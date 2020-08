Planifier ses déplacements durant la fin de semaine du 28 au 31 août - Entraves majeures sur le réseau autoroutier

Le Ministère et ses partenaires recommandent aux usagers de la route de planifier leurs déplacements. Pour découvrir différents outils visant à faciliter les déplacements ou pour rester informé sur l'actualité en matière de mobilité dans la région métropolitaine, consultez le site de Mobilité Montréal ou suivez-nous sur Facebook .

AUTOROUTE 15

De vendredi 22 h à lundi 5 h

Fermeture complète de l'A-15 SUD entre l'échangeur Turcot (sortie 63-E) et l'entrée en provenance du boulevard Gaétan-Laberge



Détour : via la bretelle pour la R-136 / A- 720 EST , sortie 2 (avenue Atwater ), rue Saint-Jacques, boulevard Robert-Bourassa et A-10 EST (Bonaventure) vers le pont Samuel-De Champlain.

Fermetures par défaut

L'entrée en provenance de l'avenue Girouard



Détour : via chemin Upper-Lachine, avenue Crowley, boulevard Décarie, chemin de la Côte- Saint-Luc , A-15 SUD et suivre le détour de la fermeture principale.



Camions : à partir de la rue Sherbrooke en direction ouest , via avenue Girouard nord, rue de Terrebonne et chemin de la Côte- Saint-Luc ou en direction est , via l'entrée pour l'A-15 NORD et sortie 66 ( chemin de la Côte- Saint-Luc ).

Dans l' échangeur Turcot , la bretelle menant de l'A-15 SUD (Décarie) à l'A-20 OUEST (vers Lachine , pont Honoré- Mercier , Dorval )



Détour : via la bretelle pour la R-136 / A- 720 EST , sortie 3 ( rue Guy ) vers le boulevard René-Lévesque ouest et l'entrée à la hauteur de la rue du Fort pour la R-136 / A-720 OUEST.

Dans l' échangeur Turcot , la bretelle menant de l'A-20 EST à l'A-15 SUD (vers l'Île des Sœurs, pont Samuel-De Champlain )



Détour : voir celui de la fermeture principale.

L'entrée en provenance du boulevard De La Vérendrye



Détour : via la rue Saint-Patrick, avenue Atwater, boulevard LaSalle , rue Wellington , rue Gilberte-Dubé et boulevard Gaétan-Laberge. En direction est, faire demi-tour aux rues Drake et Galt et suivre le détour précédent.



Note : circulation à contresens sur le boulevard De La Vérendrye entre l'A-15 et la rue de l'Église.

L'entrée en provenance de l'avenue Atwater



Détour : via le boulevard LaSalle , rue Wellington , rue Gilberte-Dubé et boulevard Gaétan-Laberge. En direction nord, faire demi-tour via les rues Thomas-Keefer et Saint-Patrick.

ÉCHANGEUR TURCOT

De vendredi 23 h à lundi 5 h

Fermeture complète de la bretelle menant de l'A-15 NORD à l'A-15 NORD (Décarie)



Détour : via la bretelle pour l'A-20 OUEST, continuer jusqu'à la sortie 60 pour l'A-13 NORD, sortie 3-E pour l'A- 520 EST , A-40 EST et sortie 70 pour l'A-15 NORD / Laval .



Réseau local et CUSM (centre universitaire de santé McGill) : via la sortie 65 (boulevard Angrignon), boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue , rue Saint-Jacques, boulevard Cavendish , rue Sherbrooke et boulevard Décarie.

De vendredi 22 h à lundi 5 h

Fermeture complète de la bretelle menant de l'A-20 EST à l'A-15 NORD (Décarie)



Détour : via la bretelle pour la R-136 / A- 720 EST , sortie 3 (rue Guy) vers le boulevard René-Lévesque ouest, l'entrée à la hauteur de la rue du Fort pour l'A-720 / R-136 OUEST et la bretelle pour l'A-15 NORD / Laval (sortie 1-N).

Fermeture par défaut

L'entrée en provenance du boulevard De La Vérendrye pour l'A-15 NORD



Détour, direction ouest : via rue Saint-Patrick, rue Eadie, avenue de l'Église, rue Saint-Patrick, rue Clément, R- 138 EST , bretelle pour l'A-20 OUEST et suivre le détour de la bretelle menant de l'A-15 NORD à l'A-15 NORD (Décarie).



Détour, direction est : continuer à l'avenue de l'Église et suivre le détour principal.



CUSM : sur la rue Saint-Patrick, via le boulevard Angrignon.



Note : circulation à contresens sur le boulevard De La Vérendrye entre l'A-15 et la rue de l'Église.

AUTOROUTE DÉCARIE

De vendredi 23 h à lundi 5 h

Fermeture complète de l'A-15 NORD entre la sortie 69 (rue Jean-Talon) et l'échangeur Décarie



Détour : via boulevard Décarie nord et chemin de la Côte-de-Liesse est. Pour les usagers en direction de l'A-40 OUEST, de l'A-520 OUEST ou du boulevard Marcel-Laurin, sur le chemin de la Côte-de-Liesse, faire demi-tour au tournebride avant chemin Lucerne / avenue Sainte-Croix .



Note : fermeture par défaut de l'entrée de la rue Jean-Talon à compter de 22 h 30 et des bretelles dans l'échangeur Décarie.

AUTOROUTE BONAVENTURE

De vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

Fermeture complète de l'A-10 OUEST (vers le centre-ville) entre la sortie 2 (avenue Pierre- Dupuy , casino de Montréal) et l'entrée suivante



Détour : via chemin des Moulins.



Note : travaux sous la responsabilité de la société Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain Inc. (PJCCI).

RUE SAINT-JACQUES - PROJET TURCOT

De vendredi 22 h à lundi 5 h

Fermeture du tronçon de la rue Saint-Jacques dans les deux directions entre le boulevard Décarie et le chemin Glen / rue De Courcelle



Détour, direction est : boulevard De Maisonneuve, rue Sainte-Catherine , chemin Glen et rue Saint-Jacques .



Détour, direction ouest : venant des rues De Courcelle nord et Saint-Antoine Ouest via chemin Glen, rue Sainte-Catherine, avenue Claremount, rue Sherbrooke est, rue Prince-Albert , chemin de la Côte- Saint-Antoine et boulevard Décarie. Et venant du chemin Glen sud via la rue Saint-Jacques est, rue Bel-Air et suivre le détour précédent.



Rue Cazelais : via les rues De Courcelle, Acorn et Saint-Rémi.



Note : en direction est, la rue Saint-Jacques est fermée depuis mardi et jusqu'à lundi 5 h.

RUE SAINT-PATRICK - PROJET TURCOT

De jeudi 22 h jusqu'à la fin septembre

Fermeture du tronçon de la rue Saint-Patrick dans les deux directions entre le boulevard Monk et la rue Eadie



Détour : boulevard Monk et les rues Notre-Dame , Saint-Rémi, Cabot et Eadie.



Note : circulation locale seulement à l'est du boulevard Monk et à l'ouest de la rue Eadie.

BOULEVARD DÉCARIE - RÉSEAU MUNICIPAL

De vendredi 22 h à lundi 5 h

Sur le boulevard Décarie en direction nord, fermeture du tronçon entre la rue Sherbrooke et l'avenue Notre-Dame -de-Grâce



Détour : via les avenues de Marlowe et Brillon.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les fermetures pourraient être annulées ou modifiées.

Consultez le Quebec511.info pour connaître les entraves en cours et à venir sur le réseau.

