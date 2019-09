Planifier ses déplacements durant la fin de semaine du 6 au 9 septembre - Entraves majeures sur le réseau autoroutier

Le Ministère et ses partenaires recommandent aux usagers de la route de planifier leurs déplacements et de privilégier le covoiturage et le transport collectif, lorsque possible. Rappelons que plusieurs mesures favorisant le transport collectif ont été mises en place depuis 2011 dans l'objectif de réduire les répercussions sur la circulation des travaux du projet Turcot.

Pour découvrir différents outils visant à faciliter les déplacements ou pour rester informé sur l'actualité en matière de mobilité dans la région métropolitaine, consultez le site de Mobilité Montréal ou suivez-nous sur Facebook.

Pont Jacques-Cartier / R-134

De vendredi 22 h à lundi 5 h

Fermeture du pont Jacques-Cartier en direction de Longueuil / Rive-Sud (R-134 OUEST) à partir des accès de l'avenue Papineau nord et sud

/ Rive-Sud (R-134 OUEST) à partir des accès de l'avenue Papineau nord et sud Détour : via les ponts Victoria et Samuel-De Champlain ou encore le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine .

: via les ponts et Samuel-De Champlain ou encore le tunnel .

Aucun accès à l'Île Sainte-Hélène / parc Jean-Drapeau en provenance de Montréal



L'accès au pont, en direction de la Rive-Sud, en provenance de l'Île Sainte-Hélène demeure ouvert



À la fin du pont (côté Longueuil ), fermeture de la bretelle menant à la R-132 EST / Varennes et OUEST / La Prairie et à la rue Saint-Laurent . Détour via le boulevard Taschereau Ouest et faire demi-tour au boulevard Curé- Labelle pour boulevard Taschereau Est

Sur le pont en direction de Montréal (R- 134 EST ), 2 voies disponibles en tout temps

), 2 voies disponibles en tout temps À la fin du pont (côté Montréal), fermeture partielle - 1 voie disponible - dans la sortie pour l'avenue De Lorimier nord et la rue Sherbrooke

Note : risque de congestion sur le pont durant le jour. Travaux sous la responsabilité de la société des Ponts Jacques-Cartier et Champlain Inc. (PJCCI). Pour plus de détails, visitez le site PJCCI.

Échangeur Turcot

De vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

Fermeture de la bretelle menant de l' A-20 EST à l' A-15 NORD (Décarie)

à l' (Décarie) Détour : via la bretelle pour la R- 136 EST (A-720), sortie 2 ( avenue Atwater ) pour les rues Saint-Antoine Ouest et Saint-Jacques, boulevard Décarie et rue Sherbrooke

: via la bretelle pour la R- (A-720), sortie 2 ( ) pour les rues Saint-Antoine Ouest et Saint-Jacques, boulevard Décarie et rue Fermeture de la bretelle menant de la R-136 OUEST (A-720) à l' A-15 NORD (Décarie)

à l' (Décarie) Détour : via la bretelle pour l'A-20 OUEST, continuer jusqu'à la sortie 60 pour A-13 NORD, A- 520 EST , A-40 EST et A-15 NORD / Laval dans l'échangeur des Laurentides.

CUSM et réseau municipal : sur l'A-20 OUEST, via la sortie 65 (boulevard Angrignon), boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue , rue Saint-Jacques, boulevard Cavendish , rue Sherbrooke et boulevard Décarie.

Fermeture de la bretelle menant de l' A-20 EST à l' A-15 SUD (vers l'Île-des-Sœurs, pont Samuel-De Champlain )

à l' (vers l'Île-des-Sœurs, pont ) Détour : via la bretelle pour R- 136 EST (A-720), sortie 2 (avenue Atwater ) pour rue Saint-Jacques , continuer jusqu'au boulevard Robert-Bourassa et A-10 EST (Bonaventure).

