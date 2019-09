Planifier ses déplacements durant la fin de semaine du 27 au 30 septembre - Entraves majeures sur le réseau autoroutier

Le Ministère et ses partenaires recommandent aux usagers de la route de planifier leurs déplacements et de privilégier le covoiturage et le transport collectif, lorsque possible. Rappelons que plusieurs mesures favorisant le transport collectif ont été mises en place depuis 2011 dans l'objectif de réduire les répercussions sur la circulation des travaux du projet Turcot.

Pour découvrir différents outils visant à faciliter les déplacements ou pour rester informé sur l'actualité en matière de mobilité dans la région métropolitaine, consultez le site de Mobilité Montréal ou suivez-nous sur Facebook.

Événement spécial : MARCHE POUR LE CLIMAT

Mobilité Montréal prévient la population que les déplacements seront très difficiles à Montréal, particulièrement dans le secteur du centre-ville, vendredi 27 septembre et ce, dès midi, en raison de la tenue de la marche pour le climat, au cours de laquelle plusieurs dizaines de milliers de personnes sont attendues.

Les partenaires de Mobilité Montréal recommandent à celles et ceux qui doivent se rendre au centre-ville pendant cette journée de planifier leurs déplacements. L'heure de pointe de l'après-midi sera fortement achalandée, notamment pour les usagers désirant se rendre sur la Rive-Sud. Dans ce contexte particulier, il importe de consulter les sites Web de Mobilité Montréal et de Québec 511 ainsi que ceux des différentes sociétés de transport pour connaître les perturbations sur les itinéraires. Pour plus de détails, consulter le page Web portant sur l'événement sur le site de Mobilité Montréal.

À noter que les deux voies du pont Victoria seront en direction de la Rive-Sud seulement pour toute la durée de l'événement.

Autoroute 20 / R-136 EST (A-720)

De vendredi 22 h à lundi 5 h

Fermeture COMPLÈTE de l' A-20 EST (vers le centre-ville) entre la sortie 63 ( R-138 OUEST, pont Honoré- Mercier ) et l'échangeur Turcot

(vers le centre-ville) entre la ( ) et l'échangeur Turcot Détour principal : via la sortie 63 pour la R-138 OUEST, faire demi-tour à la sortie 2 (rue Clément), R- 138 EST , bretelle pour A-20 OUEST, continuer jusqu'à la sortie 60 pour A-13 NORD, ensuite A- 520 EST jusqu'au rond-point (via A-40 EST pour les usagers en direction A-15 NORD / Laval ), chemin de la Côte-de-Liesse Est, boulevard Décarie sud, A-15 SUD et bretelle pour la R- 136 EST (A-720) vers le centre-ville ou continuer A-15 SUD vers l'Île-des-Sœurs ou le pont Samuel-De Champlain.

Itinéraires facultatifs ( avant la fermeture principale à la sortie 63) :

Réseau autoroutier : via la sortie 60 pour l'A-13 NORD et poursuivre sur le détour principal.

Réseau municipal : via la sortie 62 (1re Avenue, avenue Dollard ), boulevard Montréal-Toronto, boulevard Saint-Joseph et rue Notre-Dame Ouest.

Détour pour R- 138 EST (boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue ) : via R-138 OUEST, sortie 2 (rue Clément), avenue Lafleur / rue Elmslie, avenue Dollard, avenue Saint-Pierre , rue Notre-Dame Ouest (direction est) et boulevard Angrignon

Itinéraire facultatif : via la sortie 62 (1re Avenue, avenue Dollard ).

Note : pour les usagers en provenance de l'A-13 SUD et en direction de l'A-20 EST, prendre directement la sortie 3-E (A- 520 EST ) et ainsi raccourcir le détour.

Fermeture partielle de 2 voies sur 3 de l'A-20 EST entre les sorties 60 ( A-13 NORD, Laval ) et 62 ( 1 re Avenue )

) et 62 ( ) Note : mesure d'atténuation pour favoriser la canalisation de la circulation à la sortie 63.

