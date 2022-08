PLANIFIER SES DÉPLACEMENTS DURANT LA FIN DE SEMAINE DU 5 AU 8 AOÛT - ENTRAVES MAJEURES SUR LE RÉSEAU AUTOROUTIER

MONTRÉAL, le 4 août 2022 /CNW Telbec/ - Mobilité Montréal informe les usagers de la route que des entraves majeures seront mises en place durant la fin de semaine, notamment sur le pont Pie-IX dans les deux directions, sur l'autoroute 15 nord entre Candiac et Brossard et sur l'autoroute 640 à Terrebonne. Ces secteurs sont à éviter dans la mesure du possible.

Le Ministère et ses partenaires recommandent aux usagers de la route de planifier leurs déplacements. Pour découvrir différents outils visant à faciliter les déplacements ou pour rester informé sur l'actualité en matière de mobilité dans la région métropolitaine, consultez le site de Mobilité Montréal ou suivez-nous sur Facebook.

ROUTE 125 / PONT PIE-IX

De samedi 22 h à lundi 5 h

Entre Montréal et Laval , fermeture complète du pont Pie-IX dans les deux directions

Détour :

Direction nord : via rue de Charleroi, avenue Garon, boulevard Henri-Bourassa et A-19 nord.

Direction sud : via boulevard de la Concorde en direction ouest, A-19 sud, rue Fleury et les boulevards Saint-Michel et Henri-Bourassa.

Fermetures par défaut : à compter de 21 h 30

• L'entrée du boulevard de la Concorde est pour R-125 sud.

Détour en direction est, via les boulevards Vanier et Saint-Martin et R-125 sud.

• Les entrées est et ouest du boulevard Henri-Bourassa pour R-125 nord.

Détour en direction est, via les boulevards Léger et Lacordaire. Pour les camions, continuer boulevard Henri-Bourassa, rue Albert-Hudon et boulevard Léger.

AUTOROUTE 15

Samedi de 6 h à 23 h

De dimanche 6 h à lundi 5 h

À Candiac , La Prairie et Brossard , fermeture partielle de 2 voies sur 3 sur l'A-15 nord, entre la sortie 45 (R-134, boulevard Taschereau , La Prairie) et le boulevard Matte

À noter : fermeture complète de nuit de l'autoroute, de samedi 23 h à dimanche 6 h.

Fermetures par défaut : de samedi 4 h 30 à lundi 5 h, les entrées du boulevard Montcalm, de la rue Salaberry / boulevard Saint-José et de la rue Saint-Henri.

Détour : autoroute et entrées, via le boulevard Taschereau.

Travaux : réfection de la chaussée.

AUTOROUTE 30

De vendredi 22 h 30 à lundi 5 h

À Longueuil (arr. Saint-Hubert ) et à Saint-Bruno -de-Montarville, fermeture de l'A-30 est, entre la sortie 76 (R-116, Beloeil, boulevard des Promenades) et l'entrée suivante

Détour : via la voie de desserte.

AUTOROUTE 640

De vendredi 23 h à dimanche 7 h

À Terrebonne , sur l'A-640 dans les deux directions à la hauteur du chemin Gascon (R-337), circulation à contresens sur la chaussée ouest (1 voie par direction)

Note : en direction est, la sortie 38 (R-337, chemin Gascon, Terrebonne, Mascouche, chemin des Anglais) demeure ouverte (une voie canalisée).

Travaux : réparation de joints sur le pont d'étagement de l'autoroute, au-dessus du chemin Gascon.

À PRÉVOIR

À Montréal (arr. Ahuntsic-Cartierville), fermeture partielle de 1 voie sur 2 sur la voie de desserte de l'A-40 ouest (boulevard Crémazie Ouest) entre la rue Jeanne-Mance et l'avenue du Parc, de lundi 5 h jusqu'au 24 août.



Travaux : réfection du panneau de signalisation aérien.

À Montréal (arr. Anjou ), fermeture partielle de 2 voies sur 3 sur la voie de desserte de l'A-40 est (boulevard Métropolitain Est), à la hauteur du pont d'étagement du boulevard des Galeries-d' Anjou , de lundi 23 h 59 à samedi 5 h (13 août).



Travaux : réhabilitation d'aqueduc, sous la responsabilité de la Ville de Montréal.

À Montréal (arr. Ville-Marie ), sur la rue Guy au niveau de la R-136 (entre les rues Saint-Antoine Ouest et Argyle), fermeture de 1 voie sur 2, de dimanche 23 h 59 jusqu'au 19 août.



Note : travaux d'aqueduc sous la responsabilité de la Ville de Montréal.

À Montréal (arr. Ville-Marie ), sur l'avenue Papineau entre la rue Sainte-Catherine et la sortie pour le pont Jacques-Cartier, circulation à contresens, 1 voie par direction, dimanche de 7 h à 19 h.



Travaux : sous la responsabilité de la Ville de Montréal.

À Montréal (arr. Plateau- Mont-Royal / Ville-Marie ), sur la rue Sherbrooke Est à la hauteur de l'avenue De Lorimier, circulation à contresens, 1 voie en direction est et 2 voies en direction ouest, samedi et dimanche de 7 h à 17 h.



Travaux : sous la responsabilité de la Ville de Montréal.

Fermetures du pont Jacques-Cartier dans les deux directions et de la R-136 est, dans le tunnel Ville-Marie , entre la sortie 3 (rue Guy) et la fin de l'autoroute, samedi de 20 h 30 à 23 h 30.



Fermetures par défaut : toutes les bretelles d'accès au pont et au tunnel en direction est, à compter de 20 h. Aussi, un accès sera maintenu pour les services d'urgence. Sous la responsabilité de la Société des Ponts Jacques-Cartier et Champlain Inc. (PJCCI).



Événement spécial : dernière présentation de l'été de l' International des Feux Loto-Québec .

À Montréal, fermeture du boulevard René-Lévesque dans les 2 directions, entre la rue Guy et l'avenue Papineau, dimanche de 8 h à 17 h.



Événement spécial : défilé fierté .

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les fermetures pourraient être annulées ou modifiées. Consultez le Quebec511.info pour connaître les entraves en cours et à venir sur le réseau.

