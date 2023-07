PLANIFIER SES DÉPLACEMENTS DURANT LA FIN DE SEMAINE DU 28 AU 31 JUILLET - ENTRAVES MAJEURES SUR LE RÉSEAU AUTOROUTIER

Le Ministère et ses partenaires recommandent aux usagers de la route de planifier leurs déplacements. Pour découvrir différents outils visant à faciliter les déplacements ou pour rester informé sur l'actualité en matière de mobilité dans la région métropolitaine, consultez le site de Mobilité Montréal ou suivez-nous sur Facebook.

PONT HONORÉ- MERCIER

De vendredi 22 h à lundi 5 h

Fermeture complète du pont en direction de Kahnawake (R-138 ouest, pont amont) et circulation à contresens sur le pont en direction de Montréal - une voie par direction

Fermetures par défaut :



L'entrée de la rue Airlie pour la R-138 ouest. Détour via avenue Lafleur et rue Clément.



Le boulevard LaSalle dans les deux directions, entre les avenues Lafleur et du Trésor-Caché. Détour : via rue Airlie. Piétons et cyclistes, via rue Monette.

ÉCHANGEUR SAINT-PIERRE

De vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

Fermeture de la bretelle menant de la R-138 est (en provenance du pont Honoré- Mercier ) à l'A-20 ouest (vers l'aéroport)

Détour : via la bretelle pour A-20 est, sortie 65 (boulevard Angrignon) et demi-tour au boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue.

Également dans l'échangeur : fermeture de nuit de la bretelle menant de l'A-20 ouest (en provenance du centre-ville) à la R-138 ouest (vers le pont Mercier), de vendredi 23 h 59 à samedi 7 h. Détour dans la sortie via l'embranchement pour 1re Avenue.

Risque de congestion dans l'axe du pont Mercier et de l'échangeur Saint-Pierre. Prévoyez vos déplacements.

PONT LAVIOLETTE (A-55)

De dimanche 18 h à jeudi 6 h 30

Entre Trois-Rivières et Bécancour, fermeture de 2 voies sur 4 - une seule voie par direction

Note : des périodes de travaux intensifs sont prévues pour le remplacement de la dalle centrale du pont Laviolette. De la congestion importante est à prévoir aux approches du pont. Des mesures d'atténuation seront mises en place, notamment la présence de signaleurs routiers à des intersections stratégiques à proximité du pont, tant à Bécancour qu'à Trois-Rivières.

Les usagers en provenance de Montréal ou de Québec sont invités à prévoir leurs déplacements en conséquence s'ils souhaitent passer d'une rive à l'autre du fleuve Saint-Laurent, par les autoroutes 20 ou 40.

À PRÉVOIR

Jeudi 27 et dimanche 30 juillet, de 20 h à 23 h 59

Fermeture complète du pont Jacques-Cartier et de ses bretelles d'accès. Un accès sera maintenu pour les services d'urgence.

Notes :



La R-136 est (tunnels Ville-Marie et Viger) fermée entre la sortie 4 ( rue de la Montagne ) et la rue Panet, selon le même horaire.



Pont Victoria : deux voies en direction de la Rive-Sud : jeudi, la configuration de l'heure de pointe prolongée jusqu'à 23 h 30 et dimanche, de 20 h à 23 h 30.

À partir du 29 juillet, début des travaux de réparation du pont d'étagement du boulevard de la Côte-Vertu, au-dessus de l'autoroute 13. Des fermetures partielles et complètes de l'autoroute et du boulevard sont à prévoir jusqu'à la fin novembre. Pour consulter le communiqué.

RÉSEAU EXPRESS MÉTROPOLITAIN

Afin de souligner l'inauguration du REM, le gouvernement du Québec rend gratuit, les 29 et 30 juillet entre 9 h et 19 h, l'accès à ce tout nouveau mode de transport. Montez à bord et découvrez les cinq stations qui seront mises en service officiellement le 31 juillet : Brossard, Du Quartier, Panama, Île-des-Sœurs et Gare centrale.

En cette période des vacances estivales, plusieurs déplacements sont effectués sur l'ensemble du réseau autoroutier. Le Ministère invite tous les usagers de la route à la plus grande prudence et à respecter la signalisation routière et celle aux abords des chantiers. Et besoin de faire une halte sur la route des vacances? Pensez aux villages-relais pour vous arrêter.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les fermetures pourraient être annulées ou modifiées. Consultez le Quebec511.info pour connaître les entraves en cours et à venir sur le réseau.

