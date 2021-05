Planifier ses déplacements durant la fin de semaine du 28 au 31 mai: entraves majeures sur le réseau autoroutier

Pont de l'Île-aux-Tourtes : les autorités ont annoncé la réouverture d'une voie par direction sur le pont, et ce, à compter du vendredi 28 mai à 5 h. Les travaux effectués dans les derniers jours permettent une réouverture partielle sécuritaire pour tous les types de véhicules. Toutefois, le secteur reste à éviter dans la mesure du possible. À noter que les mesures d'atténuation en transport collectif ainsi que le retrait du péage sur l'autoroute 30 (pont Serge-Marcil) sont maintenues jusqu'à la réouverture complète du pont de l'Île-aux-Tourtes. Pour consulter le communiqué.

ROUTE 136

De vendredi 22 h à lundi 5 h

Direction est

Fermeture complète de la R-136 est entre l'échangeur Turcot et les entrées des rues Notre-Dame et de la Cathédrale, dans le tunnel Ville-Marie

Détours : dans l'échangeur Turcot, en provenance de

A-20 est et A-15 sud (Décarie) : via la bretelle pour A-15 sud, sortie 61 pour avenue Atwater nord, rue Saint-Jacques et rue de la Cathédrale. Pour les camions, via la sortie 60 (boulevard Gaétan-Laberge, Verdun, Montréal centre-ville) et l'embranchement pour A-10 ouest (Bonaventure) et boulevard Robert-Bourassa.

Note pour camions : A-10 ouest fermée à la sortie 2 (avenue Pierre-Dupuy) de vendredi 21 h 30 à samedi 9 h. Le détour se poursuivra via rue Riverside, chemin des Moulins et les rues des Irlandais, Bridge et Wellington.

A-15 nord : via la bretelle pour A-20 ouest, faire demi-tour à la sortie 65 (boulevard Angrignon) et A-20 est / détour principal.

Fermetures par défaut

Dans l' échangeur Turcot , les trois bretelles menant de l'A-15 nord, de l'A-20 est et de l'A-15 sud (Décarie) à la R-136 est (centre-ville)

L'entrée du boulevard Pullman

Détour : en direction est, continuer jusqu'à la rue Saint-Jacques et rue de la Cathédrale. Et en direction ouest, continuer jusqu'à la rue Notre-Dame Ouest en direction ouest et accès A-20 est / détour principal.

Direction ouest

Fermeture complète de la R-136 ouest entre la sortie 5 (A-10 est, pont Samuel-De Champlain, boulevard Robert-Bourassa), dans le tunnel Ville-Marie , et l'entrée de la rue Lucien-L'Allier

Détour : dans la sortie (garder la droite), via les rues Mansfield et Saint-Antoine Ouest.

Sur la R-136 ouest, dans la sortie 1-S (A-15 sud, A-20 est, boulevard Décarie, rue Saint-Rémi, pont Samuel-De Champlain), fermeture de l'embranchement pour le boulevard Pullman / rue Saint-Rémi

Détour : via la bretelle pour A-15 sud, sortie 62 pour boulevard De La Vérendrye, avenue de l'Église, rue Saint-Patrick, boulevard Monk et rue Notre-Dame Ouest en direction ouest.

Note : à la suite de cette entrave, une seule voie par direction sur le boulevard Pullman entre l'entrée de la R-136 ouest et la rue Notre-Dame Ouest de lundi 5 h à vendredi 19 h.

PONT SAMUEL-DE CHAMPLAIN

De vendredi 22 h à lundi 5 h

Sur le pont en direction de la Rive-Sud, fermeture partielle de 2 voies sur 3 (gauche et centre) et maintien de 2 voies disponibles lors des pointes de circulation

Note : travaux sous la responsabilité de Signature sur le Saint-Laurent (SSL).

