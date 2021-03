Planifier ses déplacements durant la fin de semaine du 26 au 29 mars entraves majeures sur le réseau autoroutier

MONTRÉAL, le 25 mars 2021 /CNW Telbec/ - Mobilité Montréal informe les usagers de la route que des fermetures majeures seront mises en place durant la fin de semaine, notamment sur l'A-15 NORD entre l'Île des Sœurs et l'échangeur Turcot, ainsi que dans une bretelle de l'échangeur Saint-Pierre. À noter également que des fermetures partielles de longue durée seront en vigueur à compter de vendredi sur la R-136 (A-720) et dans le tunnel Ville-Marie. Ces secteurs sont à éviter dans la mesure du possible.