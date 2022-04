PLANIFIER SES DÉPLACEMENTS DURANT LA FIN DE SEMAINE DU 29 AVRIL AU 2 MAI ENTRAVES MAJEURES SUR LE RÉSEAU AUTOROUTIER

AUTOROUTE 25 / TUNNEL LA FONTAINE

De samedi 0 h 30 à lundi 5 h

Entre Montréal et Longueuil , fermeture complète de l'A-25 sud entre la sortie 4 (Montréal, centre-ville) et l'entrée de la rue de l'Île-Charron, incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine

Détour : via avenue Souligny, rue Dickson sud, rue Notre-Dame Est en direction ouest, boulevard René-Lévesque et avenue Papineau / pont Jacques-Cartier.

Camion (plus de 4,25 m.) : via rue Dickson nord, rue Hochelaga, boulevard de l'Assomption, rue Sherbrooke, boulevard Pie-IX et rue Notre-Dame Est.

Fermeture par défaut : à compter de 23 h 30

L'entrée de la rue Sherbrooke . Détour via les rues De Boucherville et Hochelaga

Pour plus d'informations en ce qui a trait à la réfection du tunnel ou pour connaître l'ensemble des mesures d'atténuation en transport collectif, consultez le site Web du projet.

ÉCHANGEUR SAINT-PIERRE

De vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

Fermeture complète de la bretelle menant de l'A-20 est (sortie 63) à la R-138 ouest / pont Honoré- Mercier

Détour : continuer A-20 est et demi-tour à la sortie 65 (rue Saint-Jacques, boulevard Angrignon) via le boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue.

Fermeture par défaut :

L'entrée 1re Avenue / boulevard Montréal- Toronto pour R-138 ouest. Détour : via l'entrée suivante pour A-20 est et demi-tour à la sortie 65

Entrave partielle : à compter de 23 h

Sur l'A-20 en direction est, fermeture de 1 voie sur 3 entre la sortie 62 (1re Avenue) et l'échangeur

PONT SAMUEL-DE CHAMPLAIN

Samedi et dimanche, de 5 h à 17 h

Au début du pont en direction de Montréal, fermeture partielle de 1 voie sur 3 (gauche)

Note : travaux sous la responsabilité de SSL-C.

AUTOROUTE 30 / PONT MADELEINE-PARENT

Vendredi, samedi et dimanche, de 20 h à 6 h le lendemain

À Beauharnois , fermeture complète de l'A-30 en direction ouest entre la sortie 22 (R-236, chemin Saint-Louis , Saint-Étienne-de- Beauharnois ) et l'A-530, incluant le pont Madeleine-Parent enjambant le canal de Beauharnois

Détours

Auto et camion : via la R-236 ouest / chemin Saint-Louis, continuer jusqu'à la rue du Pont et boulevard Pie-XII nord.

Auto seulement : via la R-236 est / boulevard de l'Énergie, R-132 ouest et boulevard Pie-XII sud.

À PRÉVOIR

Autoroute 40 , reprise des travaux de bétonnage de la chaussée à compter du 29 avril et jusqu'à l'automne : entre le boulevard Morgan et l'avenue Lee (km 46) à Sainte-Anne-de-Bellevue et à Baie d'Urfé, circulation à contresens et gestion dynamique des voies pendant les heures de pointe. Pour consulter le communiqué.





Note : travaux de bétonnage sous le pont d'étagement. Aussi, fermeture du boulevard Montcalm en direction nord au niveau de l'autoroute.





Note : travaux d'aqueduc sous la responsabilité de la municipalité. Détour via les boulevards Jean-Leman et de Sardaigne.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les fermetures pourraient être annulées ou modifiées. Consultez le Quebec511.info pour connaître les entraves en cours et à venir sur le réseau.