Risque de congestion pour les usagers en provenance de l'A-20 EST (ouest de l'île, aéroport) et de l'A-13 SUD. Prévoyez vos déplacements

Fermetures par défaut à compter de 23 h 59

Dans l' échangeur Saint-Pierre , la bretelle menant de la R- 138 EST (en provenance du pont Honoré- Mercier ) à l'A-20 EST (centre-ville)

, la bretelle menant de la R- (en provenance du pont Honoré- ) à l'A-20 EST (centre-ville)

Détour : pour le réseau municipal, via la sortie 2, avenue Lafleur / rue Elmslie, avenue Dollard, avenue Saint-Pierre , rue Notre-Dame Ouest (direction est) et boulevard Angrignon nord

: pour le réseau municipal, via la sortie 2, avenue Lafleur / rue Elmslie, avenue Dollard, avenue , rue Notre-Dame Ouest (direction est) et boulevard Angrignon nord

L'entrée du boulevard Angrignon



Détour : via les accès temporaires pour rue Notre-Dame Ouest en direction est, boulevard Angrignon sud, ensuite les rues Cordner, Senkus, Saint-Patrick et Clément, R- 138 EST et suivre le détour principal à partir de la bretelle pour A-20 OUEST.

Fermetures par défaut dans l'échangeur Turcot

La bretelle menant de l'A20 EST à l'A-15 NORD (Décarie)



La bretelle menant de l'A20 EST à la R- 136 EST (A-720) vers le centre-ville

(A-720) vers le centre-ville

La bretelle menant de l'A20 EST à l'A-15 SUD vers l'île des Sœurs / pont Samuel-De Champlain

Sur la R- 136 EST (A-720), fermeture de la sortie 2 ( avenue Atwater )

(A-720), fermeture de la sortie 2 ( ) Détours :

De vendredi 23 h 59 à samedi 5 h : via la sortie 4 (rue de la Montagne), rue Jean-D'Estrées et rue Saint-Antoine Ouest

De samedi 5 h à lundi 5 h : via la sortie 3 (rue Guy), boulevard René-Lévesque est, rue Guy sud et rue Saint-Antoine Ouest. Pour les camions, via rue de la Cathédrale.

R-136 (A-720) OUEST

De vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

Fermeture COMPLÈTE de la R-136 (A-720) OUEST, entre la sortie 5 dans le tunnel Ville-Marie ( boulevard Robert-Bourassa, A-10 EST / pont Samuel-De Champlain , R-112 / pont Victoria ) et l'échangeur Turcot

dans le tunnel ( ) et l'échangeur Turcot Détour : via la sortie pour l'A-10 EST (Bonaventure) et sortie 4 (boulevard Gaétan-Laberge, A-15 NORD / échangeur Turcot).

Avenue Atwater : dans la sortie 5 (garder la droite), via l'embranchement pour le boulevard Robert-Bourassa, ensuite les rues Mansfield et Saint-Antoine Ouest.

Avenue Atwater , à partir de l'avenue Viger : via boulevard Robert-Bourassa et rue Saint-Jacques .

Fermetures par défaut

Les entrées de la rue Saint-Antoine Est et de l'avenue de l'Hôtel-de-Ville / rue Sanguinet



Détour : via l'avenue Viger et le boulevard Robert-Bourassa, ensuite suivre le détour principal. Pour les usagers en provenance de la rue Saint-Antoine Est, faire demi-tour à la rue Saint-Hubert et avenue Viger.

: via l'avenue Viger et le boulevard Robert-Bourassa, ensuite suivre le détour principal. Pour les usagers en provenance de la rue Saint-Antoine Est, faire demi-tour à la rue et avenue Viger.

L'entrée temporaire de la rue Saint-Antoine Ouest, à la hauteur de la rue Rose-de- Lima



Détour : continuer rue Saint-Antoine Ouest, rue Saint-Jacques, avenue Atwater (sud), ensuite les rues Joseph, Dupuis, Lesage et de l'Église et boulevard De La Vérendrye / A-15 NORD. Pour les camions, sur la rue Saint-Jacques , continuer jusqu'au boulevard Robert-Bourassa et A-10 EST.

