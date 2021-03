Planifier ses déplacements durant la fin de semaine du 5 au 8 mars - Entraves majeures sur le réseau autoroutier

ÉCHANGEUR SAINT-PIERRE

De vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

Fermeture de la bretelle menant de l'A-20 EST à la R-138 OUEST (sortie 63), vers le pont Honoré- Mercier

Détour : continuer jusqu'à la sortie 65 (boulevard Angrignon, rue Saint-Jacques), faire demi-tour via le boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue et A-20 OUEST / sortie 63.

Note : sur l'A-20 EST, fermeture de la voie de droite (1 voie sur 3) entre la 1re Avenue et la sortie 63 à partir de 23 h 30.

Rappel : pour cette bretelle, fermeture partielle de 1 voie sur 2 en tout temps et jusqu'au 28 mars.

Fermeture par défaut

L'entrée de la 1re Avenue / boulevard Montréal- Toronto pour la R-138 OUEST

Détour : à partir de 23 h 30, continuer sur le boulevard jusqu'à l'entrée pour A-20 EST et suivre le détour principal à la sortie 65.

RÉSEAU MUNICIPAL

Samedi de 7 h à 19 h

À Montréal, fermeture complète de la rue de la Montagne dans les deux directions entre la rue Saint-Antoine Ouest et le boulevard René-Lévesque

Détour, en direction :

Nord : via la rue Guy.

Sud : sur le boulevard René-Lévesque, en direction est via la rue de la Cathédrale et en direction ouest via les rues Lucien-L'Allier et Saint-Jacques.

À Montréal, fermeture partielle de 2 voies sur 3 de la rue Notre-Dame Est en direction est entre la rue Panet et l'avenue Papineau

Note : travaux sous la responsabilité de la Ville de Montréal.

RAPPEL

Rond-point Dorval : à Dorval , fermeture complète de l'autoroute 20 dans les deux directions entre les sorties 56 (A-520, avenue Dorval ) et les entrées suivantes et de l'autoroute 520 en direction ouest entre la sortie 1-E (avenue Cardinal) et le rond-point Dorval jusqu'au printemps 2021



Aussi, fermeture du rond-point Dorval sous les ponts d'étagement de l'autoroute 20. Les tronçons du rond-point permettant les mouvements est et ouest demeurent toutefois ouverts

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les fermetures pourraient être annulées ou modifiées. Consultez le Quebec511.info pour connaître les entraves en cours et à venir sur le réseau.

SOURCE Ministère des Transports

Renseignements: Ministère des Transports, Direction des communications, Tél. : 514 873-5600

