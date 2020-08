Planifier ses déplacements durant la fin de semaine du 7 au 10 août - Entraves majeures sur le réseau autoroutier

AUTOROUTE 20 / PROJET TURCOT

De vendredi 22 h à lundi 5 h

Fermeture complète de l'A-20 EST (vers le centre-ville), entre l'échangeur Saint-Pierre , à la sortie 63 (R-138 OUEST, pont Honoré- Mercier ), et l'échangeur Turcot

Détour principal : via la R-138 OUEST, faire demi-tour à la sortie 2 (rue Clément), R-138 EST, bretelle pour l'A-20 OUEST, continuer jusqu'à la sortie 60 pour l'A-13 NORD, sortie 4 pour l'A-520 EST jusqu'au rond-point (et via l'A-40 EST pour les usagers en direction A-15 NORD / Laval), chemin de la Côte-de-Liesse Est, boulevard Décarie, A-15 SUD (et sortie 64 vers rue Sherbrooke pour les usagers en direction du CUSM) et bretelle pour la R-136 / A-720 EST vers le centre-ville ou continuer A-15 SUD vers l'Île-des-Sœurs / pont Samuel-De Champlain.

Réseau municipal : sur la R-138 OUEST, via la sortie 2 pour rue Clément, avenue Lafleur, avenue Dollard et les rues Saint-Patrick ou Notre-Dame ou continuer avenue Saint-Pierre et rue Saint-Jacques.

Facultatif : sur l'A-20 EST, en amont de la fermeture principale :

Réseau autoroutier : directement via la sortie 60 pour l'A-13 NORD et poursuivre sur le détour principal.

Réseau municipal : via la sortie 62 (1re Avenue, avenue Dollard), boulevard Montréal-Toronto, boulevard Saint-Joseph et rue Notre-Dame.

Fermetures par défaut

Dans l'échangeur Saint-Pierre , la bretelle menant de la R- 138 EST (en provenance du pont Honoré- Mercier ) à l'A-20 EST



Détour : voir ceux de la fermeture principale. Pour le réseau municipal, dans la bretelle pour l'A-20 OUEST, via l'embranchement pour la 1re Avenue, y faire demi-tour et les boulevards Montréal- Toronto et Saint-Joseph et rue Notre-Dame



Facultatif : en amont de l'échangeur, via la sortie 2 (rue Clément).

L'entrée en provenance du boulevard Angrignon



Détour : via la rue Notre-Dame Ouest, avenue Saint-Pierre (camions, faire demi-tour à l'endroit prévu avant le canal de Lachine ), rue Richmond et suivre les détours principaux. Sur la rue Notre-Dame en direction est, via Place-Turcot, boulevard Monk et les rues Saint-Patrick et Clément



Facultatif : faire demi-tour dans l'échangeur Angrignon, rue Notre-Dame , boulevard Angrignon sud et les rues Cordner, Senkus et Saint-Patrick ouest.

Dans l'échangeur Turcot, les trois bretelles menant de l'A-20 EST à l'A-15 NORD (Décarie), à la R-136 / A- 720 EST (centre-ville) et à l'A-15 SUD (île des Sœurs, pont Samuel-De Champlain )

Mesures d'atténuation

Dans la bretelle menant de l'A-13 SUD à l'A-20 EST, fermeture partielle de 1 voie sur 2





Fermeture de l'entrée en provenance de la 32e Avenue pour l'A-20 EST



Détour : via l'A-13 NORD et suivre le détour principal.

Dans l'échangeur Saint-Pierre , fermeture partielle de 1 voie sur 2 dans la bretelle menant de l'A-20 OUEST (sortie 63-O) à la R-138 OUEST et pont Honoré- Mercier

SECTEUR À ÉVITER : risque de congestion à prévoir durant le jour dans tout le secteur de l'échangeur Saint-Pierre (A-20 / R-138) et sur le réseau municipal. RAPPEL : circulation à contresens sur le pont Honoré-Mercier, une seule voie par direction, jusqu'au 17 août.

AUTOROUTE BONAVENTURE

De vendredi 23 h à lundi 5 h

Fermeture complète de l'A-10 EST (vers le pont Samuel-De Champlain ) entre la sortie 4 (boulevard Gaétan-Laberge) et l'Île des Sœurs

Détour : via boulevard Gaétan-Laberge et A-15 SUD / Île des Sœurs ou pont Samuel-De Champlain.

