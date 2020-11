Planifier ses déplacements durant la fin de semaine du 6 au 9 novembre - Entraves majeures sur le réseau autoroutier

MONTRÉAL, le 5 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Mobilité Montréal informe les usagers de la route que des fermetures majeures seront mises en place durant la fin de semaine, notamment sur l'autoroute 20 en direction ouest entre les échangeurs Turcot et Saint-Pierre, dans l'échangeur des autoroutes 13 et 40 ainsi qu'un contresens sur le pont Honoré-Mercier. Ces secteurs sont à éviter dans la mesure du possible.