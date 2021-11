Planifier ses déplacements durant la fin de semaine, du 26 au 29 novembre - Entraves majeures sur le réseau autoroutier

MONTRÉAL, le 25 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Mobilité Montréal informe les usagers de la route que des entraves seront mises en place durant la fin de semaine. Ces secteurs sont à éviter dans la mesure du possible.

Le Ministère et ses partenaires recommandent aux usagers de la route de planifier leurs déplacements. Pour découvrir différents outils visant à faciliter les déplacements ou pour rester informé sur l'actualité en matière de mobilité dans la région métropolitaine, consultez le site de Mobilité Montréal ou suivez-nous sur Facebook.

À PRÉVOIR

Entre Kahnawake et Montréal, sur le pont Honoré- Mercier , fermeture partielle de 1 voie sur 2 dans les deux directions, de vendredi 22 h 30 à samedi 7 h (direction Montréal) et 9 h (direction Rive-Sud)



Note : travaux de maintien, sous la responsabilité du MTQ.





, fermeture partielle de 1 voie sur 2 dans les deux directions, de (direction Montréal) (direction Rive-Sud) Note : travaux de maintien, sous la responsabilité du MTQ. Entre Montréal et Brossard , à la fin du pont Samuel-De Champlain en direction de la Rive-Sud (A-10 est, A-15 sud), fermeture partielle de 2 voies sur 3, dimanche de 5 h à 16 h



Note : projet du Réseau express métropolitain (REM), sous la responsabilité CDPQ Infra (NouvLR).





, à la fin du pont en direction de la Rive-Sud (A-10 est, A-15 sud), fermeture partielle de 2 voies sur 3, Note : projet du Réseau express métropolitain (REM), sous la responsabilité CDPQ Infra (NouvLR). À Montréal, sur la rue Saint-Jacques entre le boulevard Robert-Bourassa et la rue Mansfield , de jeudi 7 h à samedi 19 h





entre le boulevard Robert-Bourassa et la rue , de À Montréal, fermeture complète de la rue Saint-Patrick entre les rues d'Argenson et Charlevoix, samedi de 7 h à 17 h



Détour : via la rue Centre.





: via la rue Centre. Entre Boisbriand et Laval , sur le pont Gédéon-Ouimet, fermeture du pont en direction sud et circulation à contresens sur la chaussée en direction nord, 1 voie en direction sud et 2 voies en direction nord, du dimanche 28 novembre au dimanche 5 décembre , de 21 h 30 à 4 h 30 le lendemain



Note : pour voir le communiqué.





, sur le pont Gédéon-Ouimet, fermeture du pont en direction sud et circulation à contresens sur la chaussée en direction nord, 1 voie en direction sud et 2 voies en direction nord, du dimanche au dimanche , de Note : pour voir le communiqué. À L'Assomption, fermeture de l'entrée de la R-343 (montée de Saint-Sulpice ) pour A-40 ouest, de vendredi 19 h à lundi 4 h



Détours : en direction nord, via R-344 ouest (boulevard de l' Ange-Gardien ) et R-341 sud (montée de l'Épiphanie) et en direction sud via A-40 est et faire demi-tour à la sortie 122 ( R-131, Joliette ).





) pour A-40 ouest, de : en direction nord, via R-344 ouest (boulevard de l' ) et R-341 sud (montée de l'Épiphanie) et en direction sud via A-40 est et faire demi-tour à la sortie 122 ( ). À Blainville et à Mirabel , à la hauteur du boulevard Céloron / rue J.-A.-Bombardier, fermeture de 2 voies sur 3 en direction nord samedi de 7 h à 13 h et en direction sud de 10 h à 17 h



Travaux : branchement gaz naturel, sous la direction de Energir.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les fermetures pourraient être annulées ou modifiées. Consultez le Quebec511.info pour connaître les entraves en cours et à venir sur le réseau.

