PLANIFIER SES DÉPLACEMENTS DURANT LA FIN DE SEMAINE DU 26 AU 29 AOÛT - ENTRAVES MAJEURES SUR LE RÉSEAU AUTOROUTIER

MONTRÉAL, le 25 août 2022 /CNW Telbec/ - Mobilité Montréal informe les usagers de la route que des entraves majeures seront mises en place durant la fin de semaine, notamment sur l'autoroute 40 en direction est, entre les échangeurs Décarie et des Laurentides, sur l'autoroute 25 en direction sud dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine et sur l'autoroute 15 dans les deux directions au niveau du pont Gédéon-Ouimet entre Laval et Boisbriand. Ces secteurs sont à éviter dans la mesure du possible.

Le Ministère et ses partenaires recommandent aux usagers de la route de planifier leurs déplacements. Pour découvrir différents outils visant à faciliter les déplacements ou pour rester informé sur l'actualité en matière de mobilité dans la région métropolitaine, consultez le site de Mobilité Montréal ou suivez-nous sur Facebook.

AUTOROUTE 15 / PONT GÉDÉON-OUIMET

De vendredi 23 h à lundi 4 h 30

Entre Laval et Boisbriand , sur le pont Gédéon-Ouimet, circulation à contresens sur la chaussée sud, une voie en direction nord et deux voies en direction sud

Risque de congestion - prévoyez vos déplacements.

Fermetures par défaut :

• À Laval à compter de 21 h 30, l'entrée du boulevard Sainte-Rose. Détour en direction ouest, via l'entrée pour A-15 sud et demi-tour à la sortie 10 (A-440) et en direction est, via avenue de la Renaissance et R-117 sud

• À Boisbriand, la sortie 19 (R-344, Boisbriand, Rosemère). Détour via la sortie 20 (A-640), embranchement pour boulevard du Faubourg et A-15 sud

Note : en direction sud, fermeture de la première voie à compter de 21 h 30, vendredi. Limite de vitesse réduite à 50 km/h dans le contresens.

Facultatif : les usagers peuvent privilégier les autoroutes 13 nord et 640 est.

AUTOROUTE 40

De vendredi 23 h 30 à dimanche 10 h

À Montréal (arr. Saint-Laurent ) et à Ville Mont-Royal , fermeture complète de l'A-40 est, entre la sortie 65 (A-520, rond-point Côte-de-Liesse) et l'échangeur des Laurentides

Détour : via la voie de desserte (chemin de la Côte-de-Liesse / boulevard Crémazie) jusqu'à l'entrée du boulevard Saint-Laurent.

Pour les usagers en direction :

A-15 sud / pont Samuel-De Champlain : via boulevard Décarie.

A-15 nord / Laval : demi-tour au boulevard de l'Acadie et voie de desserte ouest.

Fermetures par défaut : à compter de 23 h

• Les entrées du boulevard de la Côte-Vertu et de l'A-520 est.

• Dans l'échangeur Décarie, les bretelles en provenance de l'A-15 nord et des boulevards Marcel-Laurin (R-117 sud) et Décarie.

Détour :

A-15 nord : via la bretelle pour R-117, embranchement pour boulevard Décarie, rue Dion et avenue Sainte-Croix sud.

Facultatif : en amont, via la sortie 69 (rue Jean-Talon), boulevard Décarie et voie de desserte A-40 est.

R-117 sud : via la bretelle pour A-15 sud, demi-tour à la sortie 69 (rue Jean-Talon) et boulevard Décarie.

• Après l'échangeur, l'entrée du chemin Lucerne / avenue Sainte-Croix.

AUTOROUTE 25 / TUNNEL LA FONTAINE

De vendredi 23 h à lundi 5 h

Entre Montréal et Longueuil , fermeture complète de l'A-25 sud entre la sortie 5 (rue Sherbrooke ) et l'entrée de la rue de l'Île-Charron, incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine

Détour : via les rues De Boucherville, Hochelaga, Dickson sud, Notre-Dame Est en direction ouest, boulevard René-Lévesque et avenue Papineau / pont Jacques-Cartier.

Camions (plus de 4,25 m.) : rue Hochelaga, boulevard de l'Assomption, rue Sherbrooke, boulevard Pie-IX sud et détour principal.

Note : canalisation de l'entrée avenue Souligny Est vers la sortie 3 / rue Notre-Dame.

ÉCHANGEUR SAINT-PIERRE

De vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

Dans l'échangeur, fermeture complète de la bretelle menant de la R-138 est (en provenance du pont Honoré- Mercier ) à l'A-20 est / centre-ville

Détour : via la bretelle pour l'A-20 ouest, embranchement pour 1re Avenue / avenue Dollard, demi-tour à 1re Avenue et boulevard Montréal-Toronto.

Fermeture par défaut : à compter de 23 h vendredi, l'entrée de la rue Clément. Détour via avenue Lafleur / rue Elmslie et avenue Dollard et avenue Saint-Pierre / rue Richmond pour les usagers en direction A-20 ouest.

Fermetures de nuit : la bretelle menant de la R-138 est à l'A-20 ouest / aéroport

• De vendredi 23 h 59 à samedi 7 h

• De dimanche 21 h à lundi 5 h.

Détour à partir de la sortie 2 (rue Clément)

ROUTE 136

De samedi 23 h 59 à dimanche midi

Fermeture complète de la R-136 est, entre la sortie 3 (rue Guy) et l'entrée des rues de la Cathédrale et Notre-Dame Ouest, dans le tunnel Ville-Marie

Détour : via boulevard René-Lévesque et rue de la Cathédrale.

ROUTE 344 - BOULEVARD ADOLPHE-CHAPLEAU

De vendredi 20 h à dimanche 17 h

À Bois-des-Filions, fermeture complète de la R-344 dans les deux directions, au niveau de la 51e Avenue

Détour : via les boulevards De Gaulle et de Vignory et montée Gagnon.

À PRÉVOIR

À Montréal (arr. Ville-Marie ), fermeture de la voie de gauche - maintien de 2 voies à la circulation - sur l'avenue De Lorimier nord, après la sortie pont Jacques-Cartier, de samedi 7 h à dimanche 19 h

), fermeture de la voie de gauche - maintien de 2 voies à la circulation - sur l'avenue De Lorimier nord, après la sortie pont Jacques-Cartier, de samedi 7 h à dimanche 19 h À Montréal (arr. Ville-Marie ), sur l'avenue Viger

• Entre les rues Wolfe et Atateken, fermeture partielle et maintien d'une voie à la circulation, samedi et dimanche, de 7 h à 19 h

• Entre les rues Berri et Saint-Denis, fermeture complète, samedi de 7 h à 14 h. Détour via boulevard René-Lévesque

À Montréal (arr. Le Sud-Ouest), fermeture de la rue Bridge en direction sud entre la rue Wellington et le pont d'étagement ferroviaire (courte distance) et circulation à contresens, 1 voie par direction, de vendredi 22 h à lundi 5 h

Travaux sous la responsabilité de la Ville de Montréal.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les fermetures pourraient être annulées ou modifiées. Consultez le Quebec511.info pour connaître les entraves en cours et à venir sur le réseau.

