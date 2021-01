Planifier ses déplacements durant la fin de semaine du 29 janvier au 1er février - Entraves majeures sur le réseau autoroutier

Le Ministère et ses partenaires recommandent aux usagers de la route de planifier leurs déplacements. Pour découvrir différents outils visant à faciliter les déplacements ou pour rester informé sur l'actualité en matière de mobilité dans la région métropolitaine, consultez le site de Mobilité Montréal ou suivez-nous sur Facebook .

AUTOROUTE 15

De vendredi 20 h à lundi 5 h

Fermeture complète de l'A-15 NORD, à la fin du pont Samuel-De Champlain , entre la sortie 58 (A-10 OUEST / centre-ville, Île des Sœurs) et l'entrée du boulevard Gaétan-Laberge

Détour : via A-10 OUEST (Bonaventure), faire demi-tour à la sortie 2 (avenue Pierre-Dupuy), A-10 EST et sortie 4.

Fermeture par défaut : l'entrée de l'Île des Sœurs pour A-15 NORD.

Note : projet du Réseau express métropolitain (REM), sous la responsabilité de CDPQ-Infra (NouvLR).

AUTOUROUTE 40 / PONT DE L'ÎLE-AUX-TOURTES

De samedi 6 h à lundi 5 h

Sur le pont en direction est, entre Vaudreuil-Dorion et Senneville (île de Montréal), fermeture partielle de 2 voies sur 3

Détour, camions seulement : en amont, via A-30 EST, sortie 5 pour A-20 EST et sortie 39 pour boulevard des Anciens-Combattants.

Sur le pont en direction ouest, fermeture partielle de 1 voies sur 3

SECTEUR PONT SAMUEL-DE-CHAMPLAIN

Samedi , de 6 h à 22 h

À Brossard , sur la R- 132 EST à la hauteur du pont Samuel-De Champlain , fermeture partielle de 2 voies sur 3

Note : travaux sous la responsabilité de Signature sur le Saint-Laurent (SSL).

À PRÉVOIR

À Montréal (arr. Ville-Marie ), sur la rue Saint-Antoine Ouest entre le boulevard Robert-Bourassa et la rue Mansfield , fermeture complète dans les deux directions, de jeudi 23 h à vendredi 5 h. À partir de vendredi 5 h, maintien d'une voie par direction et ce, jusqu'au mois de mai

Note : projet du Réseau express métropolitain, sous la responsabilité de CDPQ-Infra (NouvLR)

RAPPELS

Rond-point Dorval : à Dorval , fermeture complète de l'autoroute 20 dans les deux directions entre les sorties 56 (A-520, avenue Dorval ) et les entrées suivantes et de l'autoroute 520 en direction ouest entre la sortie 1-E (avenue Cardinal) et le rond-point Dorval jusqu'au printemps 2021

Aussi, fermeture du rond-point Dorval sous les ponts d'étagement de l'autoroute 20. Les tronçons du rond-point permettant les mouvements est et ouest demeurent toutefois ouverts

Pont Pie-IX / R-125 : une seule voie disponible par direction en tout temps (pas de gestion dynamique des voies pendant les heures de pointe), jusqu'au 8 février

: une seule voie disponible par direction en tout temps (pas de gestion dynamique des voies pendant les heures de pointe), R- 136 EST (vers le centre-ville) : fermeture de la sortie 4 (rue de la Montagne, rue Saint-Jacques ) en tout temps jusqu'au printemps 2022. Détour via la sortie 6 (rue Berri, boulevard Saint-Laurent ) ou en amont via les sorties 2 (avenue Atwater ) ou 3 (rue Guy, centre-ville)

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les fermetures pourraient être annulées ou modifiées.

Consultez le Quebec511.info pour connaître les entraves en cours et à venir sur le réseau.

