports

Renseignements: Sources et renseignements : Ministère des Transports, Relations avec les médias, Direction des communications, Tél. : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724

Liens connexes

https://www.transports.gouv.qc.ca/