Note : travaux sous la responsabilité de Signature sur le Saint-Laurent (SSL).

ROUTE125 / BOULEVARD PIE-IX

De vendredi 23 h à lundi 5 h

Fermeture complète dans les deux directions entre les boulevards et Industriel et Henri-Bourassa

Détour : vers l'est, via les boulevards Industriel, Lacordaire et Henri-Bourassa.

Camion : vers l'ouest, via boulevard Henri-Bourassa, avenue Papineau et boulevard Industriel.

Note : canalisation des voies sur le pont Pie-IX en direction sud à compter de 19 h (2 voies fermées sur 3, à 20 h).

Travaux : Service rapide par bus (SRB), projet intégré réalisé conjointement par l'ARTM, la Ville de Montréal et le MTQ.

PROJET TURCOT - RÉSEAU LOCAL

De vendredi 22 h à lundi 5 h

Fermeture complète de l'avenue de l'Église en direction ouest (vers le canal de Lachine ) entre le boulevard De La Vérendrye et la rue Drake

Détour : via le boulevard De La Vérendrye et les rues Saint-Patrick et Eadie

Note : fermeture par défaut de l'accès du boulevard De La Vérendrye sud pour l'avenue de l'Église. Détour via avenue Woodland, boulevard Champlain, rue de l'Église et suivre le détour principal.

Fermeture partielle de 2 voies sur 3 du boulevard De La Vérendrye en direction sud (vers LaSalle ) entre l'A-15 et l'avenue de l'Église

ROUTE 335 / BOULEVARD DES LAURENTIDES

De vendredi 23 h à lundi 5 h

À Laval , fermeture de la R-335 NORD / boulevard des Laurentides entre la rue Saulnier et l'entrée en provenance de la voie de desserte de l'A-440 OUEST

Détour : via rue Saulnier, voie de desserte A-440 EST, faire demi-tour dans les bretelles de l'échangeur A-19 et voie de desserte A-440 OUEST

Fermetures par défaut

Le tronçon de la voie de desserte de l'A- 440 EST entre le boulevard des Laurentides et l'entrée en provenance de la rue Saulnier



entre le boulevard des Laurentides et l'entrée en provenance de la rue Saulnier

Sur l'A- 440 EST (aut. Jean-Noël-Lavoie), la sortie 25 (R-335 SUD, boulevard des Laurentides, boulevard René-Laennec)

Détour, sud : via la sortie 27 pour la voie de desserte de l'A-19 SUD, sortie pour le boulevard Saint-Martin ouest et boulevard des Laurentides nord.

Détour, nord : faire demi-tour dans les bretelles de l'échangeur A-19 et voie de desserte A-440 OUEST.

Fermeture de la R-335 SUD / boulevard des Laurentides entre la sortie pour l'A-440 OUEST et l'entrée de la portion voie de desserte du boulevard des Laurentides, au sud de l'autoroute

Détour : sur l'A-440 OUEST, via la sortie 24 pour le boulevard Industriel sud et boulevard Saint-martin est.

Fermeture par défaut

Sur la voie de desserte de l'A-440 OUEST, la sortie pour le boulevard des Laurentides sud

Détour : via l'embranchement pour le boulevard des Laurentides nord et les boulevards Saint-Elzéar, Industriel et Saint-Martin.

R-132 À LONGUEUIL

Sur la R-132 (aut. René-Lévesque) dans les deux directions, sous le pont de l'Île-Charron et dans l'échangeur A-20 / A-25 / R-132, fermeture partielle de 1 voie sur 3, de vendredi 22 h à lundi 5 h en direction est et de samedi 8 h à lundi 5 h en direction ouest.

Note : travaux de réparation des passerelles piétonnières, Ville de Longueuil.

FERMETURE DE NUIT SEULEMENT

TUNNEL LOUIS-HIPPOLYTE-LA FONTAINE

De vendredi 23 h à samedi 7 h

Sur l'A-20 OUEST / A-25 NORD, entre la sortie 90 (R-132, Varennes , La Prairie ) à Boucherville et l'entrée de l'avenue Souligny à Montréal, incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine

Détour : via la bretelle pour la R-132 OUEST, continuer jusqu'au pont Jacques-Cartier (R-134), ensuite avenue De Lorimier, rue Notre-Dame, rue Dickson et avenue Souligny.

