Planifier ses déplacements durant la fin de semaine du 31 juillet au 3 août - Entraves majeures sur le réseau autoroutier

AUTOROUTE 15 - PONT SAMUEL-DE CHAMPLAIN - AUTOROUTE 10

De vendredi 22 h à lundi 5 h

Fermeture complète de l'A-15 SUD / A-10 EST (des Cantons-de-l'Est), entre l'échangeur Turcot à Montréal et l'entrée du boulevard Taschereau (R-134) à Brossard , incluant le pont Samuel-De Champlain

Détour : via la bretelle pour la R-136 / A-720 EST, continuer jusqu'à la sortie 7 pour l'avenue Papineau / pont Jacques-Cartier, bretelle pour R-134 OUEST (boulevard Taschereau) à Longueuil, R-116 EST, A-30 OUEST et A-10 EST / Sherbrooke.

Détour à partir de l'Île des Sœurs : via l'A-10 OUEST (Bonaventure), boulevard Robert-Bourassa et l'entrée pour l'A-720 EST.

Note : réalignement du corridor de l'A-15 SUD dans le secteur de l'Île-des-Sœurs, sous la responsabilité du groupe Signature sur le Saint-Laurent (SSL) en collaboration avec le ministère des Transports (KPH Turcot).

Fermetures par défaut

Échangeur Turcot

La bretelle menant de l'A-15 SUD (Décarie) à l'A-20 OUEST ( Lachine , pont Honoré- Mercier , Dorval )

Détour : via la bretelle pour la R-136 / A-720 EST, sortie 3 (rue Guy), boulevard René-Lévesque ouest et l'entrée à la hauteur de la rue du Fort pour l'A-720 / R-136 OUEST

La bretelle menant de l'A-20 EST à l'A-15 SUD (vers le pont Samuel-De Champlain )

Détour : via la bretelle pour la R-136 / A-720 EST et suivre le détour principal

L'entrée en provenance du boulevard De La Vérendrye pour l'A-15 SUD

Détour : via la rue Saint-Patrick, avenue Atwater, A-15 SUD / canalisation d'une voie seulement jusqu'à la sortie 60 pour le boulevard Gaétan-Laberge et A-10 OUEST (Bonaventure) / centre-ville. Pour les usagers en direction de la Rive-Sud, via l'entrée pour l'A-720 EST (tunnel Ville-Marie)

Autoroute 10 (Bonaventure)

Fermeture complète de l'A-10 EST (vers le pont Samuel-De Champlain ) à la sortie 2 (avenue Pierre- Dupuy , casino de Montréal)

Détour pour l'Île des Sœurs : via le chemin des Moulins, rue Carrie-Derick, boulevard Gaétan-Laberge et A-15 SUD / canalisation d'une voie seulement jusqu'à la sortie 57-S (boulevard de l'Île-des-Sœurs)

Détour pour le pont Victoria : via la rue des Irlandais. À noter que le virage à gauche sera permis pour accéder au pont en direction de la Rive-Sud.

Échangeur A-10 / R-132 / pont Samuel-De Champlain

À Brossard , les bretelles menant de la R- 132 EST et OUEST à l'A-10 EST (vers Sherbrooke )

Détour : continuer sur le boulevard Marie-Victorin et en direction est, via les boulevards Simard, Lapinière et Taschereau et en direction ouest via les boulevards de Rome et Taschereau.

ÉCHANGEUR TURCOT / AUTOROUTE 15

De vendredi 22 h à lundi 5 h

Fermeture complète de l'A-15 NORD entre l'échangeur Turcot et l'entrée en provenance de la rue Sherbrooke

Détour : via la bretelle pour l'A-20 OUEST, continuer jusqu'à la sortie 60 pour l'A-13 NORD, sortie 4 pour l'A-520 EST, A-40 EST et sortie 70 pour l'A-15 NORD / Laval.

Centre universitaire de santé McGill (CUSM) : via la sortie 65 (boulevard Angrignon), boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue, rue Saint-Jacques, boulevard Cavendish, rue Sherbrooke et boulevard Décarie.

Fermetures par défaut dans l'échangeur

La bretelle menant de l'A-20 EST à l'A-15 NORD (Décarie)

Détour : via la bretelle pour la R-136 / A-720 EST, sortie 3 (rue Guy), boulevard René-Lévesque ouest, l'entrée à la hauteur de la rue du Fort pour l'A-720 / R-136 OUEST et suivre le détour principal.