Arrondissements Verdun , Le Sud-Ouest : sur l'A-10 EST, via la sortie 4 pour l'A-15 NORD et sortie 62 (boulevard De La Vérendrye, rue Saint-Patrick)

Fermeture partielle de 1 voie sur 2 dans la bretelle menant de l' A-15 SUD (Décarie) à l' A-15 SUD

(Décarie) à l' Sur l'autoroute 15 NORD (Décarie), fermeture partielle de 2 voies sur 4 entre l'échangeur et le tunnel Notre-Dame -de-Grâce

Autoroute 20 (du Souvenir)

De vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

Dans l'échangeur Saint-Pierre , fermeture COMPLÈTE de l'A-20 EST entre la sortie 63 ( R-138 OUEST, pont Honoré- Mercier ) et l'entrée suivante

, fermeture COMPLÈTE de l'A-20 EST entre la sortie 63 ( ) et l'entrée suivante Détour : via la bretelle pour R-138 OUEST, faire demi-tour à la sortie 2 (rue Clément), R- 138 EST et bretelle pour A-20 EST.

Note : fermeture partielle à partir de la sortie 60 (A-13, 32e Avenue) pour canaliser la circulation jusqu'à la fermeture complète.

Projet Turcot / réseau local

De vendredi 22 h à lundi 5 h

Fermeture COMPLÈTE d'un tronçon de la rue Notre-Dame Ouest entre l'avenue de Carillon et le boulevard Monk

entre l'avenue de Carillon et le boulevard Monk Détour : via les rues Saint-Rémi, Cabot et Saint-Patrick et boulevard Monk

À prévoir : fermeture du chemin Glen entre les rues Saint-Jacques et Sainte-Catherine du 6 septembre à 22 h jusqu'à la mi-octobre. À noter qu'un corridor pour piétons et cyclistes sera maintenu.

Échangeur A-10 / R-132 / pont Samuel-De Champlain à Brossard

Fermeture des bretelles menant de la R- 132 EST et OUEST / boulevard Marie-Victorin à l'A-10 EST (des Cantons-de-l'Est), de vendredi 22 h à lundi 5 h

et OUEST / boulevard Marie-Victorin à l'A-10 EST (des Cantons-de-l'Est), de Détour : en direction ouest, continuer sur le boulevard Marie-Victorin, faire demi-tour au boulevard de Rome pour rejoindre le détour en direction est via les boulevards Marie-Victorin Est, Simard, Lapinière et Taschereau (R- 134) et A-10 EST.

: en direction ouest, continuer sur le boulevard Marie-Victorin, faire demi-tour au boulevard de pour rejoindre le détour en direction est via les boulevards Marie-Victorin Est, Simard, Lapinière et (R- A-10 EST. Sur l'autoroute 10 EST entre la fin du pont Samuel-De Champlain et le boulevard Pelletier, fermetures partielles de 1 voie (de jour) ou de 2 voies (de nuit) sur 3, selon l'horaire suivant

Deux voies :

De vendredi 22 h à samedi 5 h



De samedi 22 h à dimanche 5 h



De dimanche 22 h à lundi 5 h

Une voie :

Samedi de 5 h à 22 h

5 h à 22 h

Dimanche de 5 h à 22 h

5 h à 22 h

Note : travaux sous la responsabilité du groupe Signature sur le Saint-Laurent (SSL). Pour plus de détails, visitez le site SSL

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les fermetures pourraient être annulées ou modifiées.

Consultez le Quebec511.info pour connaître les entraves en cours et à venir sur le réseau.

Accédez à la section Médias du site Web Turcot et à la section Circulation du site Web du pont Samuel-De Champlain pour consulter les plus récents visuels et communiqués.

SOURCE Ministère des Transports

Renseignements: Sources et renseignements : Ministère des Transports, Direction des communications, Tél. : 514 873-5600; Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Inc., Joëlle-Ann Blanchette, Bureau : 450 651-8771, poste 2465, Cellulaire : 514 292-4493, jblanchette@pjcci.ca; Signature sur le Saint-Laurent Construction, Caroline-Anne Perreault, Bureau : 514 866-0600, poste 57294, Cellulaire : 514 586-8049, Caroline-anne.perreault@sslc.ca

Related Links

https://www.transports.gouv.qc.ca