Camion : à partir de la rue Notre-Dame, via le boulevard Pie-IX, rue Sherbrooke, boulevard de l'Assomption, rue Hochelaga, rue Dickson et avenue Souligny.

Note : l'Île Charron sera accessible par la Rive-Sud pour les véhicules d'urgence seulement à partir de l'entrée en provenance du boulevard Marie-Victorin.

Fermetures par défaut

Les bretelles menant de la R- 132 EST et OUEST à l'A-25 NORD. En direction est, faire demi-tour à la sortie 17 ( boulevard Marie-Victorin ), R-132 OUEST et suivre le détour principal



et OUEST à l'A-25 NORD. En direction est, faire demi-tour à la sortie 17 ( ), R-132 OUEST et suivre le détour principal

Les entrées en provenance du boulevard Marie-Victorin dans les deux directions. En direction ouest, détour via A-20 EST et faire demi-tour à la sortie 92 ( boulevard de Mortagne ) et détour principal



) et détour principal

L'entrée en provenance de la rue de l'Île-Charron pour l'A-25 NORD. Détour via A-25 SUD

Sur l'A-25 SUD, entre la sortie 4 (avenue Souligny, centre-ville) à Montréal et la R-132 sur la Rive-Sud, incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine

Détour : via l'avenue Souligny, rue Dickson, rue Notre-Dame, boulevard René-Lévesque, avenue Papineau, pont Jacques-Cartier et R-132 EST (vers Varennes, Québec) ou OUEST (vers La Prairie).

Camion : via rue Dickson nord, rue Hochelaga, boulevard de l'Assomption, rue Sherbrooke, boulevard Pie-IX et suivre détour principal.

Fermetures par défaut

L'entrée en provenance de l'avenue Souligny. Détour via A-25 NORD, faire demi-tour à la sortie 7 ( boulevard Wilfrid-Pelletier ) et A-25 SUD



) et A-25 SUD

L'entrée en provenance des rues Tellier et des Futailles. Détour via les rues Curatteau / De Boucherville et faire demi-tour à la rue Sherbrooke

AUTOROUTE 40 (FÉLIX-LECLERC)

De samedi 21 h à dimanche 5 h

À Vaudreuil-Dorion , fermeture complète de nuit seulement de l'A-40 à la sortie 32 (A-30, A-20, Sorel-Tracy , Toronto ) en direction ouest et à la sortie 26 (R-342, Hudson , Saint-Lazare ) en direction est

Détour ouest : via l'A-30 EST, sortie 2 pour le boulevard de la Cité-des-Jeunes, chemin de la Petite-Rivière et Route Harwood (R-342).

Détour est : via le chemin Daoust, Route Harwood, chemin de la Petite-Rivière, boulevard de la Cité-des-Jeunes et les entrées pour l'A-30 EST ou pour l'A-40 EST.

Fermetures par défaut

Dans l'échangeur, la bretelle menant de l'A-30 OUEST à l'A-40 OUEST

Détour : via la bretelle pour l'A-40 EST, sortie 35 pour l'avenue Saint-Charles et boulevard de la Cité-des-Jeunes.

Les entrées en provenance du chemin Daoust et de la Route Harwood pour l'A-40 EST

Détour : voir le détour principal. Pour les usagers en provenance de la Route Harwood en direction ouest, faire demi-tour au chemin Saint-Louis.

Note : travaux de réfection du pont d'étagement de la montée Cadieux (km 31.5).

À PRÉVOIR LUNDI

Début des travaux de réfection des ponts d'étagement de l'A-520 (de la Côte-de-Liesse) au-dessus de la 55e Avenue. Pour voir le communiqué.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les fermetures pourraient être annulées ou modifiées.

Consultez le Quebec511.info pour connaître les entraves en cours et à venir sur le réseau.

Liens connexes :

Mobilité Montréal

Échangeur Turcot

Signature sur le Saint-Laurent (SSL)

Accédez à la section Médias du site Web Turcot et à la section Circulation du site Web du pont Samuel-De Champlain pour consulter les plus récents visuels et communiqués.

SOURCE Ministère des Transports

Renseignements: Sources et renseignements : Ministère des Transports, Direction des communications, Tél. : 514 873-5600; Signature sur le Saint-Laurent, Benoît Chamontin, Tél. : 514 451-2165

Liens connexes

https://www.transports.gouv.qc.ca