AUTOROUTE BONAVENTURE

Fermeture complète de l'A-10 est (vers le pont Samuel-De Champlain) entre la rue Wellington et l'entrée de la rue Carrie-Derick, de vendredi 21 h 30 à samedi 9 h

Détour : via les rues Wellington, Bridge et des Irlandais et chemin des Moulins.

Fermeture complète de l'A-10 ouest (vers le centre-ville) entre la sortie 2 (avenue Pierre- Dupuy ) et la rue Wellington , de vendredi 21 h 30 à samedi 9 h

Détour : via la rue Riverside, chemin des Moulins et les rues des Irlandais, Bridge et Wellington.

Une seule voie par direction entre la rue Wellington et le pont Victoria , de samedi 9 h à lundi 5 h

Note : travaux sous de la société Les ponts Jacques-Cartier et Champlain Inc. (PJCCI).

AUTOROUTE 40

De vendredi 22 h à lundi 5 h

Fermeture d'un tronçon de la voie de desserte de l'A-40 ouest entre la rue Bégin et le boulevard de la Côte-Vertu

Sur l'A-40 ouest (Félix-Leclerc), fermeture par défaut de la sortie 62 (boulevard de la Côte-Vertu)

Détours

Desserte : via rue Bégin et boulevard de la Côte-Vertu ouest.

Sortie : via la sortie 60 (A-13, Lachine, Laval), voie de desserte, faire demi-tour à la sortie pour les boulevards Hymus / Alfred-Nobel, voie de desserte et A-40 est.

AUTOROUTE 20

De vendredi 22 h à lundi 5 h

À Pointe-Claire et à Dorval sur l'A-20 est, fermeture dans la sortie 53 (boulevard des Sources) de l'embranchement pour le boulevard des Sources nord

Détour : via avenue Lakebreeze, chemin du Bord-du-Lac, boulevard des Sources, chemin Herron, avenue Dumont, boulevard Fénelon et A-20 ouest / sortie 53.

Camions : ne pas prendre la sortie et continuer sur A-20 est et faire demi-tour à la sortie 58 (55e Avenue).

Sur le boulevard des Sources sud, fermeture de l'embranchement pour A-20 est

Détour : via A-20 ouest et faire demi-tour à la sortie 50-S (boulevard Saint-Jean sud).

AUTOROUTE 520

De vendredi 22 h à lundi 5 h

Sur l'A-520 est, à la hauteur de la sortie 5 (rue Hickmore), fermeture de 1 voie sur 2

Fermeture par défaut

La sortie 5. Détour via la sortie 6 (boulevard Cavendish ), chemin Dalton, boulevard Cavendish , rue Griffith , rue Migneron et chemin de la Côte-de-Liesse ouest.

RUE SAINT-JACQUES

De vendredi 21 h à lundi 5 h

Sur la rue Saint-Jacques entre le boulevard Robert-Bourassa et la rue Mansfield , une seule voie disponible par direction

Note : projet du Réseau express métropolitain (REM), sous la responsabilité de CDPQ Infra / Pomerleau (viaduc sud).

RAPPEL

Autoroute de la Côte-de-Liesse : à Dorval , la fermeture complète de l'A-520 en direction ouest entre la sortie 1-E ( avenue Cardinal ) et le rond-point Dorval prolongée jusqu'à la mi-juin 2021 . Pour consulter le communiqué, ici

R- 136 et tunnel Ville-Marie

Direction est : la fermeture partielle de 2 voies sur 4 entre la sortie 3 (rue Guy) et la sortie 4 (rue de la Montagne, rue Saint-Jacques ) prolongée jusqu'à la mi-juillet 2021

Direction ouest : dans le tunnel, la fermeture partielle de 1 voie sur 3 entre la sortie 5 (A-10, pont Samuel-De Champlain, boulevard Robert-Bourassa) et l'entrée de la rue Lucien-L'Allier prolongée jusqu'à la mi-juillet 2021

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les fermetures pourraient être annulées ou modifiées. Consultez le Quebec511.info pour connaître les entraves en cours et à venir sur le réseau.

