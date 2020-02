Planifier ses déplacements durant la fin de semaine du 7 au 10 février - Entraves majeures sur le réseau autoroutier

MONTRÉAL, le 6 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Mobilité Montréal informe les usagers de la route qu'une entrave importante sera mise en place durant la fin de semaine du 7 au 10 février.

Le Ministère et ses partenaires recommandent aux usagers de la route de planifier leurs déplacements et de privilégier le covoiturage et le transport collectif, lorsque possible. Rappelons que plusieurs mesures favorisant le transport collectif ont été mises en place depuis 2011 dans l'objectif de réduire les répercussions sur la circulation des travaux du projet Turcot.