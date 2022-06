PLANIFIER SES DÉPLACEMENTS DURANT LA FIN DE SEMAINE DU 3 AU 6 JUIN - ENTRAVES MAJEURES SUR LE RÉSEAU AUTOROUTIER

MONTRÉAL, le 2 juin 2022 /CNW Telbec/ - Mobilité Montréal informe les usagers de la route que des entraves majeures seront mises en place durant la fin de semaine, notamment sur l'autoroute 20 dans les deux directions au niveau de l'échangeur Saint-Pierre, sur l'autoroute 30 à Saint-Hubert et dans l'échangeur des autoroutes 20 et 30 à Boucherville. Ces secteurs sont à éviter dans la mesure du possible.