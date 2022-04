PLANIFIER SES DÉPLACEMENTS DURANT LA FIN DE SEMAINE DU 8 AU 11 AVRIL - ENTRAVES MAJEURES SUR LE RÉSEAU AUTOROUTIER

AUTOROUTE 25 / TUNNEL LOUIS-HIPPOLYTE-LA FONTAINE

Direction sud

De samedi 0 h 30 à lundi 5 h

Entre Montréal et Longueuil , fermeture complète de l'A-25 sud entre la sortie 4 (Montréal, centre-ville) et l'Île Charron, incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine

Détour : via avenue Souligny, rue Dickson sud, rue Notre-Dame, boulevard René-Lévesque, avenue Papineau et pont Jacques-Cartier.

Camions (plus de 4,25 m.) : via rue Dickson nord, rue Hochelaga, boulevard de l'Assomption, rue Sherbrooke, boulevard Pie-IX et rue Notre-Dame.

L'entrée de l'avenue Souligny Est pour l'autoroute 25 en direction sud demeurera ouverte. Les usagers seront redirigés vers la sortie n° 3 - Rue Notre-Dame / Rue Hochelaga en direction de la rue Notre-Dame Est pour suivre le détour principal, vers le pont Jacques-Cartier.

Note : l'entrée de la rue de l'Île-Charron pour A-25 sud demeure ouverte.

Rappel : entraves de longue durée jusqu'à la fin de 2022







Fermeture partielle d'une voie sur trois sur l'autoroute 25 dans les deux directions dans le secteur des travaux.





Déviation de la circulation au niveau de la bretelle menant de l'avenue Souligny en direction est à l'A-25 en direction sud. À noter que les usagers doivent garder la gauche pour emprunter la bretelle plutôt que la droite.

Note : la vitesse est réduite dans le secteur des travaux. Les usagers sont invités à adapter leur conduite pour leur sécurité et celles des travailleurs.

Pour consulter la page Web du projet.

Rappel : plusieurs entraves de longue durée sont en vigueur dans les secteurs de l'autoroute 25, du tunnel et de l'avenue Souligny jusqu'à la fin de 2022. Consultez la section « chantier » du site Web du projet.

Si les conditions météorologiques le permettent, des fermetures complètes de nuit du tunnel en direction de la Rive-Sud pourraient avoir lieu, du lundi au jeudi, dans les semaines à venir.

Mesures d'atténuation en transport collectif : de nombreuses mesures ont été mises en place afin de faciliter les déplacements des citoyens durant la réfection majeure du tunnel. Consultez la section « Info citoyens » du site Web du projet.

ÉCHANGEUR SAINT-PIERRE

De vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

Fermeture complète de la bretelle menant de l'A-20 en direction est (sortie 63) à la R-138 en direction ouest / pont Honoré- Mercier

Détour : continuer jusqu'à la sortie 65 (rue Saint-Jacques, boulevard Angrignon) et demi-tour via le boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue.

Fermeture par défaut : à compter de 23 h 30







L'entrée de la 1re Avenue / boulevard Montréal- Toronto pour la R-138 ouest. Détour : via l'entrée suivante pour A-20 est et demi-tour à la sortie 65.

Entrave partielle : à compter de 23 h







Fermeture partielle de 1 voie sur 3 sur l'A-20 en direction est entre la sortie 62 (1re Avenue) et l'échangeur.

À noter : fermeture partielle (1 voie sur 2) de la bretelle menant de l'autoroute 20 en direction ouest vers la route 138 en direction ouest (vers le pont Honoré- Mercier ), de dimanche 23 h jusqu'au mardi 19 avril, 5 h.

PONT SAMUEL-DE CHAMPLAIN

Samedi et dimanche, de 5 h à 13 h

En direction de Montréal, fermeture des voies de gauche et centre (circulation voie de droite et accotement).

Note : pour des travaux de Signature sur le Saint-Laurent (SSLC)

À PRÉVOIR

Échangeur A-13 / A-520 - À compter du 12 avril, 22 h, et jusqu'à la fin du mois de mai 2022

Fermeture complète de la bretelle menant de l'A-13 en direction sud vers l'A-520 en direction est.



Détour : sortie 2 (rue Hickmore), rue Courval, boulevard Jean-Baptiste-Deschamps, 32 e Avenue, chemin de la Côte-de-Liesse Est.





Fermeture complète de la bretelle menant de l'A-520 en direction est vers l'A-13 en direction sud.



Détour : sortie 5 (rue Hickmore), rue Merizzi, rue Hickmore, boulevard Jean-Baptiste Deschamps , rue Courval , bretelle pour A-13 Sud.





Fermeture partielle (1 voie sur 2) du chemin de la Côte-de-Liesse en direction est, entre la 32e Avenue et l'A-13.

Note : projet de reconstruction de la structure au-dessus de l'autoroute 13 (MTQ).

Échangeur Décarie - À compter du 11 avril, 5 h, jusqu'à la fin du mois de novembre 2022

Fermeture complète de la bretelle menant de la voie de desserte de l'autoroute 40 en direction ouest (chemin de la Côte-de-Liesse) vers le boulevard Marcel-Laurin.



Détour (véhicules de promenade) : chemin de la Côte-de-Liesse, rue Ward, boulevard Alexis-Nihon, rue Saint-Louis .

Détour (camions) : chemin de la Côte-de-Liesse, boulevard Cavendish, boulevard de la Côte-Vertu.

Note : travaux réalisés par la Ville de Montréal.

Rues Wellington et Saint-Patrick - Jusqu'au mois de juin *

Mise en sens unique de la rue Wellington en direction nord (vers le centre-ville), entre les rues Bridge et Saint-Patrick . Une seule voie ouverte. Virage à gauche interdit vers la rue Saint-Patrick.

Mise en sens unique de la rue Saint-Patrick en direction ouest (vers Verdun ), entre les rues Wellington et Saint-Colomban . Une seule voie ouverte.

* Note : pour des travaux du Réseau express métropolitain (REM)

RAPPEL

Pont Victoria

Des travaux en cours occasionnent la fermeture de la voie amont (du côté du pont Samuel-De Champlain ) jusqu'au mois de septembre. La circulation sur la voie unique, tous les jours de la semaine, se fait selon l'horaire suivant : en direction de Montréal, de 5 h à 13 h 30 et en direction de la Rive-Sud, de 13 h 30 à 5 h le lendemain.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les fermetures pourraient être annulées ou modifiées. Consultez le Quebec511.info pour connaître les entraves en cours et à venir sur le réseau.