Dans l'échangeur Turcot

La bretelle menant de la R-136 (A-720) OUEST à l'A-15 NORD (Décarie)



La bretelle menant de la R-136 (A-720) OUEST à l'A-20 OUEST (vers Lachine , Dorval )

Échangeur A-10 / R-132 / Pont Samuel-De Champlain à Brossard

De vendredi 22 h à samedi 23 h et de dimanche 23 h à lundi 5 h

fermeture de la bretelle menant de la R- 132 EST et OUEST / boulevard Marie-Victorin à l'A-10 OUEST et le pont Samuel-De Champlain

et OUEST / boulevard Marie-Victorin à l'A-10 OUEST et le pont Samuel-De Champlain Détour : en direction ouest, continuer sur le boulevard Marie-Victorin, faire demi-tour au boulevard de Rome pour rejoindre le détour en direction est via les boulevards Marie-Victorin Est, Simard, Lapinière et Taschereau (R- 134) et A-10 OUEST.

De samedi 23 h à lundi 5 h

Sur l'A-10 OUEST, fermeture de la sortie 6 , les bretelles menant à la R- 132 EST (vers Longueuil ) et à la R-132 OUEST (vers La Prairie )

, les bretelles menant à la R- (vers ) et à la R-132 OUEST (vers ) Détour : continuer sur le pont Samuel-De Champlain , sortie 58 pour l'Île des Sœurs, boulevard de l'Île-des-Sœurs jusqu'aux feux de circulation, accès pour le pont et sortie 6 pour la R- 132 EST ou OUEST.

Note : réaménagement des accès au pont Samuel-De Champlain du côté Rive-Sud. Travaux sous la responsabilité de Signature sur le Saint-Laurent (SSL). Pour plus de détails, visitez le site

Autoroute 10 (Bonaventure)

De dimanche 4 h à lundi 5 h

Fermeture partielle de 1 voie sur 3 de l'A-10 OUEST (vers le centre-ville) entre les ponts Clément et Victoria

Fermeture partielle de 2 voies sur 3 de l'A-10 EST (vers le pont Samuel-De Champlain ), à la hauteur du pont Victoria

), à la hauteur du pont Note : risque de ralentissement dans le secteur. Travaux sous la responsabilité de la société Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Inc. (PJCCI). Pour plus de détails, visitez le site PJCCI

Réseau express métropolitain - REM

Sur le réseau municipal, fermeture d'un tronçon du boulevard de la Côte-Vertu , entre le boulevard Jules-Poitras et la rue Muir. Circulation en alternance sur la chaussée opposée, 1 voie par direction, selon les configurations suivantes :

, entre le boulevard Jules-Poitras et la rue Muir. Circulation en alternance sur la chaussée opposée, 1 voie par direction, selon les configurations suivantes : Fermeture en direction ouest, jusqu'à la fin octobre



Fermeture en direction est, de la fin octobre jusqu'à novembre



Note : le service ferroviaire et les accès à la gare Montpellier ne seront pas affectés. Travaux de relocalisation de conduites d'aqueduc et de pavage, sous la responsabilité de CDPQ Infra. Pour plus de détails, visitez le site REM.info

Rappel

Le Ministère poursuit les travaux d'asphaltage et de réparation de la chaussée sur l'autoroute 40 (Métropolitaine) à Montréal de même que sur l'autoroute 25 entre Longueuil et Montréal, y compris dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine. Plusieurs fermetures complètes de nuit sont à prévoir cet automne, et notamment dans les prochains jours. Pour voir le communiqué.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les fermetures pourraient être annulées ou modifiées.

Consultez le Quebec511.info pour connaître les entraves en cours et à venir sur le réseau.

Accédez à la section Médias du site Web Turcot et à la section Circulation du site Web du pont Samuel-De Champlain pour consulter les plus récents visuels et communiqués.

SOURCE Ministère des Transports

Renseignements: Ministère des Transports, Direction des communications, Tél. : 514 873-5600; Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Inc., Claudia Charbonneau, Bureau : 450 651-8771, poste 2533, Cellulaire : 514 236-4093, ccharbonneau@pjcci.ca

Related Links

https://www.transports.gouv.qc.ca