Note : les usagers en provenance du pont Honoré-Mercier et des arrondissements de LaSalle et de Lachine, prendre directement l'A-20 OUEST.

La bretelle menant de l'A-720 / R-136 OUEST à l'A-15 NORD (Décarie)

Détour : voir le détour principal.

Note pour le camionnage : voie réduite à 4 mètres dans la bretelle à partir de lundi 5 h pour une période d'environ trois semaines.

L'entrée en provenance de la rue Saint-Jacques

Détour : via l'avenue Girouard, chemin Upper-Lachine, avenue Crowley, boulevard Décarie et rue Sherbrooke.

De vendredi 22 h à samedi 7 h : fermeture de l'entrée en provenance de la rue Sherbrooke. Détour en direction ouest via l'avenue Girouard, rue de Terrebonne, chemin de la Côte-Saint-Luc et boulevard Décarie et en direction est via le boulevard Décarie.

VOIE DE DESSERTE AUTOROUTE 40

De vendredi 22 h à lundi 5 h

À Pointe-Claire , sur la voie de desserte de l'A-40 OUEST, fermeture complète du tronçon entre la sortie et l'entrée en provenance du boulevard Saint-Jean

Détour : via le boulevard Saint-Jean, avenue Labrosse, avenue Revcon et boulevard Brunswick.

Facultatif : en amont, via les avenues Tecumseh ou Selkirk.

Fermeture par défaut

La sortie du boulevard Saint-Jean nord pour la voie de desserte A-40 OUEST

Note : projet du Réseau express métropolitain (REM), sous la responsabilité de CDPQ Infra (NouvLR).

ROUTE 335 / BOULEVARD DES LAURENTIDES

De vendredi 23 h à lundi 5 h

À Laval , fermeture de la R-335 NORD / boulevard des Laurentides entre la rue Saulnier et l'entrée en provenance de la voie de desserte de l'A-440 OUEST

Détour : via rue Saulnier, voie de desserte A-440 EST, faire demi-tour dans les bretelles de l'échangeur A-19 et voie de desserte A-440 OUEST

Fermetures par défaut

Le tronçon de la voie de desserte de l'A- 440 EST entre le boulevard des Laurentides et l'entrée en provenance de la rue Saulnier

entre le boulevard des Laurentides et l'entrée en provenance de la rue Saulnier



Sur l'A- 440 EST (aut. Jean-Noël-Lavoie), la sortie 25 (R-335 SUD, boulevard des Laurentides, boulevard René-Laennec)

Détour, sud : via la sortie 27 pour la voie de desserte de l'A-19 SUD, sortie pour le boulevard Saint-Martin ouest et boulevard des Laurentides nord.

Détour, nord : faire demi-tour dans les bretelles de l'échangeur A-19 et voie de desserte A-440 OUEST.

Fermeture de la R-335 SUD / boulevard des Laurentides entre la sortie pour l'A-440 OUEST et l'entrée de la portion voie de desserte du boulevard des Laurentides, au sud de l'autoroute

Détour : sur l'A-440 OUEST, via la sortie 24 pour le boulevard Industriel sud et boulevard Saint-martin est.

Fermeture par défaut

Sur la voie de desserte de l'A-440 OUEST, la sortie pour le boulevard des Laurentides sud

Détour : via l'embranchement pour le boulevard des Laurentides nord et les boulevards Saint-Elzéar, Industriel et Saint-Martin.

À PRÉVOIR

À partir de lundi 5 h : sur l'A-15 SUD à la hauteur de l'Île des Sœurs, fermeture partielle de 1 voie sur 3 (celle de gauche) en tout temps jusqu'à la fin de l'été. À noter que cette entrave pourrait être prolongée. Travaux de construction de la station Île-des-Sœurs du Réseau express métropolitain (REM), sous la responsabilité de CDPQ-Infra (NouvLR)

Réouverture de l'entrée de l'A-15 SUD (Décarie) en provenance de l'avenue Girouard dès lundi 5 h

RAPPEL

Fermeture complète du pont Honoré- Mercier en direction de Montréal (R- 138 EST , pont aval) et circulation à contresens sur le pont en direction de Kahnawake - une voie par direction - jusqu'au 17 août. L'entrée en provenance de la rue Airlie pour la R-138 OUEST demeure ouverte. Pour plus d'informations, consulter le communiqué

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les fermetures pourraient être annulées ou modifiées.

Consultez le Quebec511.info pour connaître les entraves en cours et à venir sur le réseau.

