PLANIFIER SES DÉPLACEMENTS DURANT LA FIN DE SEMAINE DU 8 AU 11 MARS - ENTRAVES MAJEURES SUR LE RÉSEAU AUTOROUTIER

TUNNELS VILLE-MARIE ET VIGER / ROUTE 136

De vendredi 23 h 30 à lundi 5 h

Direction est

Fermeture complète de la R-136 en direction est, entre la sortie 4 (A-10, R-112, pont Victoria, boulevard Robert-Bourassa, rue de la Montagne) et l'entrée en provenance de la rue Atateken.

Détour : via rue Saint-Antoine Est. Pour les camions, via rue Saint-Jacques.

Fermetures par défaut : à compter de vendredi 23 h, les entrées des rues Notre-Dame et de la Cathédrale et du boulevard Robert-Bourassa / A-10 ouest (Bonaventure).

Direction ouest

De vendredi 23 h à lundi 5 h

Fermeture complète de la R-136 en direction ouest, entre la rue Panet et l'entrée en provenance de la rue Lucien-L'Allier

Détour : via avenue Viger, boulevard Robert-Bourassa et rue Saint-Antoine ouest. Pour les camions, via les rues Saint-Jacques et Mansfield.

Samedi, de 16 h 30 à 23 h 59 (match des Canadiens au Centre Bell) : détour via avenue Viger, boulevard Robert-Bourassa, A-10 est, boulevard Gaétan-Laberge, A-15 nord et bretelle pour A-20 ouest. Accès à l'avenue Atwater via A-15 nord, R-136 est et sortie 2 (avenue Atwater). Itinéraire facultatif : boulevard René-Lévesque (présence policière pour assurer la fluidité de la circulation).

Fermetures par défaut : à compter de vendredi 22 h 30, les entrées de l'avenue de l'Hôtel-de-Ville / rue Sanguinet et de la rue Saint-Antoine est (pour cette dernière, demi--tour à la rue Saint-Hubert).

Note : travaux de démolition des parties est et ouest du tablier du pont d'étagement du boulevard Saint-Laurent, dans le cadre du projet de réfection majeure des tunnels Ville-Marie et Viger.

PONT PAPINEAU-LEBLANC / AUTOROUTE 19

De vendredi 22 h à lundi 4 h 30

Dans les deux directions

• Entre Laval et Montréal (arr. Ahuntsic-Cartierville), fermeture complète du pont Papineau-Leblanc

Détours :

Direction nord : sur le boulevard Henri-Bourassa, via les ponts Pie-IX (R-125) ou Viau (R- 335) et boulevard de la Concorde. Pour les camions , continuer jusqu'à A-440. Direction sud : sur la voie de desserte A-440 en direction est, via le pont Pie-IX (R-125) ou en direction ouest, via le pont Médéric-Martin (A-15).



Fermetures par défaut : à compter de 21 h 30

Les bretelles d'entrée en provenance de l'A-440 est et ouest pour A-19 sud. Les entrées des boulevards Saint-Martin , de la Concorde et Lévesque pour A-19 sud.



Note : maintien des accès au boulevard Saint-Martin en provenance de l'A-440 (est et ouest).

Des épisodes de congestion sont à prévoir. Le MTMD recommande aux usagers de la route qui devront circuler dans le secteur de prévoir plus de temps pour se rendre à destination, notamment vers le centre-ville de Montréal (match des Canadiens au Centre Bell en soirée, samedi).

À PRÉVOIR

Rue Notre-Dame Est

À Montréal (arr. Hochelaga-Maisonneuve), circulation à contresens sur la chaussée en direction ouest (1 voie par direction) sur la rue Notre-Dame Est, entre la rue Dickson et le demi-tour à l'ouest de la rue Dickson, jusqu'à lundi 15 h 30.

Note : travaux sous la responsabilité de la Ville de Montréal.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les fermetures pourraient être annulées ou modifiées. Consultez le Quebec511.info pour connaître les entraves en cours et à venir sur le réseau.

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Renseignements: Sources et renseignements : Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Relations avec les médias, Direction générale des communications, Tél. : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724