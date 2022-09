planifier ses déplacements durant la fin de semaine du 9 au 12 septembre - entraves majeures sur le réseau autoroutier

MONTRÉAL, le 8 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Mobilité Montréal informe les usagers de la route que des entraves majeures seront mises en place durant la fin de semaine, notamment sur l'autoroute 25 en direction nord dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, dans les échangeurs Turcot et Saint-Pierre et sur l'autoroute 13, au contresens au niveau de l'autoroute 520 et du tunnel de Liesse. Ces secteurs sont à éviter dans la mesure du possible.

Le Ministère et ses partenaires recommandent aux usagers de la route de planifier leurs déplacements. Pour découvrir différents outils visant à faciliter les déplacements ou pour rester informé sur l'actualité en matière de mobilité dans la région métropolitaine, consultez le site de Mobilité Montréal ou suivez-nous sur Facebook.

AUTOROUTE 25 / TUNNEL LOUIS-H.-LA FONTAINE

De samedi 0 h 30 à lundi 5 h

Entre Longueuil et Montréal, fermeture complète de l'A-25 nord entre la sortie 90 (R-132, La Prairie , Varennes ) sur l'A-20 ouest et l'entrée de l'avenue Souligny, incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine

Détour : via A-20 / R-132 ouest, sortie 82 pour le pont Jacques-Cartier, sortie pour avenue De Lorimier sud, les rues Notre-Dame Est, Curatteau et De Boucherville. Pour les camions, sur la rue Notre-Dame, via boulevard Pie-IX et rue Sherbrooke.

Fermetures par défaut : à compter de vendredi 23 h 59







Les bretelles menant de la R-132 est et ouest (sorties 89-N) à l'A-25 nord. Détour en direction est, via la sortie 18 ( boulevard De Montarville ) et R-132 ouest / détour principal

) et R-132 ouest / détour principal



L'entrée de la rue de l'Île-Charron. Détour via A-25 sud et R-132 ouest





L'entrée de la rue Sherbrooke

Note : circulation locale seulement sur l'A-25 nord, entre les entrées du boulevard Marie-Victorin et la sortie 1 (Île Charron).

ROUTE 136

De vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

Fermeture complète de la R-136 en direction est, entre l'échangeur Turcot et les entrées des rues Notre-Dame et de la Cathédrale, dans le tunnel Ville-Marie

Détours : dans l'échangeur Turcot, en provenance de

A-20 est et A-15 sud (Décarie) : via A-15 sud, sortie 60 (boulevard Gaétan-Laberge, Montréal centre-ville) et l'embranchement pour A-10 ouest (Bonaventure).

A-15 nord : via la bretelle pour A-20 ouest, demi-tour à la sortie 65 (boulevard Angrignon) et A-20 est / détour principal.

Fermetures par défaut







Dans l'échangeur Turcot, les trois bretelles menant de l'A-15 nord, de l'A-20 est et de l'A-15 sud (Décarie) à la R-136 est (centre-ville).





L'entrée du boulevard Pullman





Détour : sur le boulevard Pullman en direction est, continuer jusqu'à la rue Saint-Jacques et rue de la Cathédrale et en direction ouest, continuer jusqu'à la rue Notre-Dame Ouest en direction ouest et accès A-20 est / détour principal.

: sur le boulevard Pullman en direction est, continuer jusqu'à la rue et rue de la Cathédrale et en direction ouest, continuer jusqu'à la rue Notre-Dame Ouest en direction ouest et accès A-20 est / détour principal.



Voie réservée A-20 / R-136 est entre l'échangeur Turcot et la sortie 2 (avenue Atwater ). Suivre le détour pour A-20 est et A-15 sud (Décarie).

Note : sur la R-136 ouest, dans le tunnel Ville-Marie entre la sortie 5 (A-10) et l'entrée de la rue Lucien-L'Allier, fermeture de 1 voie sur 3 selon le même horaire.

ÉCHANGEUR SAINT-PIERRE

De vendredi 23 h 59 à dimanche 23 h 59

Dans l'échangeur, fermeture complète de la bretelle menant de la R-138 est (en provenance du pont Honoré- Mercier ) à l'A-20 est / centre-ville

Détour : via la bretelle pour l'A-20 ouest, embranchement pour 1re Avenue / avenue Dollard, demi-tour à 1re Avenue et boulevard Montréal-Toronto.

R-138 : en direction est, entre la rue Clément et l'échangeur, fermeture partielle de 2 voies sur 3, de samedi 6 h à dimanche 23 h 59.

Fermeture par défaut : l'entrée de la rue Clément, de vendredi 23 h à lundi 5 h.

Détour : via avenue Lafleur / rue Elmslie et avenue Dollard. En direction A-20 ouest, continuer avenue Saint-Pierre / rue Richmond et entrée 1re Avenue.

AUTOROUTE 13

De vendredi 23 h à lundi 5 h

Entre l'A- 520 et le tunnel de Liesse, circulation à contresens sur la chaussée sud, 1 voie par direction

Note : fermeture partielle de 1 voie sur 3 sur l'A-13 sud, entre l'A-40 et le tunnel.

AUTOROUTE 40

De vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

Fermeture complète de l'A-40 est, entre la sortie 41 (boulevard des Anciens-Combattants) et l'entrée suivante.

Détour : voie de desserte.

PONT SAMUEL-DE CHAMPLAIN

Samedi, de 5 h à midi

À la fin du pont en direction de la Rive-Sud, fermeture partielle de 2 voies sur 3 (gauche et centre) et maintien de 2 voies disponibles (avec la voie réservée)

Note : en cas de conditions météorologiques défavorables samedi, les travaux seront reportés à dimanche. Sous la responsabilité de Signature sur le Saint-Laurent (SSL).

ÉCHANGEUR A-10 / A-30

De vendredi 21 h à lundi 5 h

À Brossard , fermeture complète de la voie de desserte de l'A-10 est, à la sortie pour l'A-30

Détour : via la bretelle pour A-30 ouest et demi-tour à la sortie 65 (boulevard Matte).

Fermeture par défaut : la bretelle menant de l'A-10 est à l'A-30 est (vers Sorel-Tracy).

Note : la bretelle menant de l'A-30 ouest à l'A-10 est (vers Sherbrooke) demeure ouverte.

Autre : fermeture partielle de 1 voie sur 2 sur la voie de desserte de l'A-10 ouest, selon le même horaire.

Fermeture complète de la voie de desserte de l'A-30 est, entre la sortie et l'entrée de l'A-10

Détour : via A-30 est, sortie 73 pour boulevard Cousineau (R-112), A-30 ouest et sortie 67 pour A-10 ouest

Fermetures par défaut :







La bretelle menant de l'A-10 est à l'A-30 est





La bretelle menant de l'A-30 est à l'A-10 ouest (vers Montréal)

Note : la bretelle menant de l'A-30 est à l'A-10 est (Sherbrooke) demeure ouverte

AUTOROUTE 15

De samedi 6 h à lundi 5 h

À La Prairie , fermeture de 2 voies sur 3 de l'A-15 nord, entre la rue Salaberry et le boulevard Matte

Fermetures par défaut :







La sortie 47 ( rue Saint-Henri ). Détour via la sortie 52 ( boulevard de Rome )

). Détour via la sortie 52 ( )



À compter de 5 h 30, les entrées des rues Salaberry et Saint-Henri. Détour via le boulevard Taschereau

À PRÉVOIR

· À Montréal, fermeture du circuit Gilles-Villeneuve au parc Jean-Drapeau, samedi et dimanche de 6 h à 17 h.

Événement spécial : Triathlon Esprit de Montréal

À Montréal (arr. Côte-des-Neiges, Outremont et Ville-Marie ), présentation du Grand Prix Cycliste de Montréal, le dimanche 11 septembre. Des modifications à la circulation et au stationnement seront en vigueur.

_________________________________________________________________________________

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les fermetures pourraient être annulées ou modifiées. Consultez le Quebec511.info pour connaître les entraves en cours et à venir sur le réseau.

